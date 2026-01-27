REALTY ONE GROUP 慶祝 20 年來對社區的貢獻，並公佈 2025 年強勁的捐贈成果

加州拉古納尼格爾2026年1月28日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 作為一個現代化、以使命為導向的生活風格品牌，亦是全球增長最快的房地產特許經營商之一，今日自豪地公佈其 2025 年度捐贈成果，重點展示其遍佈全球的房地產專業人士透過公司慈善基金會 ONE Cares 所帶來的重大影響。

於 2025 年，ONE Family Network 共支援 240,292 名社區鄰里，投入 8,467 小時社區服務，並透過 ONE Cares 計劃捐出近 400,000 美元，充分體現品牌持續致力於服務、慷慨回饋及牽頭貢獻社區的承諾。

Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 表示：「回饋社會並非 Realty ONE Group 的一項計劃，而是我們 6C 核心、我們的信念和我們的價值。 我們的專業團隊致力於創造改變，不僅是在房地產領域，更是在他們每日所服務的社區中。」

每年，Realty ONE Group International 都會於 5 月 1 日慶祝其成立紀念日，並舉行全球捐贈及義工服務日。 今年這個特別的日子透過 3,053 小時的義工服務及 144,785 美元的捐贈，為近 60,000 人帶來正面影響。

為進一步鞏固其對可持續發展的承諾，Realty ONE Group International 於 2025 年承諾種植 1,069 棵樹木，這使自 2022 年發起的 ONE Tree, ONE World 計劃，在全球累計種樹的總數已達到近 142,000 棵。

隨着公司持續拓展全球版圖，Realty ONE Group 仍然專注於建立一個以影響力、使命感及慷慨精神為核心的長遠傳承。

Realty ONE Group International 的持續成功，來自其專屬的業務系統、全面的培訓與支援、大膽鮮明的生活風格品牌定位，以及以人為本、別樹一幟的 COOLTURE® 企業文化，使其有別於傳統的房地產營運模式。 擁有超過 20,000 名房地產專業人士，遍佈 450 多個地點，涵蓋近 30 個國家和地區，這個品牌持續擴大其全球足跡，同時堅守其通過房地產改變生活的使命。

了解更多資訊，請瀏覽 www.OwnAOne.com 或 www.realtyonegroup.com

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是全球增長最快的現代化、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命） 是在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 zONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com 。

SOURCE Realty ONE Group