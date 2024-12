RESOLVE 2024圓滿落幕，精彩討論聚焦於塑造全球爭議解決的複雜與緊迫議題

阿聯酋阿布達比2024年12月12日 /美通社/ -- 備受矚目的「RESOLVE 2024」由阿布達比全球市場法院(ADGM Courts)及阿布達比全球市場爭議解決聽證中心(ADGM Dispute Resolution Hearing Centre,簡稱「DHRC」)主辦,在阿布達比金融週(ADFW)第二天圓滿落幕。此次活動匯聚了全球爭議解決界的專業人士,以及來自各行業和政府的領袖,進行了富有成效的對話。此次活動由阿布達比全球市場(ADGM)主辦,並與阿聯酋司法部、阿布達比司法局及arbitrateAD合作,LexisNexis作為知識合作夥伴支持。

第三屆RESOLVE以「韌性」(Resilience)為主題,為與會嘉賓提供了絕佳的機會,聆聽全球領袖的故事、理論及理念,突顯他們以及客戶的韌性。尊貴的主講嘉賓——阿聯酋司法部部長Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi閣下蒞臨主持活動,指出「RESOLVE」展現了阿聯酋致力於建設充滿活力及可持續發展經濟的承諾,並以遠見卓識的領導力為指引,透過健全的法律框架,確保實現公義、公平與機遇。司法部部長閣下還提到,「RESOLVE」彰顯了阿布達比在金融及法律體系中的創新、韌性與進步方面作為全球領導者的地位。

其中以「社會損害集體訴訟——矽谷反應」(Class Actions for Societal Harm – The Silicon Valley Backlash)為主題的小組討論,成為活動中最受歡迎的環節之一。隨著集體訴訟框架在全球持續擴展,包括社交媒體平台及其他尖端科技公司在內的「大型科技企業」因涉嫌對社會造成損害,正面臨來自集體訴訟原告日益加劇的法律壓力。另一場引人深思的小組討論由Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP合夥人Amir Ghavi主持,主題為「探索人工智能法律前沿」(Navigating the AI Legal Frontier)。討論深入剖析了人工智能的演進,以及阿聯酋及全球範圍內正在制定的監管框架,旨在推動人工智能成為經濟增長的催化劑。

來賓亦參與了一系列由頂尖法律及業界專家主持的小組討論,涵蓋主題包括「複雜時期的重組與破產」(Restructuring and Insolvency in Complex Times)及「氣候難題——未卜的未來之路」(The Climate Conundrum – The Uncertain Road Ahead)。演講嘉賓包括獨立仲裁員、調解員兼協調員Tim L'Estrange FCIA;A&O Shearman合夥人Katrina Buckley;Clifford Chance合夥人Nicky Reader;Morgan Lewis合夥人Troy Brown;阿布達比投資辦公室(ADIO)高級顧問Jamie Levy;以及7 Wentworth Selborne Chambers高級律師Duncan Miller。各嘉賓於這些發人深省的小組討論中分享了真知灼見。

阿布達比全球市場法院(ADGM Courts)註冊官兼行政總裁Linda Fitz-Alan表示: 「RESOLVE 2024一向致力於探討業界巨頭最為關注的複雜議題,這些議題預計將促使律師改變思維,並推動創新的『斷路器』構想於爭議解決中的應用。」在當今世界,韌性與適應力對國際貿易與投資至關重要,而高效且創新的爭議解決已成為一項策略性優先事項。RESOLVE提供了一個平台,讓領袖們突破界限,分享大膽的構想,並推動前瞻性的理念,以應對新一波爭議所帶來的挑戰。透過促進持久的關係、合作與思想領導,RESOLVE進一步鞏固了阿布達比在國際爭議解決領域作為全球開創者的地位。

在以往屆次的成功基礎上,RESOLVE 2024進一步鞏固了其作為全球爭議解決社群首屈一指平台的聲譽。隨著阿布達比持續將策略重點放在經濟多元化及監管卓越上,像RESOLVE這樣的活動進一步強化了其致力於打造世界一流商業環境的承諾。

SOURCE ADGM