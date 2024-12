Ultima Markets met en avant l'avenir de la technologie GRC au sommet FMLS:24

LONDRES, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Ultima Markets s'est imposé comme leader avant-gardiste de l'industrie financière lors du très apprécié Finance Magnates London Summit 2024 (FMLS:24), un sommet qui a attiré un ensemble diversifié de professionnels du secteur, tous désireux d'explorer les tendances transformatrices qui façonnent l'avenir des services financiers.

The Ultima Markets team at FMLS:24 Ernest Yiu, Vice President of Marketing, Ultima Markets, speaking at FMLS:24

Parmi les participants distingués, chez Ultima Markets, nous avons placé la barre très haut en matière d'énergie et d'engagement. Nous avons transformé l'expérience typique d'un salon en proposant une vitrine immersive pour les passionnés de la finance. Avec un affichage dynamique et des offres interactives, notre stand est vite devenu le point focal du sommet, attirant une foule diversifiée désireuse de se plonger dans le monde du trading.

Le FMLS:24 s'est composé de plusieurs sessions, notamment des entretiens, des débats d'experts et des discours liminaires. Des cadres réglementaires en passant par la révolution numérique dans la finance, des sujets divers ont été abordés dans le but de susciter le dialogue et de façonner l'avenir du secteur.

Redéfinir la gestion de la relation client grâce à l'intelligence artificielle

Ultima Markets a également joué un rôle prépondérant lors de ce sommet. En effet, notre vice-président marketing, Ernest Yiu, a prononcé un discours très attendu sur le thème « La GRC en 2025 : la lumière au bout du tunnel. »

« L'avenir de la GRC a évolué rapidement grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique », a-t-il déclaré. « Ces outils ont permis aux courtiers de prévoir les besoins des clients en analysant leurs comportements et leurs préférences, et nous ont permis de fournir un service plus personnalisé et plus proactif. »

Il a également souligné l'importance de la personnalisation dans les relations avec les clients : « Chez Ultima Markets, nous voulons que les clients aient l'impression que nous leur parlons directement. Nous y sommes parvenus en segmentant nos clients en fonction de facteurs tels que l'historique des transactions et le niveau d'expérience, et en fournissant un contenu adapté à chaque groupe. »

Les prédictions d'Ernest Yiu sur les applications pratiques de l'IA et de l'apprentissage automatique ont encouragé le public à reconsidérer leurs stratégies au vu du rôle essentiel que les solutions innovantes de GRC jouent dans le maintien d'un avantage concurrentiel.

FMLS:24 a fourni une plateforme aux professionnels avant-gardistes pour aborder les complexités du paysage financier moderne, où des participants comme Ultima Markets ont démontré de quelles façons la technologie façonnait l'avenir du secteur et comment les entreprises s'adaptaient à ces changements.

Ultima Markets s'engage à stimuler l'innovation et à fournir aux traders du monde entier des outils et des informations de pointe au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie financière.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est un courtier en pleine croissance, pleinement agréé, offrant un accès à plus de 250 instruments financiers. Notre équipe de plus de 2 000 professionnels, répartis dans 15 bureaux internationaux, dessert des clients dans 172 pays. Pour plus d'informations sur Ultima Markets, retrouvez-nous sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn et YouTube.

