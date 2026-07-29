Seegene navrhuje komplexný prístup k testovaniu infekcií reprodukčného systému prostredníctvom klinickej štúdie Global Million Clinical Study (GMCS)
News provided bySeegene Inc.
Jul 29, 2026, 03:00 ET
- Analýza približne 60 000 výsledkov testov zozbieraných za 42 mesiacov cez platformu STAgora™ ukázala, že patogény pohlavne prenosných chorôb boli zistené v 82 % prípadov HPV pozitivity
- Zistenia podporujú potenciálny význam komplexného testovacieho prístupu, ktorý poskytuje informácie o patogénoch HPV aj pohlavne prenosných infekcií
- Spoločnosť Seegene overuje klinický význam komplexného testovania HPV a pohlavne prenosných infekcií prostredníctvom štúdie Global Million Clinical Study a získava vedecké dôkazy pre nové globálne štandardy testovania PCR
SOUL, Južná Kórea, 29. júl 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Seegene Inc., globálna spoločnosť zameraná na molekulárnu diagnostiku, oznámila komplexný testovací prístup založený na syndrómovej PCR pre infekcie reprodukčného systému (RTI) prostredníctvom súčasnej detekcie pohlavne prenosných infekcií (STI) a ľudského papilomavírusu (HPV).
Táto informácia prichádza po tom, ako spoločnosť Seegene 8. júla spustila klinickú štúdiu Global Million Clinical Study (GMCS). Cieľom iniciatívy je generovať vedecké dôkazy pre štandard Global New Standard pre testovanie PCR zhromažďovaním skutočných klinických údajov zo zdravotníckych zariadení po celom svete a vyhodnocovaním klinického významu diagnostických testovacích stratégií špecifických pre dané ochorenia.
Vírus HPV je všeobecne uznaný ako primárna príčina rakoviny krčka maternice a určité vysoko rizikové genotypy, najmä HPV-16 a HPV-18, sú úzko prepojené s progresiou ochorenia. Keďže skríningové a kontrolné stratégie sa môžu líšiť podľa zisteného genotypu HPV, identifikácia nielen prítomnosti HPV, ale aj konkrétneho genotypu poskytuje pre liečbu pacienta dôležité klinické informácie.
Pohlavne prenosné choroby spôsobujú rôzne patogény vrátane Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae. Môžu sa prejavovať širokou škálou symptómov vrátane abnormálneho výtoku, dyzúrie, bolesti alebo svrbenia genitálií, dyspareunie, bolesti v podbrušku, vredov na genitáliách, vezikúl či bradavíc a neplodnosti. Keďže rôzne patogény často spôsobujú podobné klinické príznaky, môže byť náročné identifikovať pôvodcu ochorenia len na základe príznakov. Okrem toho sa bežne vyskytujú aj asymptomatické infekcie, ktoré môžu prispievať k nerozpoznanému prenosu.
Nedávne štúdie naznačujú, že pohlavne prenosné infekcie a vaginálna dysbióza môžu súvisieť so zmenami v lokálnom zápalovom, imunitnom a mikrobiálnom prostredí krčka maternice, čo môže vplývať na akvizíciu, perzistenciu alebo elimináciu HPV. Tento rastúci počet dôkazov podčiarkuje význam interpretácie zistení o HPV a pohlavne prenosných infekciách v širšom klinickom kontexte – vrátane veku pacienta, symptómov, sexuálnej anamnézy a rizika expozície, plánovaného tehotenstva, predchádzajúcej anamnézy infekcie a zisteného špecifického organizmu. Tieto zistenia spoločne poskytujú vedecké zdôvodnenie pre ďalšie hodnotenie komplexného prístupu k testovaniu HPV a pohlavne prenosných infekcií, ktorý vyhodnocuje riziko HPV spolu so súbežnými sexuálne prenosnými infekciami a infekciami reprodukčnej sústavy.
Pomocou STAgora™, platformy spoločnosti Seegene na analýzu údajov testov a štatistiky v reálnom čase, spoločnosť interne analyzovala približne 60 000 výsledkov spoločného testovania HPV a pohlavne prenosných infekcií vygenerovaných za 42 mesiacov. Analýza preukázala, že patogény pohlavne prenosných infekcií boli zistené v 82 % prípadov pacientov pozitívnych na HPV, zatiaľ čo HPV bol zistený v 46 % prípadov STI pozitívnych pacientov. Okrem toho sa v 71 % pozitívnych prípadov identifikovaných pomocou komplexného testovania na HPV a STI pozorovala spoločná detekcia patogénov HPV a STI.
Tieto zistenia poukazujú na potenciálne využitie súbežného testovania na pohlavne prenosné infekcie spolu so skríningom HPV. Medzi sľubné aplikácie môže patriť identifikácia asymptomatických pohlavne prenosných chorôb, hodnotenie koinfekcií u HPV-pozitívnych jedincov a podpora vyhodnocovania reprodukčného zdravia počas plánovania tehotenstva alebo vyšetrenia neplodnosti.
Prostredníctvom GMCS plánuje Seegene naďalej zhromažďovať klinické dôkazy o komplexnom testovaní na HPV a pohlavne prenosné infekcie a štatisticky vyhodnocovať jeho klinický význam a použiteľnosť pomocou platformy STAgora™.
Spoločnosť tiež predstaví význam a budúce smerovanie svojho komplexného prístupu k testovaniu PCR na konferencii Asociácie pre diagnostiku a laboratórnu medicínu (ADLM 2026), ktorá sa bude konať od 28. do 30. júla v kalifornskom meste Anaheim.
Glosár a odkazy
RTI (Infekcia reprodukčného traktu)
Kategória ochorení, ktorá zahŕňa infekcie reprodukčného traktu vrátane infekcií súvisiacich s HPV a pohlavne prenosnými infekciami (STI).
Cieľové analyty testu STI
Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), Herpes simplex virus type 1 (HSV-1), Herpes simplex virus type 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) a Candida albicans (CA).
Vybrané odkazy
- Brusselaers N, et al. Am J Obstet Gynecol. 2019.
- Koster BD, et al. Nature Communications. 2022.
- Chen X, et al. Nature Communications. 2025.
O spoločnosti Seegene
Seegene je globálna spoločnosť zameraná na molekulárnu diagnostiku. Má viac ako 25 rokov skúseností vo výskume, vývoji a výrobe technológií syndrómovej PCR v reálnom čase. Spoločnosť je všeobecne známa svojou vlastnou technológiou multiplex PCR, ktorá umožňuje súčasnú detekciu viacerých patogénov v jednom teste.
Základnou vlastnosťou syndrómovej technológie PCR v reálnom čase od spoločnosti Seegene je jej schopnosť detegovať až 14 patogénov, ktoré spôsobujú podobné príznaky, v jednej skúmavke a zároveň poskytovať kvantitatívne informácie na podporu efektívnejšieho klinického rozhodovania.
Technologické schopnosti spoločnosti Seegene sa preukázali počas pandémie COVID-19, keď spoločnosť dodala viac ako 340 miliónov testov na COVID-19 do viac ako 100 krajín sveta.
Seegene stavia na svojich odborných znalostiach v oblasti molekulárnej diagnostiky a rozširuje pôsobenie nad rámec diagnostiky založenej na testoch s cieľom vytvoriť integrovaný diagnostický ekosystém. Spoločnosť rozvíja nové technológie vrátane STAgora™, platformy na analýzu diagnostických údajov v reálnom čase, a CURECA™, plne automatizovaného systému PCR navrhnutého na zefektívnenie pracovného postupu molekulárneho testovania.
Prostredníctvom svojej Iniciatívy pre zdieľanie technológií a globálnych partnerstiev sa Seegene snaží rozširovať prístup k technológiám molekulárnej diagnostiky a posilniť globálnu pripravenosť na infekčné choroby.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3007861/Image_1__STAgora__Data_Analysis_Graph.jpg
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