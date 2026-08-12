Stevie® Awards vyhlasujú víťazov International Business Awards® za rok 2026 zo 78 krajín a území
News provided byStevie Awards
Aug 12, 2026, 09:00 ET
23. ročník International Business Awards®, poprednej svetovej súťaže obchodných cien, oceňuje vynikajúce organizácie, manažérov, podnikateľov a tímy z celého sveta.
FAIRFAX, Virgínia, 12. august 2026 /PRNewswire/ – Vysoko úspešné organizácie a manažéri z celého sveta získali uznanie ako víťazi zlatej, striebornej a bronzovej ceny Stevie® Award v rámci 23. ročníka International Business Awards® (IBA), jediného medzinárodného, komplexného programu obchodných ocenení na svete.
Viac ako 3 800 nominácií od organizácií zo 78 krajín a území hodnotila porota zložená z viac ako 210 obchodných profesionálov v 11 špecializovaných komisiách. Víťazov vybrali na základe priemerného skóre prideleného počas nezávislého posudzovania.
Kompletný zoznam všetkých víťazov zlatých, strieborných a bronzových cien Stevie Award za rok 2026 podľa kategórií je dostupný na stránke iba.stevieawards.com.
Organizácie s najväčším počtom ocenení Stevie Award
Najväčším víťazom zlatých, strieborných a bronzových cien Stevie Awards je spoločnosť Viettel. Organizácie spoločnosti Viettel po celom svete získali celkovo 28 ocenení, na čele s Viettel Cambodia Pte., Ltd. a Viettel Peru S.A.C., z ktorých každá získala po šesť ocenení. Medzi ďalšie víťazné organizácie spoločnosti Viettel patrili Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC a Viettel Timor.
Medzi ďalších víťazov, ktorí získali štyri alebo viac cien Stevie Awards patria:
9 zlatých Stevie Awards
Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipíny
7 zlatých Stevie Awards
Cathay United Bank, Taipei, Taiwan
LLYC, Madrid, Španielsko
Tata Consultancy Services, rôzne lokality
6 zlatých Stevie Awards
Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan
HALKBANK, Atasehir, Turecko
IBM, rôzne lokality
Megaworld Foundation, Inc. a Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipíny
pladis, Istanbul, Turecko
QNB, Istanbul, Turecko
Úrad pre rozvoj HKSARG a Rada stavebného priemyslu, Hongkong
5 zlatých Stevie Awards
CarrefourSA, Maltepe, Turecko
Leobit, Austin, TX, USA
Miral, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
4 zlaté Stevie Awards
Colné oddelenie Abu Dhabi, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
Addvox, Mexico City, Mexiko
AS Watson, Miláno, Taliansko a Hong Kong
Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turecko
Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipíny
Cisco Systems, San Jose, CA, USA
George Capital Finance Solutions, Sydney, Austrália
HeyMo® The Experience Design Company, İstanbul, Turecko
Noguchi x, Budapešt, Maďarsko
Türkiye Sigorta, Besiktas, Turecko
Slávnostné odovzdávanie cien v Paríži
Víťazi budú ocenení počas slávnostného odovzdávania cien na červenom koberci v stredu 28. októbra 2026 v hoteli Pullman Paris Montparnasse v Paríži vo Francúzsku. Na podujatí budú ocenení aj víťazi tohtoročných cien Stevie Awards pre skvelých zamestnávateľov, Stevie Awards za technologickú excelentnosť a a nemeckých cien Stevie Awards. Slávnostný ceremoniál sa bude vysielať naživo po celom svete a vstupenky sú už v predaji.
„Všetkým víťazom súťaže International Business Awards za rok 2026 gratulujeme k ich vynikajúcim úspechom," povedala Maggie Millerová, prezidentka súťaže Stevie Awards. „Tohtoroční víťazi sú príkladom pozoruhodnej inovácie, líderstva a kreativity, ktoré vidíme v organizáciách všetkých veľkostí a odvetví po celom svete. Ich úspechy nastavujú vysoký štandard excelentnosti a tešíme sa na oslavu ich úspechov na pódiu v Paríži v októbri tohto roku."
Ceny International Business Awards udeľuje organizácia Stevie Awards, ktorá riadi deväť popredných svetových programov obchodných ocenení vrátane amerických obchodných cien The American Business Awards® a cien Stevie Awards pre ženy v podnikaní.
O súťaži International Business Awards
International Business Awards® je popredný svetový program udeľovania obchodných ocenení. Nominácie môžu predkladať všetky organizácie po celom svete – verejné aj súkromné, ziskové aj neziskové, veľké aj malé.
Tieto ocenenia, známe ako „Medzinárodné ceny Stevie", oceňujú úspechy vo viac ako 200 kategóriách ocenení , ktoré pokrývajú všetky aspekty pracovísk. Kategórie oceňujú okrem mnohých ďalších napríklad organizácie, manažérov, podnikateľov, tímy, produkty a služby, technológie, inovácie a transformáciu AI, marketing, vzťahy s verejnosťou, zákaznícky servis, ľudské zdroje, webové stránky, aplikácie, podujatia, publikácie, videá, podcasty, udržateľnosť, myšlienkové líderstvo a inovácie vo verejnom sektore a vláde.
Ceny IBA 2026 prinášajú aj špeciálne kategórie, ktoré oceňujú excelentnosť v oblasti inovácií a transformácie AI a inovácií vo verejnom sektore a vláde, čo odráža vyvíjajúce sa prostredie globálneho podnikania.
Nominácie na ročník The IBA 2027 sa budú prijímať od februára.
O cenách Stevie Awards
Od roku 2002 sú ceny Stevie Awards všeobecne uznávané ako popredné svetové platformy udeľovania obchodných ocenení, ktoré upozorňujú na vynikajúce pracovné úspechy po celom svete. Meno „Stevie" je odvodené z gréckeho slova stephanos, ktoré znamená „korunovaný".
Ceny Stevie Awards zahŕňajú deväť programov ocenení v oblasti podnikania:
- Stevie Awards pre ázijsko-tichomorský región
- Nemecké Stevie Awards
- Stevie Awards pre Blízky východ a severnú Afriku
- American Business Awards®
- International Business Awards®
- Stevie Awards pre skvelých zamestnávateľov
- Stevie Awards pre ženy v podnikaní
- Stevie Awards za technologickú excelentnosť
- Stevie Awards za predaj a zákaznícky servis
Ceny Stevie Awards každoročne prijímajú viac ako 12 000 nominácií od organizácií z viac ako 70 krajín a území. Oceňujú pritom organizácie všetkých veľkostí a odborníkov, ktorí stoja za ich úspechom.
Viac informácií nájdete na stránke www.StevieAwards.com.
Kontakt pre médiá:
Nina Moore
+1 703 547 8389
[email protected]
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