Nobu、ワシントン州ベルビューにレストランとレジデンスを開設したと発表

ベルビューのダウンタウンにある2つの高級住宅タワーは、このブランドのもとで再開発され、今後オープン予定の「Nobu」レストランや、ホスピタリティを重視したライフスタイル体験と一体となる予定です。

ニューヨーク, 2026年5月29日 /PRNewswire/ --世界的に知られるラグジュアリーライフスタイルブランドの「Nobu」は、2棟の高級住宅タワーをNobu Bellevue Residencesとしてリブランドし、ワシントン州ベルビューに進出することを発表しました。

Silverstein Propertiesが所有するこのプロジェクトは、米国で初めて完成し、入居可能な「Nobu」ブランドの住宅開発であり、Silversteinの販売代理店としてPolaris Pacificが販売するホスピタリティ主導の新しい住宅を紹介するものです。

Exterior image of Nobu Residences Bellevue Exterior image of Nobu Residences Bellevue

ベルビューのダウンタウンの中心部に位置するこの複合開発プロジェクトは、街区全体に広がり、厳選された小売店、飲食店、宿泊施設に加え、2つの住宅タワーを備えています。この変革の一環として、 Nobuはブランド名の付いたパブリックスペースや独自のレジデンスサービス、そして2027年のオープンを予定している新たな「Nobu」レストランを導入する予定です。

今回の再編は、Nobuがラグジュアリー住宅分野において世界的な事業拡大を継続していることを反映したものであり、国内で最も急成長しているラグジュアリー市場において、同ブランドならではのデザイン、サービス、ライフスタイルへのアプローチを融合させるものです。プロジェクトは2026年後半に「Nobu」ブランドで再スタートし、レジデンスはすぐに入居可能となります。

「Nobu Residences Bellevueは、米国における当社の住宅事業の成長にとって重要なマイルストーンとなります」と、Nobu Hospitalityの最高経営責任者（CEO）であるTrevor Horwellは述べています。「ベルビューは、イノベーション、文化、ラグジュアリーな生活を提供する世界的な都市として台頭し続けており、Nobuのライフスタイルにふさわしい場所です。私たちはパートナーと共に、洗練されたデザイン、心のこもったサービス、そしてその土地ならではの魅力を基盤とした居住体験を創り出しています。」

新しく生まれ変わるレジデンスは、日本のミニマリズムとパシフィック・ノースウエストの暖かさと自然の質感を融合させた、控えめなラグジュアリーというNobuのデザイン哲学を体現するものとなります。居住者は、洗練されたサービス、厳選されたアメニティ、「Nobu」ダイニングへの直接アクセスなど、ホスピタリティを重視したライフスタイルを体験することができます。

この住宅施設は、ワシントン湖、シアトルのスカイライン、オリンピック山脈を一望できる広々とした住戸を備えた365戸のラグジュアリー・コンドミニアムで構成されており、ベルビューのダウンタウン中心部において、プライバシー、デザイン、都市へのアクセスの良さを兼ね備えた、他にはない環境を提供します。

「ベルビューは、洗練された、世界とつながるラグジュアリーな観光地としての地位を確立しています。このプロジェクトがその新たな章を切り拓くことになるでしょう。」と、Silverstein Capital PartnersのShawn Katz社長は述べています。 「Nobuとのパートナーシップは、世界最高水準のダイニング、卓越したデザイン、そして妥協のないサービスによって定義される、画期的なライフスタイル体験を提供するという共通のビジョンに基づいています。「Nobu」レストランとNobu Residencesの太平洋岸北西部への進出により、私たちは単に水準を引き上げているだけではありません。私たちはまったく新しい基準を設けているのです。」

ノブが世界中で住宅事業のポートフォリオの拡大を続けるなか、今回ベルビューが北米、欧州、中東、アジアに広がるNobu Residencesの拠点群に加わりました。これにより、ホスピタリティの枠を超え、完全に統合されたライフスタイルを提案するブランドとしての進化がさらに強固なものとなります。

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2988426/NOBU_HOSPITALITY__Exterior_image_of_Nobu_Residences_Bellevue.jpg

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY