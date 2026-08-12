Stevie® Awards 公佈 2026 International Business Awards® 得獎名單，得獎者來自 78 個國家及地區

第 23 屆 International Business Awards® 是全球首屈一指的商業獎項評選，旨在表揚世界各地表現卓越的機構、企業領袖、創業家及團隊。

維珍尼亞州費爾法克斯2026年8月13日 /美通社/ -- 世界各地表現卓越的機構及企業領袖，在第 23 屆 International Business Awards®（IBAs）中榮獲 Stevie® 金獎、銀獎及銅獎。IBAs 是全球唯一兼具國際性並全面涵蓋各個商業領域的獎項計劃。

來自 78 個國家及地區的機構共提交逾 3,800 份提名，由超過 210 名商界專業人士組成 11 個專業評審委員會進行評審。大會根據獨立評審過程所得的平均分數選出得獎者。

世界各地表現卓越的機構及企業領袖，在第 23 屆 International Business Awards®（IBAs）中榮獲 Stevie® 金獎、銀獎及銅獎。IBAs 是全球唯一兼具國際性並全面涵蓋各個商業領域的獎項計劃。來自 78 個國家及地區的機構共提交逾 3,800 份提名，由超過 210 名商界專業人士擔任評審。

2026 年 Stevie 金獎、銀獎及銅獎各組別的完整得獎名單，已載於 iba.stevieawards.com。

獲得最多 Stevie Awards 的機構

Viettel 是本屆獲得 Stevie 金獎、銀獎及銅獎總數最多的機構。Viettel 旗下全球各機構合共奪得 28 個獎項，其中 Viettel Cambodia Pte., Ltd. 及 Viettel Peru S.A.C. 各獲 6 個獎項，成績最為突出。Viettel 旗下其他得獎機構包括 Viettel Post Joint Stock Corporation、Viettel Burundi（Lumitel）、Viettel Solutions、Viettel Tanzania PLC（Halotel）、Viettel Global、Viettel Group、Viettel IDC 及 Viettel Timor。

其他獲得 4 項或以上 Stevie 金獎的機構包括：

9 項 Stevie 金獎

Globe Telecoms, Inc.，菲律賓馬尼拉

7 項 Stevie 金獎

Cathay United Bank，中國台灣台北

LLYC，西班牙馬德里

Tata Consultancy Services，多個地點

6 項 Stevie 金獎

Cathay Financial Holding Co. Ltd.，中國台灣台北

HALKBANK，土耳其阿塔謝希爾

IBM，多個地點

Megaworld Foundation, Inc. 及 Megaworld Lifestyle Malls，菲律賓達義市

pladis，土耳其伊斯坦布爾

QNB，土耳其伊斯坦布爾

香港特別行政區政府發展局及建造業議會，中國香港

5 項 Stevie 金獎

CarrefourSA，土耳其馬爾泰佩

Leobit，美國德州奧斯汀

Miral，阿聯酋阿布扎比

4 項 Stevie 金獎

Abu Dhabi Customs，阿聯酋阿布扎比

Addvox，墨西哥墨西哥城

AS Watson，意大利米蘭及中國香港

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.，土耳其阿達納

Cebuana Lhuillier，菲律賓馬卡蒂市

Cisco Systems，美國加州聖何塞

George Capital Finance Solutions，澳洲悉尼

HeyMo® The Experience Design Company，土耳其伊斯坦布爾

Noguchi x，匈牙利布達佩斯

Türkiye Sigorta，土耳其貝西克塔斯

巴黎頒獎禮

得獎者將於 2026 年 10 月 28 日星期三，在法國巴黎 Pullman Paris Montparnasse 舉行的紅地氈頒獎典禮上接受嘉許。同場亦會表揚本年度 Stevie Awards 傑出僱主獎、Stevie Awards 科技卓越獎及德國 Stevie Awards 的得獎者。該頒獎禮將會全球直播，現已開始發售門票。

Stevie Awards 總裁 Maggie Miller 表示：「我們衷心祝賀所有 2026 International Business Awards 得獎者，並對他們取得的卓越成就表示肯定。本年度得獎者充分展現世界各地不同規模及行業的機構，在創新、領導力及創意方面的非凡表現。他們的成就為卓越表現樹立了更高標準。我們期待今年 10 月在巴黎的舞台上與各位一同慶祝這些佳績。」

International Business Awards 由 Stevie Awards 機構主辦。該機構負責籌辦全球 9 個主要商業獎項計劃，包括 The American Business Awards® 及 Stevie Awards for Women in Business。

關於 International Business Awards

International Business Awards® 是全球首屈一指的商業獎項計劃。全球所有機構，不論公營或私營、牟利或非牟利，以及規模大小，均可提交提名。

IBAs 又稱「International Stevies」，設有逾 200 個獎項組別，涵蓋職場各個範疇。獎項表揚範疇包括機構、企業領袖、創業家、團隊、產品與服務、科技、人工智能創新與轉型、市場推廣、公共關係、客戶服務、人力資源、網站、應用程式、活動、出版物、影片、Podcast、可持續發展、思想領導力，以及公共部門與政府創新等。

2026 年 IBAs 亦特設人工智能創新與轉型，以及公共部門與政府創新獎項組別，以表揚相關領域的卓越成就，反映全球商業環境持續演變。

2027 年 IBAs 將於 2 月起接受提名。

關於 Stevie Awards

自 2002 年以來，Stevie Awards 一直位列全球首屈一指的商業獎項，表揚世界各地職場上的卓越成就。「Stevie」這名字源自希臘文「stephanos」，意思為「加冕」。

Stevie Awards 包括以下 9 個商業獎項計劃：

亞太區 Stevie Awards

德國 Stevie Awards

中東及北非 Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards 傑出僱主獎

Stevie Awards 商界女性獎

Stevie Awards 科技卓越獎

Stevie Awards 銷售及客戶服務獎

Stevie Awards 每年收到來自逾 70 個國家及地區的機構提交超過 12,000 份提名，表揚不同規模的機構，以及推動其取得成功的專業人士。

詳情請瀏覽 www.StevieAwards.com。

傳媒聯絡：

Nina Moore

+1 703 547 8389

[email protected]

SOURCE Stevie Awards