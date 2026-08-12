Stevie® Awards ogłasza laureatów International Business Awards® 2026 z 78 krajów i terytoriów

W ramach 23. edycji International Business Awards®, jednego z najważniejszych na świecie programów nagród biznesowych, za wybitne osiągnięcia wyróżniono organizacje, członków kadry kierowniczej, przedsiębiorców i zespoły z całego świata.

FAIRFAX, Wirginia, 12 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- W ramach 23. edycji corocznego International Business Awards® (IBAs), jedynego na świecie międzynarodowego, przekrojowego programu nagród biznesowych, uhonorowano osiągające najlepsze wyniki organizacje oraz najwybitniejszych członków kadry kierowniczej, przyznając im Złote, Srebrne i Brązowe Nagrody Stevie®.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Ponad 210 ekspertów ze świata biznesu, zasiadających w 11 wyspecjalizowanych komisjach, oceniło przeszło 3,8 tys. zgłoszeń od organizacji z 78 krajów i terytoriów. Laureatów wyłoniono na podstawie średnich ocen przyznanych przez niezależne jury.

Pełną listę laureatów Złotych, Srebrnych i Brązowych Nagród Stevie za 2026 r. we wszystkich kategoriach można zobaczyć na stronie iba.stevieawards.com.

Organizacje z największą liczbą Nagród Stevie

Najwięcej Złotych, Srebrnych i Brązowych Nagród Stevie zdobyła grupa Viettel. Działające na całym świecie organizacje z grupy Viettel otrzymały łącznie 28 nagród, przy czym najwięcej – po sześć – przypadło spółkom Viettel Cambodia Pte., Ltd. oraz Viettel Peru S.A.C. Wśród nagrodzonych podmiotów należących do Viettel znalazły się również Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC oraz Viettel Timor.

Wśród pozostałych podmiotów, które zdobyły co najmniej cztery Złote Nagrody Stevie, znalazły się:

9 Złotych Stevie

Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipiny

7 Złotych Stevie

Cathay United Bank, Tajpej, Tajwan

LLYC, Madryt, Hiszpania

Tata Consultancy Services, różne lokalizacje

6 Złotych Stevie

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Tajpej, Tajwan

HALKBANK, Ataşehir, Turcja

IBM, różne lokalizacje

Megaworld Foundation, Inc. i Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipiny

pladis, Stambuł, Turcja

QNB, Stambuł, Turcja

The Development Bureau of the HKSARG oraz Construction Industry Council, Hongkong

5 Złotych Stevie

CarrefourSA, Maltepe, Turcja

Leobit, Austin, Teksas, USA

Miral, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

4 Złote Stevie

Abu Dhabi Customs, Abu Zabi, ZEA

Addvox, Meksyk, Meksyk

AS Watson, Mediolan, Włochy i Hongkong

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turcja

Cebuana Lhuillier, Makati, Filipiny

Cisco Systems, San Jose, Kalifornia, USA

George Capital Finance Solutions, Sydney, Australia

HeyMo® The Experience Design Company, Stambuł, Turcja

Noguchi x, Budapeszt, Węgry

Türkiye Sigorta, Beşiktaş, Turcja

Ceremonia wręczenia nagród w Paryżu

Laureaci zostaną uhonorowani podczas gali wręczenia nagród z czerwonym dywanem, która odbędzie się w środę, 28 października 2026 r., w hotelu Pullman Paris Montparnasse w Paryżu. Podczas wydarzenia wyróżnieni zostaną także tegoroczni laureaci Stevie Awards for Great Employers dla najlepszych pracodawców, Stevie Awards for Technology Excellence za doskonałość w obszarze technologii oraz German Stevie Awards obejmujące kraje niemieckojęzyczne. Ceremonia będzie transmitowana na żywo na całym świecie. Bilety na wydarzenie są już w sprzedaży.

„Wszystkim laureatom International Business Awards 2026 gratulujemy wybitnych osiągnięć – powiedziała Maggie Miller, prezes Stevie Awards. Tegoroczni zwycięzcy dają przykład niezwykłej innowacyjności, przywództwa i kreatywności w organizacjach każdej wielkości i ze wszystkich branż na całym świecie. Ich dokonania wyznaczają wysoki standard doskonałości. Z niecierpliwością czekamy na październikową galę w Paryżu, podczas której będziemy mogli uhonorować ich osiągnięcia".

International Business Awards przyznawane są przez organizację Stevie Awards, twórcę dziewięciu wiodących programów nagród biznesowych na świecie, w tym The American Business Awards® oraz Stevie Awards for Women in Business.

Program International Business Awards

International Business Awards® to jeden z najważniejszych programów nagród biznesowych na świecie. Zgłoszenia do niego mogą składać wszystkie organizacje z całego świata – publiczne i prywatne, komercyjne i non-profit, duże i małe.

Nagrody IBA, znane jako „International Stevies", przyznawane są za osiągnięcia w ponad 200 kategoriach obejmujących każdy aspekt funkcjonowania miejsca pracy. Kategorie wyróżnień obejmują m.in. organizacje, członków kadry kierowniczej, przedsiębiorców, zespoły, produkty i usługi, technologie, innowacje i działania transformacyjne w obszarze AI, a także marketing, public relations, obsługę klienta, zasoby ludzkie, strony internetowe, aplikacje, wydarzenia, publikacje, materiały wideo, podcasty, zrównoważony rozwój, działalność ekspercką (thought leadership) oraz innowacje w sektorze publicznym i administracji.

Tegoroczna edycja nagród IBA obejmuje także specjalne kategorie wyróżniające doskonałość w dziedzinach innowacyjności i transformacji związanej z AI oraz innowacji w sektorze publicznym i rządowym, będące odzwierciedleniem dynamicznych zmian, jakie zachodzą w świecie biznesu.

Zgłoszenia do edycji 2027 International Business Awards będą przyjmowane od lutego.

Stevie Awards

Istniejące od 2002 roku Stevie Awards są powszechnie uznawane za najbardziej prestiżowe na świecie programy nagród biznesowych, wyróżniające wybitne osiągnięcia w miejscu pracy na całym świecie. Nazwa „Stevie" pochodzi od greckiego słowa stephanos, oznaczającego „ukoronowany".

Stevie Awards obejmują dziewięć międzynarodowych programów nagród biznesowych:

Stevie Awards w regionie Azji i Pacyfiku

Stevie Awards w krajach niemieckojęzycznych

Stevie Awards w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards dla Najlepszych Pracodawców

Stevie Awards dla Kobiet w Biznesie

Stevie Awards za Doskonałość Technologiczną

Stevie Awards dla Działów Sprzedaży i Obsługi Klienta

Każdego roku do Stevie Awards zgłaszanych jest ponad 12 tys. nominacji przez organizacje z ponad 70 krajów i terytoriów, a wyróżnienia otrzymują podmioty każdej wielkości oraz specjaliści stojący za ich sukcesem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://stevieawards.com/

Kontakt dla mediów:

Nina Moore

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