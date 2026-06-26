Seaspan 公佈《2025 年可持續發展報告》，重點介紹在脫碳、安全和治理方面持續取得的進展

新加坡2026年6月27日 /美通社/ -- 全球領先的海運資產擁有和營運機構 Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan) 欣然發佈其《2025 年可持續發展報告》(2025 Sustainability Report)，概述公司在環境、社會和治理 (ESG) 優先事項方面的表現和進展。

該報告全面概述 Seaspan 由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的活動，包括在脫碳、安全表現、員工發展和治理實踐方面的進展。

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主席、總裁暨行政總裁 Bing Chen 表示：「在前所未有的地緣政治不明朗、監管複雜和技術變革加速的一年中，Seaspan 始終專注於實現我們的目標，並創造可持續價值。 我們將繼續支持聯合國全球盟約 (UN Global Compact) 十大原則，並在脫碳進程中取得實質進展，同時堅定致力提高安全水平、發展人才和推動卓越營運。」

2025 年重點摘要

脫碳進展： 與客戶合作，持續投資提高船舶效率、擴大雙燃料船隊，加強數據和報告系統，以滿足不斷變化的監管要求。

與客戶合作，持續投資提高船舶效率、擴大雙燃料船隊，加強數據和報告系統，以滿足不斷變化的監管要求。 安全表現： 精準培訓、明確責任劃分以及鼓勵員工優先考慮安全操作的企業文化，都為顯著成果奠定了基礎。

精準培訓、明確責任劃分以及鼓勵員工優先考慮安全操作的企業文化，都為顯著成果奠定了基礎。 員工與文化： 持續關注員工福祉、員工留任和多元化，包括支持女性海員和下一代海事專業人員的措施。

持續關注員工福祉、員工留任和多元化，包括支持女性海員和下一代海事專業人員的措施。 治理與合規：加強重視道德行為、網絡安全和供應鏈盡職審查，加強治理架構。

可持續發展仍然是 Seaspan 長期策略的核心，體現在公司的資產營運、員工支援，以及與客戶合作提供安全可靠、經濟實惠的全生命週期海事服務。

Seaspan 致力透過持續投資、創新和與整個行業合作，實現長期可持續發展目標。

完整的《2025 年可持續發展報告》可於以下網址下載：https://www.seaspancorp.com/esg

關於 Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan 是全球領先的海運資產擁有和營運機構，專門為世界頂級航運公司提供固定費率的長期租賃服務。 截至 2026 年 3 月 31 日止，Seaspan 的營運船隊共有 247 艘船舶，若計入尚未交付的新造船（包括 2026 年 4 月簽約的兩艘超大型乙烷運輸船和四艘敞口龍門起重機船），在全部交付後，船隊總運力約為 250 萬標準貨櫃單位 (TEU)。

SOURCE Seaspan Corporation