A Crayola lança a experiência global Happy Meal® do McDonald's que está fora deste mundo

EASTON, Pa., 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Crayola se uniu ao McDonald's pela primeira vez em escala global com uma nova experiência de Happy Meal para impulsionar a imaginação das crianças em órbita e transformar o universo em uma tela para a criatividade.

O Happy Meal apresenta uma linha exclusiva de kits de atividades com temas espaciais e brinquedos projetados para incentivar momentos criativos práticos que toda a família pode compartilhar. O Happy Meal do Planet McDonald's de edição limitada está sendo lançado nos restaurantes McDonald's participantes em mais de 60 países da EMEA, Reino Unido, Ásia e Canadá, com disponibilidade variando de acordo com o mercado até março de 2026, enquanto durarem os estoques.

A campanha também incorpora uma experiência digital interativa na qual as crianças podem digitalizar suas criações e vê-las ganhar vida em um ambiente vibrante com tema espacial, repleto de oportunidades para explorar, aprender e criar ainda mais.

"A missão da Crayola sempre foi inspirar e capacitar a exploração criativa, a descoberta e a auto-expressão em todas as crianças. Essa parceria com o McDonald's dá vida a essa missão de uma maneira ousada e inesperada ", disse Anna Roca, chefe de Parcerias Globais da Crayola. "Estamos entusiasmados em colaborar com o McDonald's para transformar uma das experiências familiares mais amadas - o Happy Meal - em uma jornada imaginativa, trazendo momentos mais criativos para as atividades diárias. Juntos, estamos capacitando as crianças a dar um salto gigante na criatividade e preencher o universo com cores."

As caixas de Happy Meal e a publicidade da campanha mostram ilustrações imaginativas criadas por crianças, celebrando a criatividade autêntica que alimenta a campanha. E, pela primeira vez para a Crayola, a líder em produtos de expressão criativa infantil tornou-se fornecedora de lápis de cor para o McDonald's. Outro elemento distinto do programa é a integração do IP criativo da Crayola em todos os pontos de contato de marketing. A colaboração também apoia o desejo dos pais por brincadeiras significativas e práticas, ao mesmo tempo em que oferece aos filhos uma maneira de estender sua aventura criativa para o universo digital.

"No McDonald's, estamos sempre procurando maneiras de criar experiências divertidas, surpreendentes e envolventes que se conectem com as famílias de maneiras significativas. Essa parceria única com a Crayola nos permite oferecer experiências personalizadas e interativas que conectam cultura e criatividade por meio de uma jornada com tema espacial que coloca as crianças no controle de sua própria narrativa ", disse Sheila Hamilton, diretora sênior de marketing de marca global do McDonald's.

