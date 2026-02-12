Pepperstone dominiert die Global Forex Awards: Vier große Siege zum Auftakt des Jahres 2026

MELBOURNE, Australien, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der globale CFD-Anbieter Pepperstone hat das Jahr 2026 mit vier wichtigen internationalen Auszeichnungen begonnen und damit seinen Status als führender Online-Broker gefestigt. Zu einem bemerkenswerten Start ins Jahr gehören auch die Auszeichnungen, die wir erhalten haben:

Overall Best Forex Broker – 2026 (CompareForexBrokers)

Best Spread Betting Broker – 2026 (CompareForexBrokers)

Best MT4 Forex Broker – 2026 (CompareForexBrokers)

Best in Class Trading Fees – 2026 (ForexBrokers.com)

„Pepperstone setzt weiterhin weltweit Maßstäbe im Online-Trading und erzielt in den Bereichen, die für Händler am wichtigsten sind, die höchsten Bewertungen", erklärte Justin Grossbard, CEO und Head of Research bei CompareForexBrokers.

Vierfacher Triumph für herausragende Handelsleistungen

Die Auszeichnung als Overall Best Forex Broker bestätigt die Führungsposition von Pepperstone in den Bereichen Ausführung, Spreads und Kundenservice, während die Auszeichnung als Best MT4 Forex Broker das erstklassige Angebot über die weltweit beliebteste Forex-Handelsplattform hervorhebt.

In Großbritannien wurde unser technologisch führender Ansatz mit dem Titel Best Spread Betting Broker ausgezeichnet, da er Tradern die nötige Flexibilität und Zuverlässigkeit für die Umsetzung ihrer eigenen Strategien an den globalen Märkten bietet.

Darüber hinaus wurde Pepperstone von ForexBrokers.com mit dem Preis Best in Class Trading Fees ausgezeichnet, was das Engagement des Unternehmens unterstreicht, äußerst niedrige Kosten anzubieten, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

„Das Jahr 2026 mit vier renommierten Auszeichnungen zu beginnen, ist für Pepperstone ein historischer Moment", erklärte CEO Tamas Szabo. „Dies ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement unseres globalen Teams für Innovation, Transparenz und die Bereitstellung einer erstklassigen Handelserfahrung für Millionen von Kunden weltweit."

Pepperstone basiert auf schneller Ausführung, engen Spreads und einer traderorientierten Mentalität und bietet sowohl Privatkunden als auch professionellen Kunden preisgekrönte Plattformen, fortschrittliche Handelsfunktionen und globalen Support, die für einen sicheren Handel auf allen Märkten ausgelegt sind.

Informationen zu Pepperstone

Pepperstone wurde 2010 gegründet und bietet preisgekrönte Plattformen, extrem niedrige Spreads und trader-orientiere Lösungen für über 830.000 Kunden in 150 Ländern. Das Unternehmen agiert aus Deutschland, Australien, den Bahamas, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinten Königreich, Kenya und Zypern. Das Unternehmen wickelt täglich Transaktionen im Wert von durchschnittlich 12,55 Milliarden US-Dollar ab und ist damit einer der weltweit größten CFD-Broker.

