Huawei Segera Luncurkan Berbagai Produk Inovatif Terbaru di Madrid Lewat Jajaran Produk Memukau

Salah satu produk yang paling dinantikan, HUAWEI WATCH GT Runner 2, produk wearable generasi baru yang dikembangkan Huawei bersama legenda maraton Eliud Kipchoge dan tim pelari elitenya. Selain mengubah cara pelari berlatih, perangkat ini menawarkan akurasi posisi yang lebih cermat dan fitur canggih sehingga menghadirkan peningkatan performa dengan teknologi cerdas kelas profesional.

Di kategori ponsel pintar, HUAWEI Mate 80 Pro kembali tampil di panggung global. Sebagai pilar seri produk flagship Huawei, HUAWEI Mate 80 Pro mengusung desain Iconic Dual Space Rings terbaru—penyempurnaan tampilan klasik dengan sentuhan modern. Sistem kamera ponsel pintar ini juga mengalami peningkatan signifikan melalui True-to-Color Camera System yang menghasilkan reproduksi warna secara lebih akurat dan memiliki kemampuan pengambilan gambar dinamis.

Untuk pengguna yang menggemari petualangan di alam terbuka dan aktivitas kebugaran, HUAWEI WATCH Ultimate 2 menawarkan inovasi ganda pada desain dan fungsi. Peningkatan utama hadir pada moda olahraga golf yang kini lebih canggih dan cerdas. Di acara ini, Huawei juga menyoroti kemajuan penting pada perangkat audio dan wearable ringan. HUAWEI FreeBuds Pro 5, True Wireless Stereo earbud generasi terbaru, meningkatkan kualitas suara dan peredaman kebisingan (noise cancellation), serta menawarkan kenyamanan sepanjang hari. Sementara, HUAWEI Band 11 Series hadir dengan desain segar, berjiwa muda, dan pilihan warna cerah guna mendukung setiap pengguna yang ingin menjaga kesehatan dan kebugaran.

HUAWEI MatePad Mini melengkapi jajaran produk komputer tablet Huawei dengan ukuran ringkas, menyatukan seri MatePad yang menghadirkan pengalaman konsisten dalam berbagai ukuran. Dengan desain ramping dan layar yang nyaman dipandang mata, HUAWEI MatePad Mini membuka potensi penggunaan baru yang mendukung mobilitas pengguna, seperti perjalanan harian, pekerjaan kantor, dan perjalanan bisnis.

Melalui jajaran produk baru yang memukau, acara peluncuran di Madrid akan menjadi panggung penting bagi Huawei untuk menegaskan komitmennya terhadap inovasi berkelanjutan di seluruh ekosistem perangkat pintar. Now is Your Run. Pada 26 Februari mendatang, Anda dapat menyaksikan masa depan.

