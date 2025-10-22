DFSK、E5 PLUSでグローバル展開20周年を祝う -- 海外向け初の新エネルギー戦略モデルが生産ラインを出荷

中国・重慶、2025年10月22日/PRNewswire/ -- 2025年10月22日、重慶SERES双福工場にて、DFSKの海外向け初の新エネルギー戦略モデルであるE5 PLUSが正式に生産ラインを出荷しました。この節目となる瞬間は、オンラインのライブストリームを通じて世界中で見届けられました。E5 PLUSは、ブランドの新エネルギーとスマートテクノロジーへの移行を示す主力製品であり、DFSKの20年間の海外展開の新たな出発点を意味するだけでなく、世界中のユーザーのグリーンモビリティへの需要に応えるものでもある。このモデルはまもなくエジプトとエクアドルで発売される予定で、スマート機能、手頃な価格、さまざまなユーザー向けメリットの詳細が発表されます。

SERESグループ傘下のブランドであるDFSKは、20年間にわたり海外市場に深く関わっており、70を超える国と地域に展開、累計輸出台数は50万台を超えています。南米や東南アジアを含む複数の市場で、中国ブランドの輸出シェアにおいて首位の地位を占めています。DFSKは2005年に商用車で海外市場に初進出し、世界中の中小企業の信頼できるパートナーとなりました。2016年には乗用車セグメントへ進出し、南米の家庭向けに高いコストパフォーマンスを満たすモデルを導入しました。2018年には新エネルギー市場に進出し、ユーザーのニーズに基づいて製品を継続的に改良してきました。今日、エネルギー転換とスマート技術の加速に伴い、DFSKは「従来型燃料車の輸出企業」から「グリーンスマート自動車ブランド」への進化を遂げています。DFSKは、技術の進歩と持続可能な未来を通じてグリーン変革を牽引し、世界中の消費者に日常的なグリーンモビリティソリューションを提供することを目指しています。

DFSKブランドのミッドサイズSUVである新型E5 PLUSは、「信頼できるライフパートナーSUV」として位置付けられています。ユーザーの日常シーンに合わせた精密な最適化を通じて、製品のあらゆるディテールに「PLUS」の遺伝子を統合し、5つの「PLUS」機能で新エネルギー家庭用SUVの価値を再定義しています。美学PLUS: 内外装のデザインは、ミニマルでありながらプレミアムなスタイルを採用しており、視覚的な洗練さを高めています。スペースPLUS: 66.4%という超高占有率と2,785mmのホイールベースを誇り、実効室内空間は最大3,162mmに達します。1〜7人の乗車に対応する柔軟なシート配置を備え、家族旅行において贅沢で広々とした体験を提供します。パフォーマンスPLUS: プラグインハイブリッドパワートレインとSERESスーパーエレクトリックハイブリッドシステムを搭載し、力強い動力、迅速な加速、安定かつ信頼性の高い制動性能を実現しています。セーフティPLUS: バッテリーマネジメントシステム（BMS）が、バッテリーの安全性をリアルタイムで確保します。6つのエアバッグ、540°透明シャーシ、5つのアクティブセーフティ機能を備え、全領域での安全性を実現。すべての走行において、アクティブおよびパッシブの安全保護を提供します。インテリジェントPLUS: 自社開発のインテリジェントインフォテインメントシステムを搭載し、マルチゾーン音声認識に対応。キャビン全体で、手軽に音声操作によるインタラクティブな操作が可能です。

DFSKは、誰もが手軽に使えるスマート技術を通じて、日常のヒーローになれる力を提供します。通勤の質を向上させたい一般的なホワイトカラー層から、コスト意識の高い中小企業オーナー、キャリア志向で人生を前進させるプロフェッショナル、愛する家族に尽くす家庭の支え手まで、E5 PLUSは超低燃費、洗練されたデザイン、そして美しさと実用性を両立した広々とした室内空間で、さまざまな成果志向のユーザーのニーズに応えます。より良い生活を目指して日々努力するこれらの「日常のヒーロー」こそ、DFSKが過去20年間にわたり伴走してきた核となる存在です。DFSK副社長のJoe Zhou氏は次のように述べています。「20年は新たな出発点を意味します。今後も、信頼できる品質という創業当初の約束を守り、誠実に生きるすべての人々に、手に届く技術とグリーン製品を通じて伴走してまいります。」

燃料車から新エネルギーへの移行、耐久性の追求から顧客ニーズの理解へと進化する中、E5 PLUSの生産ライン出荷は、DFSKの新エネルギーへの移行加速を示すだけでなく、「DFSKはすべての人に技術の恩恵をもたらし、グリーンモビリティを通じて生活を向上させることにコミットする」というブランドのビジョンを体現しています。エジプトとエクアドルでの発売を控え、DFSKは南米および北アフリカの市場での存在感をさらに強化し、グローバルなグリーンモビリティに新たな勢いをもたらす態勢を整えています。

