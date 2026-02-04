Huawei v Madride predstaví inovatívne produkty v rámci novej pôsobivej ponuky
News provided byHUAWEI
Feb 04, 2026, 04:00 ET
MADRID, 4. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei s nadšením oznamuje nadchádzajúce uvedenie inovatívneho produktu HUAWEI na trh v španielskom Madride, ktoré je naplánované na 26. februára 2026. V centre tohto podujatia stojí vízia „Now is Your Run" (Teraz ideš ty), ktorá sa napĺňa prostredníctvom kompletného radu špičkových produktov. Účastníci spoznajú nové možnosti v oblasti inteligentných nositeľných zariadení, smartfónov, audio zariadení a tabletov. Cielené pokroky v oblasti zdravotníckych a fitness technológií, fotografia na profesionálnej úrovni a plynulé inteligentné ekosystémy tu nanovo definujú, čo je všetko možné.
Jednou z najočakávanejších noviniek sú hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2, nositeľné zariadenie novej generácie, ktoré vzniklo v spolupráci s maratónskou legendou Eliudom Kipchogeom a jeho elitným bežeckým tímom. Sú navrhnuté tak, aby zmenili spôsob tréningu bežcov. Ponúka bezprecedentnú presnosť záznamu polohy a rad pokročilých bežeckých funkcií, ktoré zvyšujú výkon s inteligenciou profesionálnej úrovne.
V kategórii smartfónov sa vracia dlho očakávaný model HUAWEI Mate 80 Pro, ktorý Huawei opäť uvádza na medzinárodnú scénu. Zariadenie je základným kameňom vlajkovej série značky Huawei. Vyznačuje sa novým ikonickým dizajnom duálnych priestorových krúžkov. Tento sofistikovaný vývoj zdokonaľuje klasickú estetiku v modernom štýle. Zároveň prešiel výraznou modernizáciou systém fotoaparátov. Systém s technológiou True-to-Color s verným zachytávaním farieb je navrhnutý tak, aby poskytoval pozoruhodný pokrok v reprodukcii farieb a dynamických možnostiach snímania.
Outdoorových dobrodruhov a nadšencov fitness zaujmú hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2 duálnymi inováciami v dizajne a funkčnosti. Kľúčovým rozšírením je vylepšený golfový režim, ktorý poskytuje pokročilejší a inteligentnejší zážitok na golfovom ihrisku. Podujatie sa tiež zameria na významné pokroky v oblasti audio a ľahkých nositeľných zariadení. HUAWEI FreeBuds Pro 5, slúchadlá do uší novej generácie True Wireless Stereo značky Huawei, sú navrhnuté tak, aby zvýšili kvalitu zvuku, potlačenie hluku a zároveň zabezpečovali celodenné pohodlie. HUAWEI Band 11 Series si zároveň udržiava náskok pred trendmi vďaka sviežemu, mladistvému dizajnu a žiarivým farebným variáciám. Je navrhnutá tak, aby každého používateľa povzbudila k jedinečnej ceste za zdravím a fitness.
HUAWEI MatePad Mini vypĺňa medzeru v ponuke malých tabletov HUAWEI a strategicky zjednocuje rad MatePad, aby poskytoval plynulý zážitok v každej veľkosti. Vďaka elegantnému dizajnu a displeju, ktorý je šetrný pre oči, otvára nové možnosti pre mobilný životný štýl, ktorý zahŕňa dochádzanie, kancelársku prácu a služobné cesty.
S pôsobivou škálou nových produktov poslúži madridská prezentácia ako definitívna platforma pre spoločnosť Huawei, na ktorej bude systematicky demonštrovať svoj neúnavný záväzok k inováciám v celom ekosystéme inteligentných zariadení. Teraz ideš ty. Staňte sa svedkami budúcnosti 26. februára.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg
Share this article