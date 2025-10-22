DFSK célèbre 20 ans d'expansion mondiale avec le lancement de la ligne de production de l'E5 PLUS, le premier modèle stratégique d'énergie nouvelle à l'étranger

CHONGQING, Chine, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 22 octobre 2025, à l'usine Chongqing SERES Shuangfu, le premier modèle stratégique de nouvelle énergie de DFSK à l'étranger, le E5 PLUS, est officiellement sorti de la chaîne de production. Le monde entier a pu assister à ce moment marquant grâce à une retransmission en direct sur Internet. En tant que produit phare marquant la transition de la marque vers les nouvelles énergies et les technologies intelligentes, le lancement de l'E5 PLUS ne signifie pas seulement un nouveau point de départ dans les 20 ans de voyage outre-mer de DFSK, mais répond également à la demande des utilisateurs du monde entier en matière de mobilité verte. Ce modèle sera bientôt lancé en Égypte et en Équateur, où des détails sur ses fonctions intelligentes, son prix abordable et ses divers avantages pour l'utilisateur seront annoncés.

En tant que marque du groupe SERES, DFSK est profondément engagé sur les marchés étrangers depuis 20 ans, étendant sa portée à plus de 70 pays et régions avec des exportations cumulées dépassant 500 000 véhicules. Sur de nombreux marchés, dont l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, elle se classe au premier rang des marques chinoises en termes de parts d'exportation. DFSK a fait son entrée sur le marché étranger en 2005 avec des véhicules commerciaux, devenant ainsi un outil fiable pour les petites et moyennes entreprises du monde entier. En 2016, elle s'est lancée dans le segment des véhicules de tourisme, en introduisant des modèles qui répondent aux besoins des familles sud-américaines en matière de coût et de performance. En 2018, elle s'est aventurée sur le marché des nouvelles énergies, en itérant constamment ses produits en fonction des demandes des utilisateurs. Aujourd'hui, dans un contexte de transition accélérée vers les nouvelles énergies et les technologies intelligentes, DFSK passe du statut d'"exportateur de véhicules à carburant traditionnel" à celui de "marque automobile verte et intelligente". DFSK s'engage à mener la transformation verte grâce aux progrès technologiques et à un avenir durable, en fournissant aux consommateurs du monde entier des solutions de mobilité verte au quotidien.

En tant que SUV de taille moyenne sous la marque DFSK, le tout nouveau E5 PLUS se positionne comme un "SUV partenaire de vie fiable". Il intègre le gène "PLUS" dans chaque détail du produit grâce à une optimisation précise adaptée aux scénarios quotidiens des utilisateurs, redéfinissant la valeur d'un SUV familial à énergie nouvelle avec cinq caractéristiques "PLUS". Esthétique PLUS : Le design intérieur et extérieur présente un style minimaliste mais haut de gamme, ce qui renforce sa sophistication visuelle. Espace PLUS : Avec un taux d'occupation très élevé de 66,4 % et un empattement de 2 785 mm, l'espace intérieur effectif atteint 3 162 mm. Il peut accueillir de 1 à 7 passagers et offre une expérience luxueuse et spacieuse pour les voyages en famille. Performance PLUS : Équipé d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable et du système Super Electric Hybrid SERES, il offre une puissance élevée, une accélération rapide et des performances de freinage stables et fiables. Sécurité PLUS : Le système de gestion de la batterie (BMS) assure la sécurité de la batterie en temps réel. Complété par 6 airbags, un châssis transparent à 540° et 5 fonctions de sécurité active, il offre une sécurité tous azimuts, avec des protections actives et passives pour chaque trajet. Intelligent PLUS : Doté d'un système d'infodivertissement intelligent développé par l'entreprise elle-même, il prend en charge la reconnaissance vocale multizone, permettant des commandes vocales interactives sans effort dans tout l'habitacle.

DFSK permet aux individus ordinaires de devenir des héros du quotidien grâce à une technologie intelligente accessible. Qu'il s'agisse de simples cols blancs désireux d'améliorer la qualité de leurs déplacements, de petits entrepreneurs soucieux de leur budget, de professionnels à la carrière bien remplie ou de familles dévouées à leurs proches, le E5 PLUS répond aux besoins de ces personnes grâce à sa très faible consommation de carburant, à son design raffiné et à son intérieur spacieux. Le site propose un équilibre entre l'esthétique et le pratique. Ces "héros du quotidien", qui s'efforcent inlassablement de créer une vie meilleure, ont toujours été le noyau dur que DFSK a accompagné au cours des 20 dernières années. Comme l'a déclaré M. Joe Zhou, vice-président de DFSK, "vingt ans marquent un nouveau point de départ. À l'avenir, nous resterons fidèles à notre engagement initial en faveur d'une qualité fiable et nous accompagnerons chaque individu ordinaire qui vit sa vie avec sérieux grâce à une technologie accessible et à des produits écologiques."

De la focalisation sur le carburant aux nouvelles énergies, et de la recherche de durabilité à la compréhension des besoins des clients, le lancement de l'E5 PLUS marque non seulement l'accélération de la transition de DFSK vers les nouvelles énergies, mais incarne également la vision de la marque : "DFSK s'engage à faire bénéficier tout le monde de la technologie, en améliorant la vie grâce à la mobilité verte". Avec les lancements à venir en Égypte et en Équateur, DFSK s'apprête à renforcer sa présence sur les marchés d'Amérique du Sud et d'Afrique du Nord, insufflant un nouvel élan à la mobilité verte mondiale.

