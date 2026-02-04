Huawei uvede v Madridu nové inovativní produkty a představí oslnivou produktovou řadu
Feb 04, 2026, 04:00 ET
MADRID, 4. února 2026 /PRNewswire/ – Společnost Huawei s potěšením oznamuje nadcházející akci HUAWEI Innovative Product Launch, která se uskuteční 26. února 2026 v Madridu ve Španělsku a během níž společnost představí své inovativní produkty. Ústředním mottem této události je vize „Now is Your Run", jež ožije prostřednictvím kompletní řady špičkových produktů. Účastníci se seznámí s novými chytrými nositelnými zařízeními, chytrými telefony, audio zařízeními a tablety, v rámci nichž cílený pokrok v oblasti zdravotních a fitness technologií, profesionální fotografie a plynule propojených inteligentních ekosystémů znovu definují hranice možného.
Jedním z nejočekávanějších produktů jsou hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2, nositelné zařízení nové generace, které vzniklo ve spolupráci s maratonskou legendou Eliudem Kipchogem a jeho elitním běžeckým týmem. Hodinky jsou navrženy tak, aby změnily způsob, jakým se běžci připravují na trénink. Nabízí bezprecedentní přesnost určování polohy a sadu pokročilých běžeckých funkcí, které posouvají výkon na vyšší úroveň díky profesionální inteligenci.
V kategorii chytrých telefonů přichází dlouho očekávaný návrat modelu HUAWEI Mate 80 Pro, který se znovu představuje na mezinárodní scéně. Jako jeden z pilířů vlajkové řady Huawei nabízí tento model nový design Iconic Dual Space Rings, sofistikovaný vývoj, jenž propojuje klasickou estetiku s moderním stylem. Výrazného vylepšení se dočkal také fotoaparát: systém True-to-Color byl navržen tak, aby přinesl mimořádný posun v přesnosti podání barev i v možnostech dynamického snímání.
Pro milovníky outdoorových aktivit a nadšené sportovce přichází hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2, které zaujmou dvojími inovacemi v designu i funkcích. Klíčovým vylepšením je rozšířený golfový režim, jenž poskytuje sofistikovanější a inteligentnější zážitek na golfovém hřišti. Během akce budou rovněž představeny významné novinky v oblasti audio zařízení a lehkých nositelných produktů. HUAWEI FreeBuds Pro 5, sluchátka nové generace True Wireless Stereo, jsou navržena tak, aby posunula kvalitu zvuku a potlačení okolního hluku na vyšší úroveň a zároveň zajistila celodenní pohodlí. Řada chytrých náramků HUAWEI Band 11 Series zůstává trendy díky svěžímu, mladistvému designu a pestrým barevným variantám a je koncipována tak, aby podporovala každého uživatele na jeho jedinečné cestě ke zdraví a kondici.
HUAWEI MatePad Mini zaplňuje mezeru v nabídce menších tabletů společnosti Huawei a strategicky sjednocuje rodinu MatePad, aby poskytla plynulý zážitek napříč všemi velikostmi. Díky elegantnímu designu a displeji šetrnému k očím otevírá nové možnosti pro mobilní scénáře, jako je dojíždění, práce v kanceláři nebo služební cesty.
S působivou škálou nových produktů bude madridská akce sloužit jako klíčová platforma, na které Huawei systematicky předvede svůj neúnavný závazek k inovacím napříč ekosystémem chytrých zařízení. „Now is Your Run". Zažijte 26. února budoucnost.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg
