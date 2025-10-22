DFSK oslavuje 20 rokov globálnej expanzie premiérou E5 PLUS, prvého strategického modelu poháňaného novou energiou určeného pre zahraničie
CHONGQING, Čína, 23. október 2025 /PRNewswire/ -- 22. októbra 2025 zišiel z výrobnej linky v závode Chongqing SERES Shuangfu oficiálne prvý strategický model poháňaný novou energiou značky DFSK, E5 PLUS, určený pre zahraničné trhy. Tento míľnik bol sledovaný po celom svete prostredníctvom živého online prenosu. Ako vlajkový produkt, ktorý predstavuje prechod značky na novú energiu a inteligentné technológie, predstavuje uvedenie modelu E5 PLUS na trh nielen nový začiatok 20-ročnej cesty spoločnosti DFSK v zahraničí, ale aj reakciu na globálny dopyt používateľov po zelenej mobilite. Tento model bude čoskoro uvedený na trh v Egypte a Ekvádore, kde budú sprístupnené podrobnosti o jeho inteligentných funkciách, priaznivej cene a rôznych výhodách pre používateľov.
Ako značka v rámci skupiny SERES Group sa značka DFSK už 20 rokov hĺbkovo zameriava na zahraničné trhy a rozšírila svoj dosah do viac ako 70 krajín a regiónov s kumulatívnym exportom presahujúcim 500 000 vozidiel. Na viacerých trhoch vrátane Južnej Ameriky a juhovýchodnej Ázie sa umiestňuje medzi čínskymi značkami na prvom mieste v podiele exportu. Značka DFSK prvýkrát vstúpila na zahraničný trh v roku 2005 s úžitkovými vozidlami a stala sa spoľahlivým nástrojom pre malých a stredných podnikateľov po celom svete. V roku 2016 expandovala do segmentu osobných vozidiel a predstavila modely, ktoré spĺňali vysoké požiadavky juhoamerických rodín na pomer ceny a výkonu. V roku 2018 vstúpila na trh s novou energiou a na základe požiadaviek používateľov neustále svoje produkty vylepšovala. Dnes, uprostred zrýchleného prechodu na novú energiu a inteligentné technológie, sa DFSK premieňa z „exportéra vozidiel na tradičné palivo" na „inteligentnú ekologickú automobilovú značku". Značka DFSK je odhodlaná stáť na čele zelenej transformácie prostredníctvom technologického pokroku a udržateľnej budúcnosti a poskytovať globálnym spotrebiteľom každodenné riešenia zelenej mobility.
Úplne nový model E5 PLUS, stredne veľké SUV pod značkou DFSK, sa prezentuje ako „spoľahlivý SUV životný partner". Gén „PLUS" integruje do každého detailu prostredníctvom presnej optimalizácie prispôsobenej každodenným scenárom používateľov, čím nanovo definuje hodnotu úsporného rodinného SUV poháňaného novou energiou s piatimi funkciami „PLUS". Estetika PLUS: Dizajn interiéru a exteriéru sa vyznačuje minimalistickým, no zároveň prémiovým štýlom, ktorý umocňuje jeho vizuálnu rafinovanosť. Priestor PLUS: S mimoriadne vysokou mierou využitia vnútorného priestoru 66,4 % a rázvorom 2785 mm dosahuje efektívny vnútorný priestor dĺžku až 3162 mm. Ponúka flexibilné sedenie pre 1 až 7 cestujúcich, čím poskytuje luxusný a priestranný zážitok pre rodinné cestovanie. Výkon PLUS: Vďaka hybridnému pohonu typu plug-in a super-elektrickému hybridnému systému SERES poskytuje silný výkon, rýchlu akceleráciu a stabilný a spoľahlivý brzdný výkon. Bezpečnosť PLUS: Systém správy batérií (BMS) zaisťuje bezpečnosť batérie v reálnom čase. Vďaka 6 airbagom, 540° transparentnému podvozku a 5 aktívnym bezpečnostným funkciám zaisťuje bezpečnosť v každej oblasti, s aktívnou aj pasívnou ochranu na každej ceste. Inteligencia PLUS: Vďaka interne vyvinutému inteligentnému informačno-zábavnému systému podporuje viaczónové rozpoznávanie hlasu, čo umožňuje jednoduché interaktívne hlasové ovládanie v celej kabíne.
DFSK umožňuje bežným ľuďom stať sa hrdinami každodenného života prostredníctvom dostupných inteligentných technológií. Od bežných administratívnych pracovníkov, ktorí sa snažia zlepšiť kvalitu dochádzania do práce, až po majiteľov malých firiem s obmedzeným rozpočtom, od profesionálov zameraných na kariéru, ktorí sa snažia napredovať v živote, až po živiteľov rodín, ktorým záleží na ich blízkych – model E5 PLUS spĺňa potreby rôznych úspešných ľudí vďaka svojej mimoriadne nízkej spotrebe paliva, prepracovanému dizajnu a priestrannému interiéru, ktorý vyvažuje estetiku s praktickosťou. Títo „hrdinovia bežného dňa", ktorí sa neúnavne snažia žiť lepšie, boli vždy v centre skupiny, ktorú DFSK sprevádza už 20 rokov. Ako uviedol pán Joe Zhou, viceprezident DFSK: „Dvadsiate výročie znamená nový začiatok. Do budúcnosti zostaneme verní nášmu pôvodnému záväzku spoľahlivej kvality a budeme sprevádzať dostupnými technológiami a ekologickými produktmi každého bežného človeka, ktorý žije svoj život úprimne."
Od tradičného paliva k novej energii a od snahy o odolnosť k pochopeniu potrieb zákazníkov, príchod modelu E5 PLUS znamená nielen zrýchlenie prechodu spoločnosti DFSK na novú energiu, ale zároveň stelesňuje víziu značky, že „DFSK je odhodlaná prinášať technologické výhody pre všetkých a zlepšovať životy prostredníctvom zelenej mobility". S nadchádzajúcim uvedením na trh v Egypte a Ekvádore je spoločnosť DFSK pripravená naďalej posilňovať svoju pozíciu na trhoch v Južnej Amerike a Severnej Afrike a vniesť tak do globálnej zelenej mobility nový impulz.
