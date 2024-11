Ultima Markets Bahas Masa Depan Teknologi CRM di Ajang FMLS:24

Stan pameran Ultima Markets turut dipadati para peserta acara ini. Lebih lagi, Ultima Markets menghadirkan pameran imersif bagi pemerhati sektor jasa keuangan. Dengan menampilkan produk secara menarik dan interaktif, kehadiran Ultima Markets pun menarik perhatian luas di ajang tersebut sehingga banyak dikunjungi peserta yang meminati dunia trading.

Ajang ini mencakup sejumlah sesi, termasuk wawancara, diskusi panel, dan presentasi penting. Berbagai jenis topik turut dibahas, mulai dari kerangka regulasi hingga revolusi digital dalam dunia keuangan. Maka, pembahasan di ajang ini turut menggerakkan wacana dan menentukan arah masa depan industri.

Membuat Terobosan CRM dengan Kecerdasan Buatan

Ultima Markets menghadirkan Vice President, Marketing, Ernest Yiu, yang menyampaikan presentasi dengan topik "CRM in 2025: The Light at the End of the Funnel"

"Masa depan CRM terus berkembang cepat," ujarnya, "berkat AI dan machine learning. Didukung perangkat tersebut, broker bisa memprediksi kebutuhan klien dengan mengkaji pola perilaku dan preferensi mereka. Dengan demikian, kami pun dapat menyediakan layanan yang lebih personal dan proaktif."

Ernest juga menekankan pentingnya personalisasi dalam menjalin hubungan klien: "Ultima Markets ingin membuat klien merasa nyaman berdiskusi. Untuk itu, kami membuat segmentasi klien berdasarkan sejumlah faktor, seperti histori trading dan tingkat pengalaman, sehingga kami dapat menyajikan konten yang dirancang khusus menurut setiap segmen klien."

Dengan memprediksi penggunaan AI dan machine learning secara praktis, audiens pun tergerak untuk mempertimbangkan strateginya. Hal ini ikut menyoroti peran penting solusi CRM inovatif untuk menjaga daya saing.

FMLS:24 merupakan platform bagi praktisi visioner yang ingin mengatasi kompleksitas di industri keuangan modern. Di ajang ini, para peserta seperti Ultima Markets membuktikan peran teknologi dalam menentukan arah perkembangan industri, serta cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Ultima Markets selalu berkomitmen pada inovasi dan membantu trader di seluruh dunia dengan solusi dan perspektif terkini yang sejalan dengan dinamika industri keuangan.

Tentang Ultima Markets

Ultima Markets adalah broker resmi yang berkembang pesat, serta menawarkan akses 250+ instrumen keuangan. Didukung lebih dari 2.000 karyawan di 15 kantor yang tersebar di seluruh dunia, Ultima Markets melayani klien di 172 negara.

