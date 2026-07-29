Seegene proponuje kompleksowe podejście do diagnostyki zakażeń dróg rodnych w ramach Global Million Clinical Study (GMCS)

Analiza przeprowadzona za pomocą platformy STAgora™, obejmująca około 60 tys. wyników badań zebranych w ciągu 42 miesięcy, wykazała obecność patogenów wywołujących choroby przenoszone drogą płciową (STI) u 82% osób z dodatnim wynikiem testu na HPV.

Uzyskane wyniki wskazują na potencjalną wartość kompleksowego podejścia diagnostycznego, które jednocześnie dostarcza informacji dotyczących wirusa HPV oraz patogenów wywołujących STI.

Seegene zamierza potwierdzić przydatność kliniczną kompleksowych badań HPV i STI w ramach programu Global Million Clinical Study (GMCS) oraz stworzyć naukowe podstawy dla nowych światowych standardów diagnostyki metodą PCR.

SEUL, Korea Południowa, 29 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Seegene Inc., światowy lider w dziedzinie diagnostyki molekularnej, przedstawiła kompleksowe podejście do diagnostyki zespołów chorobowych związanych z zakażeniami dróg rodnych (RTI), oparte na jednoczesnym wykrywaniu patogenów wywołujących choroby przenoszone drogą płciową (STI) oraz wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) z wykorzystaniem technologii PCR.

STAgora™ Report

Ogłoszenie to nastąpiło po uruchomieniu przez Seegene programu Global Million Clinical Study (GMCS) zainicjowanego 8 lipca. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie naukowych podstaw dla Nowego Światowego Standardu Diagnostyki PCR poprzez gromadzenie rzeczywistych danych klinicznych z placówek ochrony zdrowia na całym świecie oraz ocenę przydatności klinicznej strategii diagnostycznych ukierunkowanych na konkretne choroby.

HPV jest powszechnie uznawany za główną przyczynę raka szyjki macicy, a niektóre genotypy wysokiego ryzyka, zwłaszcza HPV-16 i HPV-18, są ściśle związane z rozwojem choroby. Ponieważ strategie badań przesiewowych i dalszego postępowania mogą różnić się w zależności od wykrytego genotypu HPV, określenie nie tylko obecności wirusa, ale również jego genotypu dostarcza istotnych informacji klinicznych wspomagających leczenie pacjentek.

STI są wywoływane przez różnorodne patogeny, w tym Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae. Mogą powodować szeroki zakres objawów, takich jak nieprawidłowa wydzielina, ból lub pieczenie podczas oddawania moczu, ból lub świąd narządów płciowych, ból podczas stosunku płciowego, ból podbrzusza, owrzodzenia, pęcherzyki lub brodawki w okolicy narządów płciowych oraz niepłodność. Ponieważ różne patogeny często wywołują podobne objawy kliniczne, identyfikacja czynnika sprawczego wyłącznie na podstawie symptomów może być trudna. Ponadto często zakażenia przebiegają bezobjawowo, co może sprzyjać nieświadomemu przenoszeniu infekcji.

Najnowsze badania sugerują, że zakażenia STI oraz zaburzenia mikrobioty pochwy (dysbioza) mogą wiązać się ze zmianami lokalnego środowiska zapalnego, immunologicznego i mikrobiologicznego szyjki macicy, wpływając potencjalnie na nabycie zakażenia HPV, jego utrzymywanie się lub eliminację z organizmu. Rosnąca liczba dowodów naukowych podkreśla znaczenie interpretowania wyników badań HPV i STI w szerszym kontekście klinicznym, uwzględniającym wiek, występujące objawy, życie seksualne pacjentki i ryzyko ekspozycji, plany dotyczące ciąży, wcześniejsze zakażenia oraz konkretny wykryty drobnoustrój. Łącznie wyniki te stanowią naukowe uzasadnienie dla dalszej oceny kompleksowego podejścia do badań HPV i STI, umożliwiającego jednoczesną ocenę ryzyka związanego z HPV oraz współistniejących zakażeń przenoszonych drogą płciową i innych zakażeń dróg rodnych.

Korzystając z platformy STAgora™ – rozwiązania Seegene do analizy danych z badań w czasie rzeczywistym oraz analiz statystycznych – firma przeprowadziła wewnętrzną analizę około 60 tysięcy wyników jednoczesnych badań HPV i STI uzyskanych w okresie 42 miesięcy. Analiza wykazała obecność patogenów STI u 82% osób z dodatnim wynikiem testu na HPV, natomiast HPV wykryto u 46% osób z dodatnim wynikiem badania w kierunku STI. Ponadto jednoczesne wykrycie HPV i patogenów STI odnotowano w 71% wszystkich dodatnich wyników uzyskanych dzięki kompleksowym badaniom HPV i STI.

Wyniki te potwierdzają potencjalną użyteczność wykonywania badań w kierunku STI równolegle z badaniami przesiewowymi w kierunku HPV. Takie podejście może znaleźć zastosowanie m.in. w wykrywaniu bezobjawowych zakażeń STI, ocenie współistniejących infekcji u osób z dodatnim wynikiem badania na HPV oraz wspieraniu oceny zdrowia reprodukcyjnego podczas planowania ciąży lub diagnostyki niepłodności.

W ramach programu GMCS firma Seegene zamierza nadal gromadzić dowody kliniczne dotyczące kompleksowych badań HPV i STI oraz prowadzić statystyczną ocenę ich przydatności klinicznej i możliwości zastosowania z wykorzystaniem platformy STAgora™.

Firma zaprezentuje również znaczenie oraz dalsze kierunki rozwoju swojego kompleksowego podejścia do diagnostyki metodą PCR podczas konferencji Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2026), która odbędzie się w dniach 28–30 lipca w Anaheim w Kalifornii.

Słownik pojęć i źródła

RTI (Reproductive Tract Infection – zakażenia dróg rodnych)

Kategoria chorób obejmująca zakażenia układu rozrodczego, w tym zakażenia związane z wirusem HPV oraz choroby przenoszone drogą płciową (STI).

Patogeny wykrywane w badaniu STI

Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Mycoplasma genitalium (MG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP), wirus opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1), wirus opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP), Gardnerella vaginalis (GV) i Candida albicans (CA).

Wybrane publikacje naukowe

Brusselaers N. i in., American Journal of Obstetrics and Gynecology , 2019.

, 2019. Koster B.D. i in., Nature Communications , 2022.

, 2022. Chen X. i in., Nature Communications, 2025.

Seegene

Seegene jest światowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w diagnostyce molekularnej z ponad 25-letnim doświadczeniem w badaniach, rozwoju i produkcji technologii syndromicznych badań metodą PCR w czasie rzeczywistym. Firma jest powszechnie uznawana za pioniera autorskiej technologii multipleksowego PCR, umożliwiającej jednoczesne wykrywanie wielu patogenów w ramach jednego badania.

Kluczową cechą syndromicznej technologii PCR w czasie rzeczywistym opracowanej przez Seegene jest możliwość jednoczesnego wykrywania nawet 14 patogenów wywołujących podobne objawy kliniczne w jednej probówce, przy jednoczesnym dostarczaniu danych ilościowych wspierających szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji klinicznych.

Możliwości technologiczne Seegene zostały potwierdzone podczas pandemii COVID-19, kiedy firma dostarczyła ponad 340 milionów testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 do ponad 100 krajów na całym świecie.

Bazując na swoim doświadczeniu w diagnostyce molekularnej, Seegene rozszerza działalność poza opracowywanie testów diagnostycznych, rozwijając zintegrowany ekosystem diagnostyczny. Firma pracuje nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak STAgora™ – platforma do analizy danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym – oraz CURECA™, w pełni zautomatyzowany system PCR zaprojektowany w celu usprawnienia całego procesu wykonywania badań molekularnych.

Za pośrednictwem programu Technology Sharing Initiative oraz globalnych partnerstw Seegene dąży do zwiększenia dostępności technologii diagnostyki molekularnej na świecie oraz lepszego przygotowania do leczenia chorób zakaźnych w skali globalnej.

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