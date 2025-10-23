DFSK Rayakan 20 Tahun Ekspansi Global, Mulai Memproduksi E5 PLUS sebagai Model Mobil Energi Baru Perdana untuk Pasar Luar Negeri

Sebagai bagian dari SERES Group, DFSK telah hadir di pasar internasional selama 20 tahun dan kini menjangkau lebih dari 70 negara dan wilayah dengan volume ekspor lebih dari 500.000 unit. Di berbagai pasar seperti Amerika Selatan dan Asia Tenggara, DFSK menempati posisi teratas di antara merek mobil Tiongkok dalam hal pangsa ekspor. DFSK berekspansi global mulai 2005 dengan kendaraan niaga untuk pelaku usaha kecil dan menengah di seluruh dunia. Pada 2016, DFSK memasuki segmen kendaraan penumpang lewat mobil berperforma tinggi dengan harga terjangkau untuk keluarga di Amerika Selatan. Pada 2018, DFSK mulai merambah segmen pasar mobil energi baru, serta terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kini, di tengah transisi menuju energi baru dan teknologi pintar, DFSK bertransformasi dari "pengekspor mobil konvensional" menjadi merek mobil cerdas dan ramah lingkungan. Untuk itu, DFSK berkomitmen memimpin transformasi hijau melalui inovasi teknologi berkelanjutan.

Sebagai SUV berukuran menengah, E5 PLUS mengusung konsep "Reliable Life Partner SUV" — sahabat hidup yang andal bagi keluarga modern. E5 PLUS menghadirkan lima keunggulan utama atau "PLUS" yang menjawab berbagai kebutuhan pengguna. Aesthetic PLUS: Desain interior dan eksterior yang bergaya minimalis, namun elegan sehingga memberikan sentuhan modern dan premium. Space PLUS: Rasio pemanfaatan ruang mencapai 66,4% dengan jarak sumbu roda 2.785 mm dan dimensi ruang kabin efektif hingga 3.162 mm. Dapat dikonfigurasi untuk 1–7 penumpang, jok E5 PLUS memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi perjalanan yang ditempuh keluarga. Performance PLUS: Dibekali sistem penggerak plug-in hybrid, serta Sistem SERES Super Electric Hybrid, E5 PLUS menghasilkan tenaga besar, akselerasi cepat, serta sistem pengereman yang stabil dan andal. Safety PLUS: Sistem manajemen baterai (BMS) memastikan keamanan baterai secara real-time. Dilengkapi enam airbag, 540° transparent chassis, dan lima fitur keselamatan aktif, E5 PLUS mewujudkan sistem perlindungan lengkap di setiap perjalanan. Intelligent PLUS: Dengan sistem infotainment pintar yang dikembangkan sendiri, E5 PLUS mendukung fitur multi-zone voice recognition agar interaksi dengan mobil semakin mudah dilakukan dengan perintah suara di seluruh kabin mobil.

DFSK menghadirkan teknologi pintar yang terjangkau untuk masyarakat dari berbagai kalangan — mulai dari pekerja kantoran yang ingin meningkatkan kualitas perjalanan, pengusaha kecil yang mencari efisiensi, praktisi profesional yang sedang mengembangkan karier, hingga kepala keluarga yang mengutamakan kenyamanan keluarga. Dengan konsumsi bahan bakar yang hemat, desain elegan, dan ruang kabin yang luas, E5 PLUS menghadirkan keseimbangan antara gaya dan fungsi. Sosok "everyday heroes" yang bekerja keras mewujudkan hidup yang lebih baik, selalu menjadi segmen pelanggan utama yang telah dilayani DFSK selama 20 tahun terakhir. Joe Zhou, Vice President, DFSK, berkata, "Dua puluh tahun merupakan titik awal yang baru bagi kami. Ke depan, kami akan tetap berkomitmen terhadap kualitas yang andal, serta selalu menemani setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi yang mudah dijangkau dan produk ramah lingkungan."

Mulai dari mobil berbahan bakar minyak menuju energi baru, dan dari fokus pada daya tahan mobil menuju pemahaman mendalam atas kebutuhan pelanggan, peluncuran E5 PLUS menandai transformasi DFSK yang semakin cepat menuju era energi bersih. Hal tersebut sejalan dengan visi DFSK, yakni "DFSK berkomitmen menghadirkan teknologi yang bermanfaat bagi semua orang, serta meningkatkan kualitas hidup melalui mobilitas hijau." Menjelang peluncuran produk di Mesir dan Ekuador, DFSK siap memperkuat posisi di pasar Amerika Selatan dan Afrika Utara sekaligus membawa semangat baru untuk mendorong perkembangan mobilitas hijau di seluruh dunia.

