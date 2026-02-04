화웨이, 마드리드에서 혁신적인 신제품 공개… 눈부신 제품 라인업 선보여

마드리드, 2026년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 2월 26일 스페인 마드리드에서 화웨이 혁신 제품 출시 행사(HUAWEI Innovative Product Launch)를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 비전 '나우 이즈 유어 런(Now is Your Run)'을 중심으로, 최첨단 제품으로 구성된 풀 라인업을 통해 그 비전을 현실로 구현한다. 참가자들은 스마트 웨어러블, 스마트폰, 오디오 기기, 태블릿 전반에 걸친 새로운 가능성을 경험하게 되며, 특히 헬스 및 피트니스 기술, 전문가급 사진 촬영, 지능형 생태계의 매끄러운 연동에 중점을 둔 제품들을 확인할 수 있다.

가장 주목받는 공개 제품 중 하나는 차세대 웨어러블 HUAWEI WATCH GT Runner 2며, 이 제품은 마라톤의 전설과도 같은 선수 엘리우드 킵초게(Eliud Kipchoge)와 그의 엘리트 러닝 팀과의 공동 개발을 통해 탄생했다. 러너의 훈련 방식을 혁신적으로 변화시키는 것을 목표로, 전례 없는 위치 정확도와 고급 러닝 기능을 제공하며, 전문가급 지능을 통해 퍼포먼스를 한층 끌어올린다.

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

스마트폰 부문에서는 오랜 기다림 끝에 HUAWEI Mate 80 Pro가 국제 무대로 복귀한다. 화웨이 플래그십 시리즈의 핵심 제품으로 자리매김한 이 모델은 새로운 Iconic Dual Space Rings 디자인을 적용해, 클래식한 미학을 현대적인 스타일로 세련되게 진화시켰다. 카메라 시스템 역시 대폭 업그레이드되어, 색 재현력과 다이내믹 캡처 성능을 크게 향상시킨 트루-컬러 카메라 시스템(True-to-Color Camera System)을 탑재했다.

아웃도어 모험가와 열정적인 피트니스 애호가를 위해서는 HUAWEI WATCH Ultimate 2가 디자인과 기능성 측면에서 두 가지 혁신을 선보인다. 특히 골프 모드가 한층 강화돼, 골프 코스에서 더 발전된 지능적인 경험을 제공한다. 이번 행사에서는 오디오 및 경량 웨어러블 분야의 주요 발전도 함께 공개된다. 차세대 완전 무선 스테레오 이어버드 HUAWEI FreeBuds Pro 5는 음질과 노이즈 캔슬링 성능을 대폭 향상하는 동시에 하루 종일 편안한 착용감을 제공하도록 설계됐다. 또한 HUAWEI Band 11 Series는 신선하고 세련된 디자인과 생동감 있는 컬러 옵션으로 트렌드를 선도하며, 각 사용자만의 건강 및 피트니스 여정에 활력을 불어넣는다.

HUAWEI MatePad Mini는 화웨이 태블릿 라인업에서 소형 제품군의 공백을 채우며, MatePad 패밀리를 전략적으로 통합해 모든 크기에서 일관된 사용 경험을 제공한다. 세련된 디자인과 눈의 피로를 줄여주는 디스플레이를 통해 출퇴근, 사무 업무, 출장 등 다양한 모바일 환경에서 새로운 활용 가능성을 열어준다.

다양한 신제품을 대거 공개하는 이번 마드리드 출시 행사는 스마트 디바이스 생태계 전반에 걸친 화웨이의 끊임없는 혁신 의지를 체계적으로 입증하는 결정적 무대가 될 전망이다. 나우 이즈 유어 런. 2월 26일에 그 미래를 직접 확인할 수 있다.

