Ultima Markets помогает понять будущее CRM-технологий на FMLS:24

ЛОНДОН, 27 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- На престижном саммите Finance Magnates London Summit 2024 (FMLS:24) компания Ultima Markets показала себя дальновидным лидером финансовой отрасли. Саммит привлек разнообразную группу профессионалов отрасли, стремящихся изучить приводящие к изменениям тенденции, которые определят будущее финансовых услуг.

The Ultima Markets team at FMLS:24 Ernest Yiu, Vice President of Marketing, Ultima Markets, speaking at FMLS:24

Наш стенд установил среди выдающихся участников высокую планку в плане энергии и участия. Мы превратили характерное для выставок ощущение в захватывающую демонстрацию для финансовых энтузиастов. Благодаря яркому дисплею и интерактивным предложениям он стал координационным центром саммита, привлекая самых разных людей, стремящихся погрузиться в мир трейдинга.

На саммите проводились различные мероприятия, в том числе запись интервью, панельные дискуссии и ключевые доклады. Темы варьировались от нормативно-правовой базы до цифровой революции в финансах с целью запустить диалог и приступить к формированию будущего отрасли.

Изменение представлений об CRM в связи с искусственным интеллектом

Компания Ultima Markets сыграла важную роль во время саммита, когда наш вице-президент по маркетингу Эрнест Ю (Ernest Yiu) выступил с долгожданной программной речью на тему «CRM в 2025 году: свет в конце воронки».

«Будущее CRM быстро развивается, — сказал он, — благодаря ИИ и машинному обучению. Эти инструменты дали возможность брокерам прогнозировать потребности клиентов, анализируя их поведение и предпочтения, что позволило нам предоставлять более персонализированные и проактивные услуги».

Он также подчеркнул важность персонализации с точки зрения отношений с клиентами: «В Ultima Markets мы стремились создать у клиентов ощущение, что мы говорим с ними напрямую. Мы достигли этого, сегментируя наших клиентов на основе таких факторов, как история сделок и уровень опыта, и предоставляя каждой группе индивидуальный контент».

Прогноз Эрнеста о практическом применении ИИ и машинного обучения побудил аудиторию пересмотреть свои стратегии, подчеркнув важность инновационных CRM-решений для сохранения конкурентного преимущества.

Форум FMLS:24 стал платформой для решения сложных проблем современного финансового ландшафта дальновидными профессионалами, на котором такие участники, как Ultima Markets, продемонстрировали, как технологии формируют будущее отрасли и как компании адаптируются к этим изменениям.

Ultima Markets по-прежнему стремится развивать инновации и расширять возможности трейдеров по всему миру с помощью передовых инструментов и идей по мере развития финансовой отрасли.

Об Ultima Markets

Ultima Markets — это полностью лицензированный, быстрорастущий брокер, предлагающий доступ к более чем 250 финансовым инструментам. Располагая командой численностью более 2000 профессионалов, трудящихся в 15 офисах по всему миру, мы обслуживаем клиентов в 172 странах. Дополнительную информацию об Ultima Markets смотрите в Facebook, X, Instagram, LinkedIn и YouTube.

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