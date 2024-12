RESOLVE2024、世界の紛争解決を形作る複雑かつ差し迫った問題に関するインパクトのあるセッションで閉幕

アブダビ、アラブ首長国連邦, 2024年12月12日 /PRNewswire/ -- ADGM裁判所とADGM紛争解決ヒアリングセンター(ADGM Courts and the ADGM Dispute Resolution Hearing Centre、DHRC)が主催した待望のRESOLVE 2024は、アブダビ・ファイナンス・ウィーク(Abu Dhabi Finance Week、ADFW)の2日目に開催され、グローバルな紛争解決コミュニティや産業界・政府のリーダーたちの間でインパクトのある会話が交わされ、幕を閉じました。このイベントはADGMがUAE司法省、アブダビ司法省、arbitrateADと共同で主催し、ナレッジパートナーとしてLexisNexisが参加しました。

RESOLVEの第3回目は「レジリエンス」をテーマに開催され、ゲストたちはグローバルリーダーたちの話や理論、アイデアに耳を傾け、自身やクライアントのレジリエンスを強調するまたとない機会を得ました。尊敬すべき基調講演者であるUAE法務大臣のAbdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi閣下は、このイベントを先導しました。RESOLVEはUAEの活力ある持続可能な経済へのコミットメントを反映したものであり、強固な法的枠組みを通じて正義、公平性、機会を確保する先見性のあるリーダーシップに触発されたものであると述べました。同大臣はまた、RESOLVEが金融・法制度の革新、レジリエンス、進歩におけるアブダビのグローバルリーダーとしての地位を示すものであると述べました。

「社会的損害に対する集団訴訟 - シリコンバレーの反動(Class Actions for Societal Harm – The Silicon Valley Backlash)」と題されたパネルは、このイベントで最も人気のあるセッションのひとつでした。クラス・アクションの枠組みが世界的に拡大する中、ソーシャルメディア・プラットフォームやその他の最先端企業を含む「ビッグ・テック」は、社会的被害を主張するクラス・アクション訴訟当事者からの法的圧力の高まりに直面しています。また、Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLPのパートナーであるAmir Ghavi氏が率いる「AIの法的フロンティアをナビゲート(Navigating the AI Legal Frontier)」と題するパネルディスカッションでは、AIの進化と、AIが経済成長を促進できるようにするためにUAEおよび世界で開発されている規制のガードレールについて掘り下げました。

また、「複雑な時代におけるリストラクチャリングと倒産(Restructuring and Insolvency in Complex Times)」、「気候の難問 - 不確実な前途(The Climate Conundrum - The Uncertain Road Ahead)」をテーマに、法律や業界の第一人者によるパネルディスカッションも行われました。Tim L'Estrange FCIA(独立仲裁人、調停人、ファシリテーター)、Katrina Buckley(A&O Shearmanパートナー)、Nicky Reader(Clifford Chanceパートナー)、Troy Brown(Morgan Lewisパートナー)、Jamie Levy(ADIOシニア・アドバイザー)、Duncan Miller(7 Wentworth Selborne Chambersシニアカウンセル)などのスピーカーが、これらの示唆に富んだパネルでそれぞれの見識を披露しました。

ADGM Courtsの書記官兼CEOであるLinda Fitz-Alan氏は、「RESOLVE2024は常に、業界の巨匠たちの頭の片隅にあり、弁護士の発想の転換と紛争解決のためのサーキットブレーカーのアイデアの開発を必要とすると予測される、最も複雑な問題に取り組むことに焦点を当ててきました。レジリエンスと適応性が国際貿易および投資に不可欠な今日の世界では、効果的かつ創造的な紛争解決が戦略的優先事項となっています。RESOLVEは、境界を押し広げ、大胆なコンセプトを共有し、紛争の新しい波に対応するための先進的なアイデアを前進させるリーダーたちのためのプラットフォームを提供します。RESOLVEは、持続的な関係、コラボレーション、ソートリーダーシップを促進することで、国際紛争解決におけるアブダビの世界的先駆者としての地位を強化します」と述べています。

前回の成功を踏まえ、RESOLVE 2024は世界の紛争解決コミュニティにとって最高のプラットフォームとしての評判をさらに確固たるものにしました。アブダビが経済の多様化と卓越した規制を戦略的に重視し続ける中、RESOLVEのようなイベントは、世界クラスのビジネス環境を作るというコミットメントを強化するものです。

ロゴ: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM