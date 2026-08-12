Stevie® Awards vyhlasujú víťazov International Business Awards® za rok 2026 zo 78 krajín a území

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Stevie Awards

Aug 12, 2026, 09:00 ET

23. ročník International Business Awards®, poprednej svetovej súťaže obchodných cien, oceňuje vynikajúce organizácie, manažérov, podnikateľov a tímy z celého sveta.

FAIRFAX, Virgínia, 12. august 2026 /PRNewswire/ – Vysoko úspešné organizácie a manažéri z celého sveta získali uznanie ako víťazi zlatej, striebornej a bronzovej ceny Stevie® Award v rámci 23. ročníka International Business Awards® (IBA), jediného medzinárodného, komplexného programu obchodných ocenení na svete.

Viac ako 3 800 nominácií od organizácií zo 78 krajín a území hodnotila porota zložená z viac ako 210 obchodných profesionálov v 11 špecializovaných komisiách. Víťazov vybrali na základe priemerného skóre prideleného počas nezávislého posudzovania.

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High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.
High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Kompletný zoznam všetkých víťazov zlatých, strieborných a bronzových cien Stevie Award za rok 2026 podľa kategórií je dostupný na stránke iba.stevieawards.com.

Organizácie s najväčším počtom ocenení Stevie Award

Najväčším víťazom zlatých, strieborných a bronzových cien Stevie Awards je spoločnosť Viettel. Organizácie spoločnosti Viettel po celom svete získali celkovo 28 ocenení, na čele s Viettel Cambodia Pte., Ltd. a Viettel Peru S.A.C., z ktorých každá získala po šesť ocenení. Medzi ďalšie víťazné organizácie spoločnosti Viettel patrili Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC a Viettel Timor.

Medzi ďalších víťazov, ktorí získali štyri alebo viac cien Stevie Awards patria:

9 zlatých Stevie Awards
 Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipíny

7 zlatých Stevie Awards
 Cathay United Bank, Taipei, Taiwan
 LLYC, Madrid, Španielsko
 Tata Consultancy Services, rôzne lokality

6 zlatých Stevie Awards
 Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan
 HALKBANK, Atasehir, Turecko
 IBM, rôzne lokality
 Megaworld Foundation, Inc. a Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipíny
 pladis, Istanbul, Turecko
 QNB, Istanbul, Turecko
 Úrad pre rozvoj HKSARG a Rada stavebného priemyslu, Hongkong

5 zlatých Stevie Awards
 CarrefourSA, Maltepe, Turecko
 Leobit, Austin, TX, USA
 Miral, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty

4 zlaté Stevie Awards
 Colné oddelenie Abu Dhabi, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
 Addvox, Mexico City, Mexiko
 AS Watson, Miláno, Taliansko a Hong Kong
 Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turecko
 Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipíny
 Cisco Systems, San Jose, CA, USA
 George Capital Finance Solutions, Sydney, Austrália
 HeyMo® The Experience Design Company, İstanbul, Turecko
 Noguchi x, Budapešt, Maďarsko
 Türkiye Sigorta, Besiktas, Turecko

Slávnostné odovzdávanie cien v Paríži

Víťazi budú ocenení počas slávnostného odovzdávania cien na červenom koberci v stredu 28. októbra 2026 v hoteli Pullman Paris Montparnasse v Paríži vo Francúzsku. Na podujatí budú ocenení aj víťazi tohtoročných cien Stevie Awards pre skvelých zamestnávateľov, Stevie Awards za technologickú excelentnosť a a nemeckých cien Stevie Awards. Slávnostný ceremoniál sa bude vysielať naživo po celom svete a vstupenky sú už v predaji.

„Všetkým víťazom súťaže International Business Awards za rok 2026 gratulujeme k ich vynikajúcim úspechom," povedala Maggie Millerová, prezidentka súťaže Stevie Awards. „Tohtoroční víťazi sú príkladom pozoruhodnej inovácie, líderstva a kreativity, ktoré vidíme v organizáciách všetkých veľkostí a odvetví po celom svete. Ich úspechy nastavujú vysoký štandard excelentnosti a tešíme sa na oslavu ich úspechov na pódiu v Paríži v októbri tohto roku."

Ceny International Business Awards udeľuje organizácia Stevie Awards, ktorá riadi deväť popredných svetových programov obchodných ocenení vrátane amerických obchodných cien The American Business Awards®  a cien Stevie Awards pre ženy v podnikaní.

O súťaži International Business Awards

International Business Awards® je popredný svetový program udeľovania obchodných ocenení. Nominácie môžu predkladať všetky organizácie po celom svete – verejné aj súkromné, ziskové aj neziskové, veľké aj malé.

Tieto ocenenia, známe ako „Medzinárodné ceny Stevie", oceňujú úspechy vo viac ako 200 kategóriách ocenení , ktoré pokrývajú všetky aspekty pracovísk. Kategórie oceňujú okrem mnohých ďalších napríklad organizácie, manažérov, podnikateľov, tímy, produkty a služby, technológie, inovácie a transformáciu AI, marketing, vzťahy s verejnosťou, zákaznícky servis, ľudské zdroje, webové stránky, aplikácie, podujatia, publikácie, videá, podcasty, udržateľnosť, myšlienkové líderstvo a inovácie vo verejnom sektore a vláde.

Ceny IBA 2026 prinášajú aj špeciálne kategórie, ktoré oceňujú excelentnosť v oblasti inovácií a transformácie AI a inovácií vo verejnom sektore a vláde, čo odráža vyvíjajúce sa prostredie globálneho podnikania.

Nominácie na ročník The IBA 2027 sa budú prijímať od februára.

O cenách Stevie Awards

Od roku 2002 sú ceny Stevie Awards všeobecne uznávané ako popredné svetové platformy udeľovania obchodných ocenení, ktoré upozorňujú na vynikajúce pracovné úspechy po celom svete. Meno „Stevie" je odvodené z gréckeho slova stephanos, ktoré znamená „korunovaný".

Ceny Stevie Awards zahŕňajú deväť programov ocenení v oblasti podnikania:

  • Stevie Awards pre ázijsko-tichomorský región
  • Nemecké Stevie Awards
  • Stevie Awards pre Blízky východ a severnú Afriku
  • American Business Awards®
  • International Business Awards®
  • Stevie Awards pre skvelých zamestnávateľov
  • Stevie Awards pre ženy v podnikaní
  • Stevie Awards za technologickú excelentnosť
  • Stevie Awards za predaj a zákaznícky servis

Ceny Stevie Awards každoročne prijímajú viac ako 12 000 nominácií od organizácií z viac ako 70 krajín a území. Oceňujú pritom organizácie všetkých veľkostí a odborníkov, ktorí stoja za ich úspechom.

Viac informácií nájdete na stránke www.StevieAwards.com

Kontakt pre médiá:

Nina Moore
+1 703 547 8389
[email protected]

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