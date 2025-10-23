DFSK, 첫 해외 신에너지 전략 모델인 E5 PLUS을 통해 20년 글로벌 확장을 기념하며 생산 라인 가동 시작

충칭, 중국, 2025년 10월 23일 /PRNewswire/ -- DFSK의 첫 해외 신에너지 전략 모델인 E5 PLUS가 2025년 10월 22일 충칭 세레스 쌍푸 공장(Chongqing SERES Shuangfu Plant)에서 생산 라인을 공식적으로 가동하기 시작했다. 이번 역사적인 순간은 온라인 라이브 스트리밍을 통해 전 세계로 생중계되었다. 신에너지 및 스마트 기술을 향한 브랜드 전환을 알리는 플래그십 모델인 E5 PLUS의 생산 라인 가동은 DFSK의 20년 해외 여정의 새로운 출발점을 의미할 뿐만 아니라 친환경 모빌리티를 요구하는 전 세계 사용자의 목소리에 부응하는 신호탄이기도 하다. 이 모델은 스마트 기능, 합리적인 가격, 다양한 사용자 이점에 대한 세부 내용과 함께 이집트와 에콰도르에서 곧 출시될 예정이다.

세레스 그룹(SERES Group)의 브랜드인 DFSK는 지금까지 20년 동안 해외 시장을 적극적으로 공략한 덕분에 현재 70곳이 넘는 국가와 지역에서 50만 대가 넘는 수출 누적량을 자랑한다. 또한 남미 및 동남아 지역을 포함해 여러 해외 시장에서 중국 브랜드의 수출 점유율 1위를 기록하고 있다. DFSK는 2005년에 상용차로 처음 해외 시장 문턱을 넘으면서 전 세계 중소기업들이 신뢰할 수 있는 자동차로 자리매김하기 시작했다. 이후 2016년에 높은 가성비를 원하는 남미 고객들의 요건에 적합한 모델을 선보이며 승용차 시장으로 발을 넓혔다. 2018년에는 사용자 요건에 기반한 제품을 지속적으로 출시하면서 신에너지 시장까지 과감하게 발을 들여놓았다. 오늘날 기업들이 신에너지 및 스마트 기술로 빠르게 전환하는 가운데 DFSK 역시 "전통적인 내연기관 차량 수출업체"에서 "친환경 스마트 자동차 브랜드"로 탈바꿈하고 있다. DFSK는 기술 개발과 지속 가능한 미래를 통해 친환경 혁신을 주도함으로써 글로벌 소비자들에게 일상적인 친환경 모빌리티 솔루션을 제공한다.

DFSK의 중형 SUV 브랜드인 올-뉴 E5 PLUS는 "신뢰할 수 있는 인생 파트너 SUV"로 인정을 받고 있다. 사용자의 일상 시나리오에 따른 빈틈없는 최적화를 통해 "PLUS" 유전자를 모든 모델 요소에 통합함으로써 아래와 같은 5가지 "PLUS" 기능으로 신에너지 가족 SUV의 가치를 새롭게 보여준다. 심미적 PLUS: 차량 내/외부 디자인이 미니멀리스트이지만 프리미엄 스타일을 잘 보여주어 시각적 세련미를 한층 더 돋보이게 한다. 공간 PLUS: 66.4%로 매우 높은 탑승 공간 비율과 2785mm에 이르는 휠베이스를 자랑하는 차내 공간은 최대 3162mm에 이르러 매우 효과적이다. 또한 1-7명까지 유연하게 탑승할 수 있는 좌석 배치로 고급스럽고 여유로운 경험을 제공하기 때문에 가족 여행에도 적합하다. 성능 PLUS: 플러그인 하이브리드 파워트레인과 세레스 슈퍼 일렉트릭 하이브리드 시스템(SERES Super Electric Hybrid System)이 탑재되어 강력한 출력과 빠른 가속도, 그리고 안정적이고 믿을 수 있는 제동 성능을 구현한다. 안전 PLUS: 배터리 관리 시스템(BMS)이 실시간으로 배터리 안전을 보장한다. 여기에 에어백 6개, 540° 투명 섀시, 5가지 액티브 안전 기능까지 더해져 빈틈없는 안전을 보장하기 때문에 어떤 여정에서나 액티브/패시브 안전성을 제공한다. 지능형 PLUS: 자체 개발한 지능형 인포테인먼트 시스템이 탑재되어 멀티-존 음성 인식을 지원하기 때문에 차내 어디에서든지 대화식 음성 명령을 손쉽게 사용할 수 있다.

DFSK는 쉽게 접근할 수 있는 스마트 기술을 통해 일반 개인들도 일상에서 특별한 사람이 될 수 있는 자격을 부여한다. 특히 E5 PLUS는 매우 낮은 연비, 세련된 디자인, 심미성과 실용성을 두루 갖춘 넓은 실내 공간으로 출/퇴근 경험을 개선하고 싶은 일반 회사원부터 예산에 민감한 소규모 자영업자에 이르기까지, 그리고 경력을 중심으로 삶의 질을 높이고 싶은 전문가부터 사랑하는 사람에게 헌신적인 가족 부양자에 이르기까지 다양한 운전자들의 요건을 해결한다. 이렇게 더 나은 삶을 향해 끊임없이 노력하는 "일상의 영웅"들은 DFSK가 지난 20년 동안 함께 길을 걸어온 핵심 고객층이다. DFSK 부사장 조 저우(Joe Zhou)는 "20년은 새로운 시작을 알리는 출발점이다. 앞으로 우리는 신뢰할 수 있는 품질을 향한 본연의 목적에 충실하는 동시에 쉽게 접근할 수 있는 기술과 친환경 제품을 통해 진심을 다해 삶을 살아가는 일반 개인들과 함께 길을 걸어갈 것이다."라고 밝혔다.

오늘날 연료에서 신에너지로, 그리고 내구성 추구에서 고객 요건 이해로 전환하려는 변화가 주목을 받는 가운데 E5 PLUS의 생산 라인 가동은 신에너지로 빠르게 전환하고자 하는 DFSK의 노력을 잘 보여줄 뿐만 아니라 "기술 이점을 널리 실현하여 친환경 모빌리티를 통해 삶의 질을 높이겠다"는 DFSK의 브랜드 비전을 상징적으로 보여주고 있다. 이집트와 에콰도르에서 출시를 앞두고 있는 DFSK는 남미 및 북미 시장에서 거점을 한층 더 강화하여 글로벌 친환경 모빌리티로 나아갈 수 있는 새로운 성장 동력으로 삼을 계획이다.

