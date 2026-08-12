スティービー賞（Stevie® Awards）、78の国と地域から選出された「2026年インターナショナル・ビジネス・アワード（International Business Awards®）」の受賞者を発表

世界最高峰のビジネス賞である「第23回年間インターナショナル・ビジネス・アワード（ International Business Awards®）」は、世界中から集まった優れた組織、経営幹部、起業家、そしてチームを表彰するものです。

バージニア州フェアファックス、2026年8月12日 /PRNewswire/ -- 世界中の優れた組織および経営幹部が、スティービー賞（Stevie® Awards）のゴールド、シルバー、ブロンズ受賞者として表彰されました。第23回年間インターナショナル・ビジネス・アワード（ International Business Awards®） （IBA）は、世界で唯一の国際的かつ包括的なビジネスアワードプログラムです。

78の国と地域にある組織から寄せられた3,800件以上のノミネート案件について、 11の専門委員会に所属する210人以上のビジネス専門家が審査員として評価を行いました。受賞者は、独立した審査で付けられた点数の平均に基づいて選出されました。

High-achieving organizations and executives around the world have been recognized as Gold, Silver, and Bronze Stevie® Award winners in The 23rd Annual International Business Awards® (IBAs), the world's only international, all-encompassing business awards program. More than 3,800 nominations from organizations in 78 nations and territories were evaluated by more than 210 business professionals serving as judges.

2026年のスティービー賞（Stevie Awards）のゴールド、シルバー、ブロンズの受賞者一覧（カテゴリー別）は、iba.stevieawards.comでご覧いただけます。

スティービー賞（Stevie Awards）の受賞数上位の組織

スティービー賞（Stevie Awards）のゴールド、シルバー、ブロンズの各部門で最多受賞を果たしたのは、Viettelです。世界中のViettel傘下の組織は、計28の賞を受賞しました。中でも、Viettel Cambodia Pte., Ltd.と Viettel Peru S.A.C.がそれぞれ6つの賞を受賞し、トップとなりました。このほか、受賞したViettel の関連組織には、Viettel Post Joint Stock Corporation、Viettel Burundi (Lumitel)、Viettel Solutions、Viettel Tanzania PLC (Halotel)、Viettel Global、Viettel Group、Viettel IDC、Viettel Timorが含まれます。

その他、4つ以上のゴールドのスティービー賞（Stevie Awards）を受賞した企業・団体は以下のとおりです。

9つのゴールドのスティービー賞（Stevie Awards）

Globe Telecoms, Inc.（フィリピン・マニラ）

7つのゴールドのスティービー賞（Stevie Awards）

Cathay United Bank（台湾・台北）

LLYC（スペイン・マドリード）

Tata Consultancy Services（各拠点）

6つのゴールドのスティービー賞（Stevie Awards）

Cathay Financial Holding Co. Ltd.（台湾・台北）

HALKBANK（トルコ・アタシェヒル）

IBM（各拠点）

Megaworld Foundation, Inc.およびMegaworld Lifestyle Malls（フィリピン・タギッグ市）

pladis（トルコ・イスタンブール）

QNB（トルコ・イスタンブール）

The Development Bureau of the HKSARGおよびConstruction Industry Council（香港）

5つのゴールドのスティービー賞（Stevie Awards）

CarrefourSA（トルコ・マルテペ）

Leobit（米国テキサス州オースティン）

Miral, Abu Dhabi（アラブ首長国連邦）

4つのゴールドのスティービー賞（Stevie Awards）

Abu Dhabi Customs（アラブ首長国連邦アブダビ）

Addvox（メキシコ・メキシコシティ）

AS Watson（イタリア・ミラノおよび香港）

Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.（トルコ・アダナ）

Cebuana Lhuillier（フィリピン・マカティ市）

Cisco Systems（米国カリフォルニア州サンノゼ）

George Capital Finance Solutions（オーストラリア・シドニー）

HeyMo® The Experience Design Company（トルコ・イスタンブール）

Noguchi x（ハンガリー・ブダペスト）

Türkiye Sigorta（トルコ・ベシクタシュ）

パリでの授賞式

受賞者への表彰は、2026年10月28日（水）にフランス・パリのプルマン・パリ・モンパルナスで開催されるレッドカーペット授賞式で行われます。また、このイベントでは、今年のスティービー賞優良雇用主部門（Stevie Awards for Great Employers）、 スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie Awards for Technology Excellence）およびドイツ・スティービー賞（German Stevie Awards）の各部門の受賞者も表彰されます。授賞式は世界各地に向けてライブ配信され、チケットは現在販売中です。

「2026年インターナショナル・ビジネス・アワード（International Business Awards）の受賞者の皆様の素晴らしい功績を称え、心よりお祝い申し上げます」と、Stevie Awardsの社長であるMaggie Millerは述べています。「今年の受賞者たちは、世界中のあらゆる規模や業界の組織に見られる、目覚ましいイノベーション、リーダーシップ、そして創造性を体現しています。彼らの功績は卓越性における高い基準を打ち立てました。今年10月、パリのステージで彼らの功績を称えることを楽しみにしています。」

インターナショナル・ビジネス・アワード（International Business Awards）は、スティービー賞（Stevie Awards）組織によって授与されるもので、同組織は、アメリカン・ビジネス・アワード® およびスティービー賞女性ビジネス部門など、世界をリードする9つのビジネスアワードプログラムを主催しています。

インターナショナル・ビジネス・アワード（International Business Awards）について

インターナショナル・ビジネス・アワード（International Business Awards®）は、世界最高峰のビジネスアワードプログラムです。世界中のあらゆる組織（公的・民間、営利・非営利、規模の大小を問わず）が、候補の推薦を行う資格を有しています。

「インターナショナル・スティービーズ（International Stevies）」として知られるIBAは、掲載されている200以上の賞のカテゴリー を通じて、職場のあらゆる側面における功績を表彰しています。カテゴリーには、組織、経営幹部、起業家、チーム、製品・サービス、テクノロジー、AIによるイノベーションと変革、マーケティング、広報、カスタマーサービス、人事、ウェブサイト、アプリ、イベント、出版物、動画、ポッドキャスト、サステナビリティ、ソート・リーダーシップ、公共部門および政府のイノベーションなどが含まれます。

2026年のIBAでは、グローバルビジネスの変化する状況を反映し、「AIイノベーション＆トランスフォーメーション」および「公共部門・政府のイノベーション」における優れた取り組みを表彰する専用部門も設けられています。

2027年版の「The IBAs」へのノミネート受付は、2月から開始されます。

スティービー賞（Stevie Awards）について

2002年以来、スティービー賞（Stevie Awards）は、世界中の職場における卓越した功績を称える、世界有数のビジネス賞の一つとなっています。「Stevie」という名称は、「冠を戴いた」を意味するギリシャ語「stephanos」に由来します。

スティービー賞（Stevie Awards）には、9つのビジネス・アワード・プログラムが含まれています。

アジア太平洋スティービー賞（Asia-Pacific Stevie Awards）

ドイツ・スティービー賞（German Stevie Awards）

中東・北アフリカ・スティービー賞（Middle East & North Africa Stevie Awards）

アメリカン・ビジネス・アワード（The American Business Awards®）

インターナショナル・ビジネス・アワード（The International Business Awards®）

スティービー賞優良雇用主部門（Stevie Awards for Great Employers）

スティービー賞女性ビジネス部門（Stevie Awards for Women in Business）

スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie Awards for Technology Excellence）

スティービー賞セールス＆カスタマー・サービス部門（Stevie Awards for Sales & Customer Service）

スティービー賞には毎年、70を超える国・地域の組織から12,000件を超える応募が寄せられ、あらゆる規模の組織とその成功を支える専門家が称えられています。

詳細については、 www.StevieAwards.comをご覧ください。

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SOURCE Stevie Awards