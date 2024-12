울티마 마켓, FMLS:24에서 CRM 기술의 미래 집중 조명

런던 2024년 12월 2일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 울티마 마켓(Ultima Markets)이 저명한 파이낸스 매그네이트 런던 서밋 2024(Finance Magnates London Summit 2024, FMLS:24)에서 미래 금융 업계 리더로서 입지를 확고히 했다. 이번 서밋에는 금융 서비스의 미래를 형성하는 혁신적 트렌드를 탐구하고자 하는 다양한 업계의 전문가 그룹들이 참석했다.

울티마 마켓 부스는 저명한 참가자들 사이에서 넘치는 에너지와 높은 참여도로 주목받았으며, 평범한 엑스포 경험을 금융 애호가를 위한 몰입형 쇼케이스로 탈바꿈시켰다. 생동감 넘치는 디스플레이와 인터랙티브 서비스를 통해 서밋의 중심이 되었고, 트레이딩에 관심 있는 다양한 참가자들의 이목을 집중시켰다.

이번 서밋은 인터뷰, 패널 토론, 기조연설 등 다양한 세션으로 구성됐으며, 규제 프레임워크부터 금융 분야의 디지털 혁명까지 다양하고 폭넓은 주제를 다루며 대화를 촉발하고 업계의 미래를 설계하는 시간을 가졌다.

인공지능을 통한 CRM 재정의

The Ultima Markets team at FMLS:24 Ernest Yiu, Vice President of Marketing, Ultima Markets, speaking at FMLS:24

울티마 마켓의 어니스트 유(Ernest Yiu) 마케팅 부사장이 '2025년 CRM: 퍼널 끝의 빛(CRM in 2025: The Light at the End of the Funnel)'이라는 주제로 많은 기대를 모았던 기조연설을 진행하면서 울티마 마켓은 이번 서밋에서 중요한 역할을 담당했다.

유 부사장은 "CRM의 미래는 AI와 머신 러닝 덕분에 빠르게 진화하고 있다"며, "이러한 도구를 통해 브로커는 고객 행동과 선호도를 분석해 요구사항을 예측하고, 이를 통해 보다 개인화되고 능동적인 서비스를 제공할 수 있다"고 말했다.

또한 고객 관계에서 개인화의 중요성을 강조한 유 부사장은 "울티마 마켓은 고객과 직접 소통하는 듯한 느낌을 주기 위해 노력했고, 이를 위해 거래 내역과 경험 수준 등의 요소에 따라 고객을 세분화하고 각 그룹에 맞는 맞춤형 콘텐츠를 제공했다"고 설명했다.

유 부사장은 경쟁 우위를 유지하는 데 있어 혁신적인 CRM 솔루션의 필수적인 역할을 강조하는 동시에 AI 및 머신 러닝의 실제 적용을 예측했고, 이러한 예측을 기반으로 청중들에게 전략 재고의 기회를 제공했다.

FMLS:24는 미래 지향적인 전문가들이 현대 금융 환경의 복잡성을 해결할 수 있는 플랫폼을 제공했으며, 울티마 마켓과 같은 참가자들은 기술이 업계의 미래를 어떻게 형성하고 기업들이 이러한 변화에 적응할 수 있는 방안을 제시했다.

울티마 마켓은 금융 산업이 발전함에 따라 혁신을 주도하고 전 세계 트레이더에게 최첨단 도구와 인사이트를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다.

울티마 마켓(Ultima Markets) 소개

울티마 마켓[https://www.ultimamarkets.com/ ]은 정식 라이선스를 보유한 빠르게 성장하는 브로커로, 250개 이상의 금융 상품에 대한 액세스를 제공한다. 15개의 글로벌 지사에 2,000명 이상의 전문가로 구성된 팀이 172개국의 고객들에게 서비스를 제공하고 있다. 울티마 마켓에 대한 자세한 정보는 페이스북[https://www.facebook.com/ultima.markets ], X[https://x.com/UltimaMarkets?mx=2 ], 인스타그램[https://www.instagram.com/ultima_markets/ ], 링크드인[https://www.linkedin.com/company/ultima-markets/ ], 유튜브[https://www.youtube.com/@ultima_markets ]에서 확인할 수 있다.

