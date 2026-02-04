Huawei zaprezentuje innowacyjne nowości w Madrycie, demonstrując imponującą gamę premierowych urządzeń

News provided by

HUAWEI

Feb 04, 2026, 04:00 ET

MADRYT  , 4 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei z radością ogłasza nadchodzącą premierę innowacyjnych produktów firmy, która odbędzie się w Madrycie 26 lutego 2026 r. W centrum wydarzenia znajdzie się wizja „Now is Your Run", urzeczywistniona poprzez pełną gamę przełomowych urządzeń. Uczestnicy poznają nowy wymiar inteligentnych urządzeń do noszenia, smartfonów, sprzętu audio oraz tabletów, w których ukierunkowany rozwój technologii zdrowia i fitnessu, fotografii na poziomie profesjonalnym oraz płynnych inteligentnych ekosystemów na nowo określa granice możliwości.

Continue Reading
Huawei Innovative Product Launch in Madrid
Huawei Innovative Product Launch in Madrid

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier będzie HUAWEI WATCH GT Runner 2 - nowej generacji urządzenie do noszenia współtworzone z legendarnym maratończykiem Eliudem Kipchoge i jego elitarnym zespołem biegowym. Zaprojektowany z myślą o całkowitej zmianie sposobu trenowania biegaczy, zegarek oferuje bezprecedensową precyzję pozycjonowania oraz zestaw zaawansowanych funkcji biegowych, podnosząc wydajność dzięki inteligentnym rozwiązaniom klasy profesjonalnej.

W segmencie smartfonów nastąpi długo oczekiwany powrót modelu HUAWEI Mate 80 Pro, który Huawei ponownie wprowadza na międzynarodową scenę. Jako filar flagowej serii Huawei, urządzenie wyróżnia się nowym wzornictwem z kultowymi podwójnymi okręgami (ang. Dual Space Rings) - wyrafinowaną ewolucją, która udoskonala klasyczną estetykę, nadając jej nowoczesny charakter. System aparatów również przeszedł istotną modernizację: opracowany system True-to-Color Camera zapewnia znaczące postępy w odwzorowaniu kolorów oraz możliwościach rejestracji dynamicznych ujęć.

Dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu oraz zaangażowanych entuzjastów fitnessu HUAWEI WATCH Ultimate 2 zrobi wrażenie dzięki innowacjom w zakresie wzornictwa i funkcjonalności. Kluczowym udoskonaleniem jest zaawansowany tryb golfowy, oferujący jeszcze bardziej inteligentne i rozbudowane wrażenia na polu golfowym. Wydarzenie zwróci również uwagę na istotne postępy w obszarze urządzeń audio oraz lekkich urządzeń do noszenia. HUAWEI FreeBuds Pro 5, nowej generacji bezprzewodowe słuchawki True Wireless Stereo, zostały zaprojektowane z myślą o podniesieniu jakości dźwięku i redukcji szumów, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu przez cały dzień. Z kolei seria HUAWEI Band 11 wyprzedza trendy dzięki świeżemu, młodzieżowemu wzornictwu i żywej palecie kolorów, wspierając indywidualną drogę każdego użytkownika w kierunku zdrowia i aktywności fizycznej.

HUAWEI MatePad Mini wypełnia lukę w ofercie mniejszych tabletów Huawei, strategicznie integrując rodzinę MatePad w celu zapewnienia spójnego doświadczenia we wszystkich rozmiarach. Smukła konstrukcja oraz wyświetlacz dbający o komfort wzroku otwierają nowe możliwości w zastosowaniach urządzeń mobilnych, takich jak dojazdy, praca biurowa czy podróże służbowe.

Dzięki imponującej gamie nowych produktów premiera w Madrycie będzie dla Huawei kluczową platformą do kompleksowego pokazania ciągłego zaangażowania firmy w innowacje w całym ekosystemie inteligentnych urządzeń. Now is Your Run. Już 26 lutego doświadcz przyszłości.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei to Launch Innovative New Products in Madrid, Showcasing a Dazzling Lineup

Huawei to Launch Innovative New Products in Madrid, Showcasing a Dazzling Lineup

Huawei is thrilled to announce the upcoming HUAWEI Innovative Product Launch in Madrid, Spain, set to take place on February 26, 2026. At the heart...
Huawei lanceert innovatieve nieuwe producten in Madrid, met een adembenemende line-up

Huawei lanceert innovatieve nieuwe producten in Madrid, met een adembenemende line-up

Huawei is verheugd om de aanstaande HUAWEI Innovative Product Launch in Madrid, Spanje, die op 26 februari 2026 plaatsvindt, aan te kondigen. In het...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

News Releases in Similar Topics