DFSK świętuje 20 lat globalnej ekspansji wraz z E5 PLUS, pierwszym zagranicznym strategicznym modelem nowej energii, który zjechał z linii produkcyjnej

CHONGQING (Chiny), 22 października 2025 r. /PRNewswire/ -- 22 października 2025 r. w zakładzie Chongqing SERES Shuangfu oficjalnie zjechał z linii produkcyjnej E5 PLUS, pierwszy zagraniczny model strategiczny DFSK wykorzystujący nową energię. Ten przełomowy moment był transmitowany na żywo w Internecie na całym świecie. Jako flagowy produkt symbolizujący przejście marki na nową energię i inteligentną technologię, pojawienie się modelu E5 PLUS nie tylko wyznacza nowy początek w 20-letniej zagranicznej podróży DFSK, ale także stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie globalnych użytkowników na ekologiczną mobilność. Model ten wkrótce zostanie wprowadzony na rynek w Egipcie i Ekwadorze, gdzie zostaną ogłoszone szczegóły dotyczące jego inteligentnych funkcji, przystępnej ceny i różnych korzyści dla użytkowników.

First E5 PLUS Line-Off Ceremony Mr. Joe Zhou, Vice President of DFSK

Jako marka należąca do grupy SERES, DFSK od 20 lat aktywnie działa na rynkach zagranicznych, docierając do ponad 70 krajów i regionów, a łączna sprzedaż eksportowa przekroczyła 500 000 pojazdów. Na wielu rynkach, w tym w Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej, zajmuje pierwsze miejsce wśród chińskich marek pod względem udziału w eksporcie. DFSK po raz pierwszy wkroczyło na rynek zagraniczny w 2005 roku z pojazdami użytkowymi, stając się niezawodnym narzędziem dla małych i średnich przedsiębiorców na całym świecie. W 2016 roku rozszerzyło swoją działalność o segment samochodów osobowych, wprowadzając modele spełniające wysokie wymagania południowoamerykańskich rodzin w zakresie stosunku ceny do jakości. W 2018 roku firma wkroczyła na rynek nowych energii, konsekwentnie dostosowując produkty do potrzeb użytkowników. Obecnie, w obliczu przyspieszającego przejścia na nowe energie i inteligentne technologie, DFSK przechodzi transformację z „eksportera tradycyjnych pojazdów napędzanych paliwem" do „ekologicznej marki inteligentnych samochodów". Celem DFSK jest przywództwo w ekologicznej transformacji poprzez postęp technologiczny i zrównoważoną przyszłość, oferując globalnym konsumentom codzienne rozwiązania w zakresie ekologicznej mobilności.

Całkowicie nowy model E5 PLUS, średniej wielkości SUV marki DFSK, został zaprojektowany jako „niezawodny SUV na co dzień". Dzięki precyzyjnej optymalizacji dostosowanej do codziennych potrzeb użytkowników, każdy element produktu zawiera w sobie gen „PLUS", redefiniując wartość nowego rodzinnego SUV-a z napędem elektrycznym dzięki pięciu cechom „PLUS". Estetyka PLUS: Wystrój wnętrza i nadwozia charakteryzuje się minimalistycznym, ale ekskluzywnym stylem, który podkreśla jego wizualną finezję. Przestrzeń PLUS: Dzięki ultrawysokiemu poziomowi wykorzystania przestrzeni wynoszącemu 66,4% i rozstawowi osi wynoszącemu 2785 mm, efektywna przestrzeń wewnętrzna sięga aż 3162 mm. Oferuje elastyczne ustawienie siedzeń dla 1-7 pasażerów, zapewniając luksusowe i przestronne wrażenia podczas rodzinnych podróży. Osiągi PLUS: Wyposażony w hybrydowy układ napędowy typu plug-in oraz system SERES Super Electric Hybrid System, zapewnia dużą moc, szybkie przyspieszenie oraz stabilne i niezawodne hamowanie. Bezpieczeństwo PLUS: System zarządzania akumulatorem (BMS) zapewnia bezpieczeństwo akumulatora w czasie rzeczywistym. Uzupełniony 6 poduszkami powietrznymi, przezroczystym podwoziem 540° i 5 aktywnymi funkcjami bezpieczeństwa, zapewnia bezpieczeństwo we wszystkich obszarach, oferując zarówno aktywną, jak i pasywną ochronę podczas każdej podróży. Inteligentny PLUS: Wyposażony w samodzielnie opracowany inteligentny system informacyjno-rozrywkowy, obsługuje wielostrefowe rozpoznawanie głosu, umożliwiając łatwe wydawanie interaktywnych poleceń głosowych w całym wnętrzu pojazdu.

Dzięki dostępnej technologii inteligentnej DFSK sprawia, że zwykli ludzie mogą stać się bohaterami dnia codziennego. Od zwykłych pracowników biurowych, którzy chcą poprawić jakość swoich dojazdów do pracy, po oszczędnych właścicieli małych firm, od profesjonalistów nastawionych na karierę, którzy robią postępy w życiu, po osoby utrzymujące rodziny, oddane swoim bliskim - model E5 PLUS spełnia potrzeby różnych osób osiągających sukcesy dzięki ultraniskiemu zużyciu paliwa, wyrafinowanemu wzornictwu i przestronnemu wnętrzu, które łączy estetykę z praktycznością. Ci „codzienni bohaterowie", którzy niestrudzenie dążą do stworzenia lepszego życia, zawsze byli główną grupą, której DFSK towarzyszyło przez ostatnie 20 lat. Jak stwierdził Joe Zhou, wiceprezes DFSK: „Dwadzieścia lat otwiera nowy rozdział. Nadal będziemy wierni naszemu pierwotnemu dążeniu do niezawodnej jakości i będziemy towarzyszyć każdej zwykłej osobie, która poważnie podchodzi do życia, oferując dostępne technologie i ekologiczne produkty".

Od ukierunkowania na paliwo do nowych źródeł energii, od dążenia do trwałości do zrozumienia potrzeb klientów, wprowadzenie modelu E5 PLUS nie tylko oznacza przyspieszenie przejścia DFSK na nowe źródła energii, ale także odzwierciedla wizję marki, zgodnie z którą „DFSK dąży do tego, aby technologia przynosiła korzyści wszystkim, poprawiając jakość życia dzięki ekologicznej mobilności". Wraz z nadchodzącymi premierami w Egipcie i Ekwadorze, DFSK jest gotowe do dalszego umacniania swojej pozycji na rynkach Ameryki Południowej i Afryki Północnej, nadając nowy impuls globalnej ekologicznej mobilności.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2802489/First_E5_PLUS__Line_Off_Ceremony.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2802490/Mr__Joe_Zhou__Vice_President_of_DFSK__2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg