Stevie® Awards oznamují vítěze soutěže Mezinárodní ceny za podnikání ® 2026 ze 78 zemí a území

News provided by

Stevie Awards

Aug 12, 2026, 14:42 ET

23. ročník International Business Awards®, přední světové soutěže v oblasti podnikání, oceňuje vynikající organizace, vedoucí pracovníky, podnikatele a týmy z celého světa.

FAIRFAX, Virginie, 12. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Úspěšné organizace a vedoucí pracovníci z celého světa byli oceněni zlatými, stříbrnými a bronzovými cenami Stevie® v rámci 23. ročníku soutěže International Business Awards® (Mezinárodní ceny za podnikání, IBA), jediného mezinárodního a všeobecného programu podnikatelských ocenění na světě.

Continue Reading
High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.
High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Více než 3 800 nominací od organizací ze 78 zemí a teritorií posoudilo přes 210 odborníků z oblasti podnikání, kteří působili jako porotci v 11 specializovaných komisích. Vítězové byli vybráni na základě průměrného skóre uděleného v rámci nezávislého hodnotícího procesu.

Úplný seznam vítězů Stevie® Awards 2026 v kategoriích zlato, stříbro a bronz je k dispozici na adrese iba.stevieawards.com.

Organizace s největším počtem ocenění Stevie Awards

Nejúspěšnějším držitelem zlatých, stříbrných a bronzových Stevie Awards je společnost Viettel. Organizace skupiny Viettel na celém světě získaly celkem 28 ocenění, přičemž v čele se umístily společnosti Viettel Cambodia Pte., Ltd. a Viettel Peru S.A.C., z nichž každá získala šest ocenění. Mezi další vyznamenané organizace skupiny Viettel patřily Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC a Viettel Timor.

Mezi další vítěze, kteří získali čtyři nebo více zlatých cen Stevie, patří:

9 zlatých cen Stevie
 Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipíny

7 zlatých cen Stevie
 Cathay United Bank, Tchaj-pej, Tchaj-wan
 LLYC, Madrid, Španělsko
 Tata Consultancy Services, různá místa

6 zlatých cen Stevie
 Cathay Financial Holding Co. Ltd., Tchaj-pej, Tchaj-wan
 HALKBANK, Atasehir, Turecko
 IBM, různá místa
 Megaworld Foundation, Inc. a Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipíny
 pladis, İstanbul, Turecko
 QNB, İstanbul, Turecko
 Úřad pro rozvoj vlády Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSARG) a Rada stavebního průmyslu, Hongkong

5 zlatých cen Stevie
 CarrefourSA, Maltepe, Turecko
 Leobit, Austin, TX, USA
 Miral, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty

4 zlaté ceny Stevie
 Celní správa Abú Dhabí, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty
 Addvox, Mexiko, Mexiko
 AS Watson, Milán, Itálie a Hongkong
 Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turecko
 Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipíny
 Cisco Systems, San Jose, Kalifornie, USA
 George Capital Finance Solutions, Sydney, Austrálie
 HeyMo® The Experience Design Company, İstanbul, Turecko
 Noguchi x, Budapešť, Maďarsko
 Türkiye Sigorta, Beşiktaş, Turecko

Slavnostní předávání cen v Paříži

Vítězové budou vyznamenáni během slavnostního předávání cen na červeném koberci, které se uskuteční ve středu 28. října 2026 v hotelu Pullman Paris Montparnasse v Paříži ve Francii. V rámci této akce budou oceněni také vítězové letošních Cen Stevie pro vynikající zaměstnavatele, Cen Stevie za špičkové technologické výkony a Německých cen Stevie. Ceremoniál bude vysílán naživo na celém světě a vstupenky jsou již v prodeji.

„Gratulujeme všem vítězům soutěže Mezinárodní ceny za podnikání 2026 k jejich vynikajícím úspěchům," uvedla Maggie Millerová, ředitelka organizace Stevie Awards. „Letošní vítězové jsou odrazem pozoruhodné inovace, vůdčích schopností a kreativity, které vidíme v organizacích všech velikostí a napříč odvětvími na celém světě. Jejich úspěchy nastavují vysoký standard špičkových výkonů a těšíme se, až jejich úspěchy oslavíme na pódiu v Paříži letos v říjnu."

Mezinárodní ceny za podnikání uděluje organizace Stevie Awards, která pořádá devět předních světových programů udělování podnikatelských cen, včetně Amerických cen za podnikání® a Cen Stevie pro ženy v podnikání.

O soutěži Mezinárodní ceny za podnikání

Mezinárodní ceny za podnikání® je přední světový program udělování ocenění v oblasti podnikání. Nominace mohou podávat všechny organizace z celého světa – veřejné i soukromé, ziskové i neziskové, velké i malé.

Ceny IBA, známé také jako „mezinárodní Stevies", oceňují úspěchy ve více než 200 kategoriích, které pokrývají všechny aspekty pracovního prostředí. Kategorie oceňují mimo jiné organizace, vedoucí pracovníky, podnikatele, týmy, produkty a služby, technologie, inovace a transformaci v oblasti umělé inteligence, marketing, public relations, zákaznický servis, lidské zdroje, webové stránky, aplikace, akce, publikace, videa, podcasty, udržitelnost, myšlenkové vedení a inovace ve veřejném sektoru a státní správě.

Ceny IBA 2026 zahrnují také speciální kategorie oceňující vynikající výsledky u inovací a transformace v oblasti umělé inteligence a inovací ve veřejném sektoru a ve státní správě, což odráží vyvíjející se prostředí globálního podnikání.

Nominace na ročník cen IBA 2027 budou přijímány od února.

O cenách Stevie Awards

Od roku 2002 patří Stevie Awards k předním světovým programům podnikatelských ocenění, které vyzdvihují výjimečné úspěchy na pracovištích na celém světě. Název „Stevie" je odvozen od řeckého slova stephanos, což znamená „korunovaný".

Stevie Awards zahrnují devět programů podnikatelských ocenění:

  • Ceny Stevie pro region Asie a Tichomoří
  • Německé ceny Stevie
  • Ceny Stevie pro Blízký východ a severní Afriku
  • Americké ceny za podnikání ®
  • Mezinárodní ceny za podnikání®
  • Ceny Stevie pro vynikající zaměstnavatele
  • Ceny Stevie pro ženy v podnikání
  • Ceny Stevie za špičkové technologické výkony
  • Ceny Stevie za prodej a zákaznický servis

Každý rok obdrží Stevie Awards více než 12 000 nominací od organizací z více než 70 zemí a teritorií, přičemž jsou vyznamenávány organizace všech velikostí i odborní pracovníci, kteří stojí za jejich úspěchem.

Více informací najdete na www.StevieAwards.com.

Kontakt pro média:

Nina Moore
+1 703 547 8389
[email protected]

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Los Premios Stevie® anuncian a los ganadores de los International Business Awards® 2026

Los Premios Stevie® anuncian a los ganadores de los International Business Awards® 2026

Organizaciones y ejecutivos de alto rendimiento de todo el mundo han sido reconocidos como ganadores de los premios Stevie® de oro, plata y bronce en ...
Stevie® Awards ogłasza laureatów International Business Awards® 2026 z 78 krajów i terytoriów

Stevie® Awards ogłasza laureatów International Business Awards® 2026 z 78 krajów i terytoriów

W ramach 23. edycji corocznego International Business Awards® (IBAs), jedynego na świecie międzynarodowego, przekrojowego programu nagród...
More Releases From This Source

Explore

Carriers and Services

Carriers and Services

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics