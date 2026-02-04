Huawei zaprezentuje innowacyjne nowości w Madrycie, demonstrując imponującą gamę premierowych urządzeń

MADRYT , 4 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei z radością ogłasza nadchodzącą premierę innowacyjnych produktów firmy, która odbędzie się w Madrycie 26 lutego 2026 r. W centrum wydarzenia znajdzie się wizja „Now is Your Run", urzeczywistniona poprzez pełną gamę przełomowych urządzeń. Uczestnicy poznają nowy wymiar inteligentnych urządzeń do noszenia, smartfonów, sprzętu audio oraz tabletów, w których ukierunkowany rozwój technologii zdrowia i fitnessu, fotografii na poziomie profesjonalnym oraz płynnych inteligentnych ekosystemów na nowo określa granice możliwości.

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier będzie HUAWEI WATCH GT Runner 2 - nowej generacji urządzenie do noszenia współtworzone z legendarnym maratończykiem Eliudem Kipchoge i jego elitarnym zespołem biegowym. Zaprojektowany z myślą o całkowitej zmianie sposobu trenowania biegaczy, zegarek oferuje bezprecedensową precyzję pozycjonowania oraz zestaw zaawansowanych funkcji biegowych, podnosząc wydajność dzięki inteligentnym rozwiązaniom klasy profesjonalnej.

W segmencie smartfonów nastąpi długo oczekiwany powrót modelu HUAWEI Mate 80 Pro, który Huawei ponownie wprowadza na międzynarodową scenę. Jako filar flagowej serii Huawei, urządzenie wyróżnia się nowym wzornictwem z kultowymi podwójnymi okręgami (ang. Dual Space Rings) - wyrafinowaną ewolucją, która udoskonala klasyczną estetykę, nadając jej nowoczesny charakter. System aparatów również przeszedł istotną modernizację: opracowany system True-to-Color Camera zapewnia znaczące postępy w odwzorowaniu kolorów oraz możliwościach rejestracji dynamicznych ujęć.

Dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu oraz zaangażowanych entuzjastów fitnessu HUAWEI WATCH Ultimate 2 zrobi wrażenie dzięki innowacjom w zakresie wzornictwa i funkcjonalności. Kluczowym udoskonaleniem jest zaawansowany tryb golfowy, oferujący jeszcze bardziej inteligentne i rozbudowane wrażenia na polu golfowym. Wydarzenie zwróci również uwagę na istotne postępy w obszarze urządzeń audio oraz lekkich urządzeń do noszenia. HUAWEI FreeBuds Pro 5, nowej generacji bezprzewodowe słuchawki True Wireless Stereo, zostały zaprojektowane z myślą o podniesieniu jakości dźwięku i redukcji szumów, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu przez cały dzień. Z kolei seria HUAWEI Band 11 wyprzedza trendy dzięki świeżemu, młodzieżowemu wzornictwu i żywej palecie kolorów, wspierając indywidualną drogę każdego użytkownika w kierunku zdrowia i aktywności fizycznej.

HUAWEI MatePad Mini wypełnia lukę w ofercie mniejszych tabletów Huawei, strategicznie integrując rodzinę MatePad w celu zapewnienia spójnego doświadczenia we wszystkich rozmiarach. Smukła konstrukcja oraz wyświetlacz dbający o komfort wzroku otwierają nowe możliwości w zastosowaniach urządzeń mobilnych, takich jak dojazdy, praca biurowa czy podróże służbowe.

Dzięki imponującej gamie nowych produktów premiera w Madrycie będzie dla Huawei kluczową platformą do kompleksowego pokazania ciągłego zaangażowania firmy w innowacje w całym ekosystemie inteligentnych urządzeń. Now is Your Run. Już 26 lutego doświadcz przyszłości.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg