DFSK慶祝全球擴張20週年，首款海外新能源戰略車型E5 PLUS正式下線

作為DFSK品牌旗下的中型SUV，全新E5 PLUS定位為「可靠的生活夥伴SUV」。它針對用戶日常場景精準優化，將「PLUS」理念融入產品細節，以五大「PLUS」功能重新詮釋新能源家庭SUV的價值。美學PLUS：內外飾設計簡約而不失高級感，提升視覺質感。空間PLUS：擁有66.4%的超高乘坐利用率和2785mm的軸距，有效空間達3162mm，支持1-7人靈活乘坐，為家庭出行帶來奢華寬適體驗。性能PLUS：搭載插電式混合動力系統和賽力斯超級電驅智能技術，動力強勁、加速迅猛、制動穩定可靠。安全PLUS：電池管理系統實時守護電池安全，配合6個安全氣囊、540°透明底盤及5項主動安全功能，構築全維度安全防線，為每次出行提供主動與被動雙重安全防護。智能PLUS：配備自研智能座艙系統，支持多區域語音識別，實現全車艙輕鬆語音交互。

DFSK借助觸手可及的智能科技，助力普通人變身「平凡英雄」。無論是想升級通勤品質的普通白領、精打細算的小微企業主，還是積極打拼的職場人、守護家庭的頂樑柱，E5 PLUS憑借超低油耗、精緻設計以及兼顧美學與實用的寬敞空間，可滿足不同領域逐夢者的多樣化需求。這些為創造美好生活不懈奮鬥的「平凡英雄」，正是DFSK二十年來始終相伴的核心用戶。正如DFSK副總裁Joe Zhou先生所言：「二十年，是新的起點。未來，我們將堅守可靠品質的初心，以普惠科技與綠色產品，陪伴每一位認真生活的平凡人。」

從專注燃油到擁抱新能源，從追求耐用性到深挖用戶需求，E5 PLUS的下線，不僅意味著DFSK向新能源轉型的步伐加快，更彰顯了其「讓科技普惠大眾，以綠色出行提升生活品質」的品牌願景。隨著該車型即將在埃及和厄瓜多爾上市，DFSK將進一步夯實其在南美、北非等市場的地位，為全球綠色出行增添新動力。

SOURCE DFSK