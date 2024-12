RESOLVE 2024 schließt mit eindrucksvollen Sitzungen zu komplexen und drängenden Fragen zur Gestaltung der globalen Streitbeilegung

ABU DHABI, VAE, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die mit Spannung erwartete RESOLVE 2024, veranstaltet von den ADGM -Gerichten und dem ADGM-Schlichtungszentrum für Streitfälle (Dispute Resolution Hearing Centre; DHRC), endete am zweiten Tag der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) mit beeindruckenden Gesprächen zwischen der globalen Streitbeilegungsgemeinschaft sowie führenden Vertretern aus Industrie und Regierung. Die Veranstaltung wurde von ADGM in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium der VAE, dem Justizministerium Abu Dhabi und arbitrateAD sowie LexisNexis als Wissenspartner organisiert.

Die dritte Ausgabe von RESOLVE, die unter dem Motto „Resilienz" stand, bot den Gästen eine einmalige Gelegenheit, Geschichten, Theorien und Ideen von weltweit führenden Persönlichkeiten zu hören, die ihre Resilienz und die ihrer Kunden hervorhoben. Der geschätzte Hauptredner, S.E. Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, Justizminister der VAE, leitete die Veranstaltung mit der Bemerkung ein, dass RESOLVE das Engagement der VAE für eine lebendige und nachhaltige Wirtschaft widerspiegelt, die von einer visionären Führung inspiriert wird, die Gerechtigkeit, Gleichheit und Chancen durch einen soliden Rechtsrahmen gewährleistet. Seine Exzellenz wies auch darauf hin, dass RESOLVE die Position Abu Dhabis als weltweiter Vorreiter in Sachen Innovation, Widerstandsfähigkeit und Fortschritt in den Finanz- und Rechtssystemen verdeutlicht.

Das Panel zum Thema Class Actions for Societal Harm – The Silicon Valley Backlash (Sammelklagen wegen gesellschaftlicher Schäden – die Gegenreaktion aus dem Silicon Valley) war eine der beliebtesten Sitzungen der Veranstaltung. Mit der weltweiten Ausweitung von Sammelklagen sehen sich „Big Tech", einschließlich sozialer Medienplattformen und anderer innovativer Unternehmen, einem zunehmenden rechtlichen Druck durch Sammelkläger wegen angeblicher gesellschaftlicher Schäden ausgesetzt. Eine weitere aufschlussreiche Diskussionsrunde zum Thema Navigating the AI Legal Frontier, (Umgang mit der rechtlichen Grenze von KI) unter der Leitung von Amir Ghavi, Partner bei Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, befasste sich mit der Entwicklung von KI und den regulatorischen Rahmenbedingungen, die in den VAE und weltweit entwickelt werden, um KI als Katalysator für wirtschaftliches Wachstum zu nutzen.

Die Gäste kamen auch in den Genuss einer Reihe von Podiumsdiskussionen mit führenden Rechts- und Branchenexperten zu den Themen Restructuring and Insolvency in Complex Times (Restrukturierung und Insolvenz in komplexen Zeiten) und The Climate Conundrum – der unsichere Weg (Das Klimarätsel – der ungewisse Weg, der vor uns liegt). Redner wie Tim L'Estrange FCIA, unabhängiger Schiedsrichter, Mediator und Moderator; Katrina Buckley, Partnerin bei A&O Shearman; Nicky Reader, Partnerin bei Clifford Chance; Troy Brown, Partner bei Morgan Lewis; Jamie Levy, leitender Berater bei ADIO; und Duncan Miller, Beratungsleitung bei 7 Wentworth Selborne Chambers teilten ihre Erkenntnisse während dieser anregenden Panels.

Linda Fitz-Alan, Kanzlerin und Geschäftsführerin von ADGM Courts, sagte: „RESOLVE 2024 hat sich immer auf die komplexesten Probleme konzentriert, mit denen sich die Branchenriesen beschäftigen und die voraussichtlich ein Umdenken bei Anwälten und die Entwicklung bahnbrechender Ideen zur Streitbeilegung erfordern werden. In der heutigen Welt, in der Resilienz und Anpassungsfähigkeit für den internationalen Handel und die internationalen Investitionen von entscheidender Bedeutung sind, ist eine wirksame und kreative Streitbeilegung zu einer strategischen Priorität geworden. RESOLVE bietet eine Plattform für führende Persönlichkeiten, um Grenzen zu verschieben, mutige Konzepte auszutauschen und fortschrittliche Ideen voranzutreiben, um den Herausforderungen der neuen Welle von Streitigkeiten zu begegnen. Durch die Förderung dauerhafter Beziehungen, Zusammenarbeit und Vordenkerrolle stärkt RESOLVE die Position von Abu Dhabi als globaler Vorreiter in der internationalen Streitbeilegung."

Anknüpfend an den Erfolg früherer Veranstaltungen hat RESOLVE 2024 seinen Ruf als führende Plattform für die globale Gemeinschaft der Streitbeilegung weiter gefestigt. Abu Dhabi verfolgt weiterhin seine strategische Ausrichtung auf wirtschaftliche Diversifizierung und regulatorische Exzellenz. Veranstaltungen wie RESOLVE stärken das Engagement der Stadt für die Schaffung eines erstklassigen Geschäftsumfelds.

