Stevie® Awards Mengumumkan Pemenang International Business Awards® 2026 dari 78 Negara dan Wilayah
Berita ini disediakan olehStevie Awards
12 Agt, 2026, 20:00 WIB
Ajang International Business Awards® ke-23, kompetisi penghargaan bisnis terkemuka di dunia, memberikan pengakuan kepada berbagai organisasi, eksekutif, pengusaha, dan tim berprestasi dari seluruh penjuru dunia.
FAIRFAX, Virginia, 12 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Berbagai organisasi dan eksekutif berprestasi tinggi di seluruh dunia telah diumumkan sebagai pemenang Stevie® Award Emas, Perak, dan Perunggu dalam ajang The 23rd Annual International Business Awards® (IBA), satu-satunya program penghargaan bisnis internasional di dunia yang mencakup seluruh bidang bisnis.
Lebih dari 3.800 nominasi dari organisasi di 78 negara dan wilayah dievaluasi oleh lebih dari 210 profesional bisnis yang bertugas sebagai juri dalam 11 komite khusus. Para pemenang dipilih berdasarkan rata-rata nilai yang diberikan selama proses penjurian independen.
Daftar lengkap pemenang Stevie Award Emas, Perak, dan Perunggu tahun 2026 berdasarkan kategori tersedia di iba.stevieawards.com.
Organisasi Peraih Stevie Awards Terbanyak
Peraih Stevie Award Emas, Perak, dan Perunggu terbanyak adalah Viettel. Organisasi-organisasi Viettel di seluruh dunia meraih total 28 penghargaan, dengan Viettel Cambodia Pte., Ltd. dan Viettel Peru S.A.C. sebagai peraih terbanyak, masing-masing dengan enam penghargaan. Organisasi Viettel lainnya yang meraih penghargaan meliputi Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC, dan Viettel Timor.
Pemenang lain yang meraih empat atau lebih Stevie Award Emas meliputi:
9 Stevie Emas
Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipina
7 Stevie Emas
Cathay United Bank, Taipei, Taiwan
LLYC, Madrid, Spanyol
Tata Consultancy Services, berbagai lokasi
6 Stevie Emas
Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan
HALKBANK, Atasehir, Turki
IBM, berbagai lokasi
Megaworld Foundation, Inc. dan Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipina
pladis, Istanbul, Turki
QNB, Istanbul, Turki
Biro Pembangunan HKSAR dan Dewan Industri Konstruksi, Hong Kong
5 Stevie Emas
CarrefourSA, Maltepe, Turki
Leobit, Austin, Texas, AS
Miral, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
4 Stevie Emas
Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, UEA
Addvox, Mexico City, Meksiko
AS Watson, Milan, Italia dan Hong Kong
Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turki
Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipina
Cisco Systems, San Jose, California, AS
George Capital Finance Solutions, Sydney, Australia
HeyMo® The Experience Design Company, Istanbul, Turki
Noguchi x, Budapest, Hungaria
Türkiye Sigorta, Besiktas, Turki
Acara Penganugerahan di Paris
Para pemenang akan menerima penghargaan dalam acara penganugerahan dengan karpet merah yang akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Pullman Paris Montparnasse di Paris, Prancis. Acara tersebut juga akan memberikan penghargaan kepada para pemenang Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Technology Excellence, dan German Stevie Awards tahun ini. Acara penganugerahan ini akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, dan tiket kini mulai dijual.
"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Stevie Awards for Technology Excellence 2026 atas pencapaian luar biasa mereka," ujar Maggie Miller, President of the Stevie Awards. "Para pemenang tahun ini mencerminkan inovasi, kepemimpinan, dan kreativitas luar biasa yang kami lihat di berbagai organisasi dari semua skala dan industri di seluruh dunia. Pencapaian mereka menetapkan standar tinggi untuk keunggulan, dan kami menantikan kesempatan untuk merayakan pencapaian mereka di atas panggung di Paris pada bulan Oktober ini."
International Business Awards diselenggarakan oleh organisasi Stevie Awards, penyelenggara sembilan program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, termasuk The American Business Awards® dan Stevie Awards for Women in Business.
Tentang International Business Awards
International Business Awards® merupakan program penghargaan bisnis terkemuka di dunia. Semua organisasi di seluruh dunia—baik publik maupun swasta, berorientasi laba maupun nirlaba, besar maupun kecil—berhak mengajukan nominasi.
Dikenal sebagai "International Stevies," IBA memberikan penghargaan atas berbagai pencapaian di lebih dari 200 kategori penghargaan yang mencakup seluruh aspek dunia kerja. Kategori-kategori tersebut memberikan penghargaan kepada organisasi, eksekutif, wirausahawan, tim, produk dan layanan, teknologi, inovasi dan transformasi AI, pemasaran, hubungan masyarakat, layanan pelanggan, sumber daya manusia, situs web, aplikasi, acara, publikasi, video, podcast, keberlanjutan, kepeloporan gagasan, serta inovasi sektor publik dan pemerintahan, di antara banyak bidang lainnya.
IBA 2026 juga menghadirkan kategori khusus yang memberikan penghargaan atas keunggulan dalam Inovasi & Transformasi AI serta Inovasi Sektor Publik & Pemerintahan, yang mencerminkan perkembangan lanskap bisnis global.
Nominasi untuk IBA edisi 2027 akan mulai diterima pada bulan Februari.
Tentang Stevie Awards
Sejak tahun 2002, Stevie Awards telah menjadi salah satu program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, yang memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Nama "Stevie" berasal dari kata dalam bahasa Yunani, stephanos, yang berarti "dimahkotai".
Stevie Awards mencakup sembilan program penghargaan bisnis:
- Asia-Pacific Stevie Awards
- German Stevie Awards
- Middle East & North Africa Stevie Awards
- The American Business Awards®
- The International Business Awards®
- Stevie Awards for Great Employers
- Stevie Awards for Women in Business
- Stevie Awards for Technology Excellence
- Stevie Awards for Sales & Customer Service
Setiap tahun, Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi dari organisasi di lebih dari 70 negara dan wilayah, serta memberikan penghargaan kepada organisasi dari berbagai skala dan para profesional di balik kesuksesan mereka.
Pelajari lebih lanjut di www.StevieAwards.com.
Kontak Media:
Nina Moore
+1 703 547 8389
[email protected]
SOURCE Stevie Awards
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