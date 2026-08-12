-Los Premios Stevie® anuncian a los ganadores de los International Business Awards® 2026 de 78 naciones y territorios

La 23ª edición de los International Business Awards®, el certamen de premios empresariales más prestigioso del mundo, reconoce a organizaciones, ejecutivos, emprendedores y equipos destacados de todo el mundo.

FAIRFAX, Va., 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Organizaciones y ejecutivos de alto rendimiento de todo el mundo han sido reconocidos como ganadores de los premios Stevie® de oro, plata y bronce en la 23ª edición de los Annual International Business Awards® (IBAs), el único programa internacional de premios empresariales que abarca todos los ámbitos.

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

Más de 3.800 candidaturas de organizaciones de 78 países y territorios fueron evaluadas por más de 210 profesionales del sector empresarial que actuaron como jueces en 11 comités especializados. Los ganadores fueron seleccionados en función de la puntuación media obtenida durante el proceso de evaluación independiente.

La lista completa de los ganadores de los premios Stevie de Oro, Plata y Bronce de 2026, por categoría, está disponible en iba.stevieawards.com.

Organizaciones con mayor número de premios Stevie

El máximo ganador de los premios Stevie de Oro, Plata y Bronce es Viettel. Las organizaciones Viettel de todo el mundo obtuvieron un total de 28 premios, encabezadas por Viettel Cambodia Pte., Ltd. y Viettel Peru S.A.C., con seis premios cada una. Otras organizaciones Viettel galardonadas fueron Viettel Post Joint Stock Corporation, Viettel Burundi (Lumitel), Viettel Solutions, Viettel Tanzania PLC (Halotel), Viettel Global, Viettel Group, Viettel IDC y Viettel Timor.

Otros ganadores de cuatro o más premios Stevie de Oro son:

9 Stevies de oro

Globe Telecoms, Inc., Manila, Filipinas

7 Stevies de oro

Cathay United Bank, Taipei, Taiwán

LLYC, Madrid, España

Tata Consultancy Services, varias localizaciones

6 Stevies de oro

Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipei, Taiwán

HALKBANK, Atasehir, Turquía

IBM, varias localizaciones

Megaworld Foundation, Inc. and Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Filipinas

pladis, Estambul, Turquía

QNB, Estambul, Turquía

The Development Bureau of the HKSARG and the Construction Industry Council, Hong Kong

5 Stevies de oro

CarrefourSA, Maltepe, Turquía

Leobit, Austin, TX, EE.UU.

Miral, Abu Dhabi, EAU

4 Stevies de oro

Abu Dhabi Customs, Abu Dabi, EAU

Addvox, Mexico City, México

AS Watson, Milán, Italia y Hong Kong

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş., Adana, Turquía

Cebuana Lhuillier, Makati City, Filipinas

Cisco Systems, San José, CA, EE.UU.

George Capital Finance Solutions, Sídney, Australia

HeyMo® The Experience Design Company, Estambul, Turquía

Noguchi x, Budapest, Hungría

Türkiye Sigorta, Besiktas, Turquía

Ceremonia de entrega de premios en París

Los ganadores serán honrados durante un evento de premios con alfombra roja el miércoles 28 de octubre de 2026 en el Pullman Paris Montparnasse en París, Francia. El evento también reconocerá a los ganadores de los Premios Stevie para Grandes Empleadores de este año, los Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica y los Premios Stevie alemanes. La ceremonia se transmitirá en vivo en todo el mundo y las entradas ya están a la venta.

"Felicitamos a todos los ganadores de los International Business Awards 2026 por sus logros sobresalientes", dijo Maggie Miller, presidenta de los Premios Stevie. "Los ganadores de este año reflejan la notable innovación, el liderazgo y la creatividad que vemos en organizaciones de todos los tamaños y sectores en todo el mundo. Sus logros establecen un alto estándar de excelencia, y esperamos celebrar sus logros en el escenario en París este octubre".

Los International Business Awards son presentados por la organización de los Stevie Awards, productor de nueve de los programas de premios empresariales más importantes del mundo, incluidos los American Business Awards® y los Stevie Awards for Women in Business.

Acerca de los International Business Awards

Los International Business Awards® (IBA) son el programa de premios empresariales más prestigioso del mundo. Organizaciones de todo el mundo —públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro, grandes y pequeñas— pueden presentar candidaturas.

Conocidos como los "Stevies internacionales", los IBA reconocen los logros en más de 200 categorías que abarcan todos los aspectos del ámbito laboral. Las categorías premian a organizaciones, ejecutivos, emprendedores, equipos, productos y servicios, tecnología, innovación y transformación en IA, marketing, relaciones públicas, atención al cliente, recursos humanos, sitios web, aplicaciones, eventos, publicaciones, vídeos, podcasts, sostenibilidad, liderazgo intelectual e innovación en el sector público y gubernamental, entre muchos otros.

Los IBA de 2026 también incluyen categorías específicas que reconocen la excelencia en Innovación y Transformación en IA e Innovación en el Sector Público y Gubernamental, reflejando la evolución del panorama empresarial global.

Las candidaturas para la edición de 2027 de los IBA se aceptarán a partir de febrero.

Acerca de los Stevie Awards

Desde el año 2002, los Stevie Awards son ampliamente reconocidos como los programas de premios empresariales más importantes del mundo, que reconocen logros destacados en el lugar de trabajo en todo el mundo. El nombre "Stevie" se deriva de la palabra griega stephanos, que significa "coronado".

Los Stevie Awards incluyen nueve programas de premios empresariales:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service

Cada año, los Stevie Awards reciben más de 12.000 nominaciones de organizaciones en más de 70 países y territorios, reconociendo a organizaciones de todos los tamaños y a los profesionales que están detrás de su éxito.

Aprenda más en www.StevieAwards.com.

Contacto para medios:

Nina Moore

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