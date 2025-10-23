DFSK отмечает 20-летие глобальной экспансии выпуском первой стратегической зарубежной модели на новом источнике энергии, E5 PLUS, запуская новую производственную линию

ЧУНЦИН, Китай, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 22 октября 2025 года на производственной линии завода Shuangfu группы SERES в Чунцине был официально начат выпуск первой стратегической зарубежной модели бренда DFSK на новом источнике энергии, E5 PLUS. Этот знаменательный момент можно было наблюдать во всем мире благодаря прямой онлайн-трансляции. Запуск производства модели E5 PLUS, являющейся флагманским продуктом, который знаменует переход бренда на новые источники энергии и интеллектуальные технологии, не только стал новой отправной точкой в 20-летней истории работы DFSK за рубежом, но и ответом на заинтересованность глобальных пользователей в экологичной мобильности. Эта модель скоро будет представлена в Египте и Эквадоре, где будут подробно объявлены ее смарт-функции, доступные цены и различные преимущества для пользователей.

First E5 PLUS Line-Off Ceremony Mr. Joe Zhou, Vice President of DFSK

Бренд DFSK, входящий в группу SERES, в течение 20 лет активно работает на зарубежных рынках, расширяя свое присутствие в более чем 70 странах и регионах, и экспортировал в общей сложности свыше 500 000 автомобилей. На многих рынках, включая Южную Америку и Юго-Восточную Азию, он занимает первое место среди китайских брендов по доле экспорта. Бренд DFSK впервые вышел на зарубежный рынок в 2005 году с коммерческими автомобилями, став надежным инструментом для малых и средних предприятий по всему миру. В 2016 году деятельность бренда распространилась на сегмент легковых автомобилей, когда были представлены модели, удовлетворяющие потребность южноамериканских семей в хорошем соотношении «стоимость — технические характеристики». В 2018 году бренд вышел на рынок машин на новых источниках энергии, постепенно адаптируя свою продукцию под потребности пользователей. Сегодня, в условиях ускоренного перехода на новые источники энергии и интеллектуальные технологии, бренд DFSK превращается из «экспортера автомобилей на традиционном топливе» в «бренд экологичных интеллектуальных автомобилей». Бренд DFSK стремится возглавить переход на экологичные технологии благодаря технологическим достижениям и устойчивому будущему, предоставляя глобальным потребителям решения для повседневной экологичной мобильности.

Совершенно новая модель E5 PLUS, являющаяся среднеразмерным кроссовером бренда DFSK, позиционируется как «кроссовер, который станет надежным спутником жизни». Каждая деталь этой модели содержит ген «ПЛЮС» благодаря точной оптимизации под сценарии повседневного использования, и пять характеристик «ПЛЮС» меняют представление о ценности семейного кроссовера на новом источнике энергии. Эстетика ПЛЮС: дизайн салона и экстерьера выполнен в минималистичном, но премиальном стиле с повышенной визуальной изысканностью. Пространство ПЛЮС: при сверхвысоком показателе использования объема 66,4 % и колесной базе 2785 мм фактическое внутреннее пространство достигает 3162 мм. Автомобиль имеет изменяемое расположение сидений для 1-7 пассажиров, обеспечивая комфорт и простор во время семейных поездок. Технические характеристики ПЛЮС: наличие подключаемой гибридной трансмиссии и электрической гибридной системы SERES Super обеспечивает высокую мощность, быстрый разгон и стабильно надежное действие тормозов. Безопасность ПЛЮС: система управления батареей (BMS) обеспечивает безопасность батареи в режиме реального времени. В сочетании с 6 подушками безопасности, режимом прозрачного шасси с обзором 540° и 5 активными функциям безопасности она обеспечивает всестороннюю безопасность с использованием как активных, так и пассивных средств защиты во время каждой поездки. Интеллектуальность ПЛЮС: наличие интеллектуальной информационно-развлекательной системы собственной разработки обеспечивает многозональное распознавание речи для управления посредством интерактивных голосовых команд без усилий в пределах всего салона.

Бренд DFSK позволяет обычным людям посредством доступных интеллектуальных технологий стать героем в повседневной жизни. Модель E5 PLUS отвечает потребностям разных успешных людей, от простых белых воротничков, желающих более комфортно добираться до работы, до владельцев малых предприятий с ограниченным бюджетом, от строящих жизнь и карьеру профессионалов до заботливых кормильцев семей, благодаря сверхнизкому расходу топлива, изысканному дизайну и просторному салону, обеспечивающему баланс между эстетикой и практичностью. На протяжении последних 20 лет «герои повседневной жизни», неустанно стремящиеся добиться лучшей жизни, неизменно были основной целевой группой бренда DFSK. Как заявил г-н Джо Чжоу (Joe Zhou), вице-президент DFSK: «Двадцатилетний юбилей становится новой отправной точкой. В будущем мы сохраним нашу изначальную приверженность надежному качеству и будем обеспечивать каждого честно живущего простого человека доступными технологиями и экологичными изделиями».

От особого внимания к переходу с традиционного топлива на новые источники энергии и стремления к долговечности до понимания потребностей клиентов, начало выпуска модели E5 PLUS не только знаменует ускорение перехода DFSK на новые источники энергии, но и воплощает видение бренда — «DFSK стремится сделать технологии полезными для всех, улучшая жизнь благодаря экологичной мобильности». Предстоящее начало продаж в Египте и Эквадоре позволит бренду DFSK еще больше укрепить свои позиции на рынках Южной Америки и Северной Африки, придав новый импульс глобальной экологичной мобильности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802489/First_E5_PLUS__Line_Off_Ceremony.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802490/Mr__Joe_Zhou__Vice_President_of_DFSK__2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg