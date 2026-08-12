Stevie® Awards Mengumumkan Pemenang International Business Awards® 2026 dari 78 Negara dan Wilayah

Ajang International Business Awards® ke-23, kompetisi penghargaan bisnis terkemuka di dunia, memberikan pengakuan kepada berbagai organisasi, eksekutif, pengusaha, dan tim berprestasi dari seluruh penjuru dunia.

FAIRFAX, Virginia, 12 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Berbagai organisasi dan eksekutif berprestasi tinggi di seluruh dunia telah diumumkan sebagai pemenang Stevie® Award Emas, Perak, dan Perunggu dalam ajang The 23rd Annual International Business Awards® (IBA), satu-satunya program penghargaan bisnis internasional di dunia yang mencakup seluruh bidang bisnis.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Lebih dari 3.800 nominasi dari organisasi di 78 negara dan wilayah dievaluasi oleh lebih dari 210 profesional bisnis yang bertugas sebagai juri dalam 11 komite khusus. Para pemenang dipilih berdasarkan rata-rata nilai yang diberikan selama proses penjurian independen.

Daftar lengkap pemenang Stevie Award Emas, Perak, dan Perunggu tahun 2026 berdasarkan kategori tersedia di iba.stevieawards.com.

Organisasi Peraih Stevie Awards Terbanyak

Peraih Stevie Award Emas, Perak, dan Perunggu terbanyak adalah Viettel. Organisasi-organisasi Viettel di seluruh dunia meraih total 28 penghargaan, dengan Viettel Cambodia Pte., Ltd. dan Viettel Peru S.A.C. sebagai peraih terbanyak, masing-masing dengan enam penghargaan. Organisasi Viettel lainnya yang meraih penghargaan meliputi Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC, dan Viettel Timor.

Pemenang lain yang meraih empat atau lebih Stevie Award Emas meliputi:

9 Stevie Emas

Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipina

7 Stevie Emas

Cathay United Bank, Taipei, Taiwan

LLYC, Madrid, Spanyol

Tata Consultancy Services, berbagai lokasi

6 Stevie Emas

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwan

HALKBANK, Atasehir, Turki

IBM, berbagai lokasi

Megaworld Foundation, Inc. dan Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipina

pladis, Istanbul, Turki

QNB, Istanbul, Turki

Biro Pembangunan HKSAR dan Dewan Industri Konstruksi, Hong Kong

5 Stevie Emas

CarrefourSA, Maltepe, Turki

Leobit, Austin, Texas, AS

Miral, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

4 Stevie Emas

Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, UEA

Addvox, Mexico City, Meksiko

AS Watson, Milan, Italia dan Hong Kong

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turki

Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipina

Cisco Systems, San Jose, California, AS

George Capital Finance Solutions, Sydney, Australia

HeyMo® The Experience Design Company, Istanbul, Turki

Noguchi x, Budapest, Hungaria

Türkiye Sigorta, Besiktas, Turki

Acara Penganugerahan di Paris

Para pemenang akan menerima penghargaan dalam acara penganugerahan dengan karpet merah yang akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Pullman Paris Montparnasse di Paris, Prancis. Acara tersebut juga akan memberikan penghargaan kepada para pemenang Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Technology Excellence, dan German Stevie Awards tahun ini. Acara penganugerahan ini akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, dan tiket kini mulai dijual.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Stevie Awards for Technology Excellence 2026 atas pencapaian luar biasa mereka," ujar Maggie Miller, President of the Stevie Awards. "Para pemenang tahun ini mencerminkan inovasi, kepemimpinan, dan kreativitas luar biasa yang kami lihat di berbagai organisasi dari semua skala dan industri di seluruh dunia. Pencapaian mereka menetapkan standar tinggi untuk keunggulan, dan kami menantikan kesempatan untuk merayakan pencapaian mereka di atas panggung di Paris pada bulan Oktober ini."

International Business Awards diselenggarakan oleh organisasi Stevie Awards, penyelenggara sembilan program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, termasuk The American Business Awards® dan Stevie Awards for Women in Business.

Tentang International Business Awards

International Business Awards® merupakan program penghargaan bisnis terkemuka di dunia. Semua organisasi di seluruh dunia—baik publik maupun swasta, berorientasi laba maupun nirlaba, besar maupun kecil—berhak mengajukan nominasi.

Dikenal sebagai "International Stevies," IBA memberikan penghargaan atas berbagai pencapaian di lebih dari 200 kategori penghargaan yang mencakup seluruh aspek dunia kerja. Kategori-kategori tersebut memberikan penghargaan kepada organisasi, eksekutif, wirausahawan, tim, produk dan layanan, teknologi, inovasi dan transformasi AI, pemasaran, hubungan masyarakat, layanan pelanggan, sumber daya manusia, situs web, aplikasi, acara, publikasi, video, podcast, keberlanjutan, kepeloporan gagasan, serta inovasi sektor publik dan pemerintahan, di antara banyak bidang lainnya.

IBA 2026 juga menghadirkan kategori khusus yang memberikan penghargaan atas keunggulan dalam Inovasi & Transformasi AI serta Inovasi Sektor Publik & Pemerintahan, yang mencerminkan perkembangan lanskap bisnis global.

Nominasi untuk IBA edisi 2027 akan mulai diterima pada bulan Februari.

Tentang Stevie Awards

Sejak tahun 2002, Stevie Awards telah menjadi salah satu program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, yang memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Nama "Stevie" berasal dari kata dalam bahasa Yunani, stephanos, yang berarti "dimahkotai".

Stevie Awards mencakup sembilan program penghargaan bisnis:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service

Setiap tahun, Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi dari organisasi di lebih dari 70 negara dan wilayah, serta memberikan penghargaan kepada organisasi dari berbagai skala dan para profesional di balik kesuksesan mereka.

Pelajari lebih lanjut di www.StevieAwards.com.

Kontak Media:

Nina Moore

+1 703 547 8389

[email protected]

SOURCE Stevie Awards