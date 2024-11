Ultima Markets 在FMLS: 24 大放異彩，聚焦CRM技術未來

本次峰會涵蓋訪談、小組討論和主題演講等多個環節。議題從監管框架到金融業的數字革命,旨在激發討論,塑造行業未來。

通過人工智能重新定義客戶關係管理(CRM)

Ultima Markets在峰會上大放異彩。市場營銷副總裁Ernest Yiu發表了萬眾矚目的主題演講「2025年客戶關係管理:預見未來的曙光」(CRM in 2025: The Light at the End of the Funnel)。

他強調:「得益於人工智能和機器學習,CRM正迅速發展。這些工具使經紀商能夠分析客戶行為與偏好,預測客戶需求,⁠從而提供更人性化、客製化的服務。」

他還著重指出個性化在客戶關係中的重要性:「在Ultima Markets,我們致力於讓客戶感受到專屬的對話體驗。為此,我們細分客戶群體,綜合考慮交易歷史、經驗水平等多重因素,為每組客戶提供量身定製的內容。」

Ernest對人工智能和機器學習實際應用的預測,激發了聽眾重新審視自身策略,凸顯了創新型CRM解決方案在保持競爭優勢中的關鍵作用。

FMLS:24為高瞻遠矚的專業人士搭建了一個共同探討現代金融領域複雜議題的平台。Ultima Markets等參會企業展示了技術如何引領行業未來,以及企業如何順應這些變革趨勢。

隨着金融業的不斷發展,Ultima Markets將繼續推動創新,為全球交易者提供前沿工具與洞見。

關於Ultima Markets

Ultima Markets是一家完全授權、增長迅速的經紀商,提供250餘種金融工具交易服務。我們在全球15個辦事處擁有超2000名專業人員,為172個國家的客戶提供服務。如需了解更多關於Ultima Markets的信息,請訪問我們的Facebook、X、Instagram、LinkedIn和YouTube。

