RESOLVE 2024 s'achève par des sessions sur les questions complexes et pressantes qui façonnent le règlement des différends à l'échelle mondiale

ABOU DABI, ÉAU, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le très attendu RESOLVE 2024, organisé par ADGM Courts et l'ADGM Dispute Resolution Hearing Centre (DHRC), s'est achevé le deuxième jour de l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW) avec des débats approfondis entre la communauté mondiale de résolution des litiges, des leaders du secteur et des représentants gouvernementaux. L'événement a été organisé par l'ADGM en collaboration avec le ministère de la Justice des Émirats arabes unis, le département judiciaire d'Abou Dabi et arbitrateAD, ainsi que LexisNexis en tant que Knowledge Partner.

La troisième édition de RESOLVE, qui s'est tenue sur le thème de la « Résilience », a offert aux invités une occasion unique d'écouter les histoires, les théories et les idées de leaders mondiaux mettant en évidence leur résilience et celle de leurs clients. L'honorable conférencier principal, S.E. Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministre de la Justice des Émirats arabes unis, a présidé l'événement, notant que RESOLVE reflète l'engagement des Émirats arabes unis en faveur d'une économie dynamique et durable, inspirée par un leadership visionnaire visant à garantir la justice, l'équité et les opportunités grâce à des cadres juridiques solides. Son Excellence a également noté que RESOLVE met en évidence la position d'Abou Dabi en tant que leader mondial en matière d'innovation, de résilience et de progrès dans les systèmes financiers et juridiques.

Le panel sur Class Actions for Societal Harm - The Silicon Valley Backlash a été l'une des sessions les plus populaires de l'événement. Sur fond d'expansion mondiale des recours collectif, les « Big Tech », y compris les plateformes de médias sociaux et d'autres entreprises de pointe, sont confrontées à une pression juridique croissante de la part des plaignants de recours collectif pour les dommages sociétaux allégués. Une autre table ronde très instructive, Navigating the AI Legal Frontier, dirigée par Amir Ghavi, partner chez Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, s'est penchée sur l'évolution de l'IA et sur les garde-fous réglementaires en cours d'élaboration aux ÉAU et dans le monde pour permettre à l'IA de catalyser la croissance économique.

Les invités ont également pu suivre une série de discussions avec des experts juridiques et industriels de premier plan sur les thèmes suivants : Restructuration et insolvabilité en période complexe, et L'énigme du climat - Un tracé incertain. Des intervenants tels que Tim L'Estrange FCIA - arbitre, médiateur et facilitateur indépendant ; Katrina Buckley, partner chez A&O Shearman ; Nicky Reader - partner chez Clifford Chance ; Troy Brown, partner chez Morgan Lewis ; Jamie Levy - conseiller principal chez ADIO ; et Duncan Miller - conseiller principal chez 7 Wentworth Selborne Chambers ont partagé leurs points de vue au cours de ces tables rondes qui ont suscité la réflexion.

Linda Fitz-Alan, greffière et directrice générale d'ADGM Courts, a déclaré : « RESOLVE 2024 s'est toujours concentré sur les questions les plus complexes qui sont au cœur des préoccupations des géants de l'industrie et qui, selon les prévisions, nécessiteront un changement dans la façon de penser des avocats et le développement d'idées révolutionnaires pour la résolution des litiges. Dans le monde d'aujourd'hui, où la résilience et l'adaptabilité sont vitales pour le commerce et l'investissement internationaux, la résolution efficace et créative des litiges est devenue une priorité stratégique. RESOLVE offre une plateforme aux dirigeants pour repousser les limites, partager des concepts audacieux et avancer des idées progressistes pour relever les défis de la nouvelle vague de litiges. En promouvant les relations durables, la collaboration et le leadership éclairé, RESOLVE renforce la position d'Abou Dabi en tant que précurseur mondial dans le domaine de la résolution des litiges internationaux ».

S'appuyant sur le succès des éditions précédentes, RESOLVE 2024 a encore renforcé sa réputation de plateforme de premier plan pour la communauté mondiale de la résolution des litiges. Alors qu'Abou Dabi poursuit sa stratégie de diversification économique et d'excellence réglementaire, des événements tels que RESOLVE renforcent son engagement à créer un environnement commercial de classe mondiale.

