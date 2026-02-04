Huawei uvede v Madridu nové inovativní produkty a představí oslnivou produktovou řadu

News provided by

HUAWEI

Feb 04, 2026, 04:00 ET

MADRID, 4. února 2026 /PRNewswire/ – Společnost Huawei s potěšením oznamuje nadcházející akci HUAWEI Innovative Product Launch, která se uskuteční 26. února 2026 v Madridu ve Španělsku a během níž společnost představí své inovativní produkty. Ústředním mottem této události je vize „Now is Your Run", jež ožije prostřednictvím kompletní řady špičkových produktů. Účastníci se seznámí s novými chytrými nositelnými zařízeními, chytrými telefony, audio zařízeními a tablety, v rámci nichž cílený pokrok v oblasti zdravotních a fitness technologií, profesionální fotografie a plynule propojených inteligentních ekosystémů znovu definují hranice možného.

Continue Reading
Huawei Innovative Product Launch in Madrid
Huawei Innovative Product Launch in Madrid

Jedním z nejočekávanějších produktů jsou hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2, nositelné zařízení nové generace, které vzniklo ve spolupráci s maratonskou legendou Eliudem Kipchogem a jeho elitním běžeckým týmem. Hodinky jsou navrženy tak, aby změnily způsob, jakým se běžci připravují na trénink. Nabízí bezprecedentní přesnost určování polohy a sadu pokročilých běžeckých funkcí, které posouvají výkon na vyšší úroveň díky profesionální inteligenci.

V kategorii chytrých telefonů přichází dlouho očekávaný návrat modelu HUAWEI Mate 80 Pro, který se znovu představuje na mezinárodní scéně. Jako jeden z pilířů vlajkové řady Huawei nabízí tento model nový design Iconic Dual Space Rings, sofistikovaný vývoj, jenž propojuje klasickou estetiku s moderním stylem. Výrazného vylepšení se dočkal také fotoaparát: systém True-to-Color byl navržen tak, aby přinesl mimořádný posun v přesnosti podání barev i v možnostech dynamického snímání.

Pro milovníky outdoorových aktivit a nadšené sportovce přichází hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2, které zaujmou dvojími inovacemi v designu i funkcích. Klíčovým vylepšením je rozšířený golfový režim, jenž poskytuje sofistikovanější a inteligentnější zážitek na golfovém hřišti. Během akce budou rovněž představeny významné novinky v oblasti audio zařízení a lehkých nositelných produktů. HUAWEI FreeBuds Pro 5, sluchátka nové generace True Wireless Stereo, jsou navržena tak, aby posunula kvalitu zvuku a potlačení okolního hluku na vyšší úroveň a zároveň zajistila celodenní pohodlí. Řada chytrých náramků HUAWEI Band 11 Series zůstává trendy díky svěžímu, mladistvému designu a pestrým barevným variantám a je koncipována tak, aby podporovala každého uživatele na jeho jedinečné cestě ke zdraví a kondici.

HUAWEI MatePad Mini zaplňuje mezeru v nabídce menších tabletů společnosti Huawei a strategicky sjednocuje rodinu MatePad, aby poskytla plynulý zážitek napříč všemi velikostmi. Díky elegantnímu designu a displeji šetrnému k očím otevírá nové možnosti pro mobilní scénáře, jako je dojíždění, práce v kanceláři nebo služební cesty.

S působivou škálou nových produktů bude madridská akce sloužit jako klíčová platforma, na které Huawei systematicky předvede svůj neúnavný závazek k inovacím napříč ekosystémem chytrých zařízení. „Now is Your Run". Zažijte 26. února budoucnost.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei v Madride predstaví inovatívne produkty v rámci novej pôsobivej ponuky

Huawei v Madride predstaví inovatívne produkty v rámci novej pôsobivej ponuky

MADRID, 4. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei s nadšením oznamuje nadchádzajúce uvedenie inovatívneho produktu HUAWEI na trh v španielskom ...
Huawei lanceert innovatieve nieuwe producten in Madrid, met een adembenemende line-up

Huawei lanceert innovatieve nieuwe producten in Madrid, met een adembenemende line-up

Huawei is verheugd om de aanstaande HUAWEI Innovative Product Launch in Madrid, Spanje, die op 26 februari 2026 plaatsvindt, aan te kondigen. In het...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

News Releases in Similar Topics