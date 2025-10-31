Ultima Markets與國際米蘭合作將從線上拓展至線下賽場

Ultima Markets董事Jean-Philippe Mota表示：「站在足球傳奇人物創造歷史的地方，我們深刻體會到，偉大從來不是偶然。它源於自律、遠見與團結。而這些品質，同樣是我們服務交易者、塑造品牌的核心准則。」

雙方合作於2025年8月29日正式公佈，以誠信、精准與雄心為核心，穩步推進共同價值基石。此次合作還催生了Ultima Markets的最新營銷活動「A Champion's Journey」（冠軍之路），該活動通過體育視角，致敬交易領域中堅韌不拔的拼搏精神與輝煌成就。

迎接此次米蘭慶典之際，Ultima Markets達成了另一重要裡程碑——其英國實體Ultima Markets UK近期獲得了英國金融行為監管局(FCA)的授權。這一成就彰顯了公司對透明度、公信力與全球聲譽的不懈追求。

從線上到綠茵賽場，Ultima Markets與國際米蘭用行動證明：真正的冠軍，總能在志向所及的每個舞台綻放光彩。

關於Ultima Markets

Ultima Markets是一家持牌經營、屢獲殊榮的多資產經紀商，提供外匯、大宗商品、指數及股票等超過250種差價合約(CFD)交易工具。公司近期榮獲「2025年歐洲最先進多資產交易平台」獎項，同時也是首家加入聯合國全球契約組織的CFD經紀商。

CFD屬於復雜金融工具，由於槓桿效應，可能導致資金快速虧損，風險較高。請在交易前充分了解相關風險。

關於國際米蘭

國際米蘭足球俱樂部(FC Internazionale Milano/Inter)成立於1908年，是歐洲最具傳奇色彩的足球俱樂部之一。該俱樂部擁有深厚的歷史底蘊、標志性的藍黑戰袍，在國內與國際賽事所獲冠軍榮耀不勝枚舉。全球球迷數量超5.3億，在足球領域的卓越地位不可動搖，並持續在全球核心區域拓展影響力。

