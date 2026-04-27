-Dreame presentará sus últimas innovaciones en aspiradoras para sólidos y líquidos en Silicon Valley, aprovechando su rápido crecimiento a nivel mundial

SAN FRANCISCO, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte de DREAME NEXT, el próximo evento de lanzamiento de Dreame en Silicon Valley, la aspiradora en seco y húmedo Dreame será la protagonista el 28 de abril (hora del Pacífico) con la presentación de sus últimos productos y tecnologías. La exhibición destacará los avances más recientes de la marca en limpieza a vapor, cuidado inteligente de pisos y limpieza integral para hogares modernos, lo que marca el siguiente paso de Dreame en la evolución de la innovación en el cuidado de pisos.

Dreame Wet Dry Vacuum Product Launch Special Guest

En el lanzamiento, Dreame presentará dos aspiradoras de alta gama para sólidos y líquidos: Aero Ultra Steam y Aero Pro Steam, ampliando así el uso de la limpieza con vapor higiénico a alta temperatura en el hogar. Basada en la innovadora solución de limpieza Tri-Force de Dreame, líder en la industria, que combina vapor, agua caliente y espuma, la nueva gama está diseñada para ofrecer una mayor eliminación de manchas, una higiene más profunda y una experiencia de limpieza integral más avanzada. Con una potencia de succión de hasta 30.000 Pa y un cuerpo ultradelgado de 9,9 cm (3,88 pulgadas), estos productos combinan una potente eficiencia de limpieza con una maniobrabilidad ligera y una mayor cobertura en entornos domésticos complejos. El evento también presentará las últimas innovaciones patentadas de Dreame, como el sistema de fregado EdgeHunter™ y la tecnología AirHydro Separation™, ofreciendo un adelanto de la próxima generación de innovación en el cuidado de suelos.

Además de la presentación del producto, se espera la presencia de una leyenda del baloncesto en el lanzamiento para un intercambio en vivo en el escenario y una experiencia de primera mano. Del 27 al 30 de abril, DREAME NEXT reunirá a destacados científicos, fundadores, estrellas internacionales e inversores para conversar sobre tecnologías emergentes, tendencias de la industria y el futuro de la innovación en el estilo de vida.

Dreame ya cuenta con una sólida presencia en el mercado. En Norteamérica, la aspiradora en seco y húmedo Dreame ha mantenido un crecimiento superior al 100 % durante 16 meses consecutivos. Aero Pro, presentada en CES 2026, rápidamente se posicionó en la cima de los rankings de los más vendidos de Amazon y en múltiples listas de ventas de comercio electrónico, mientras que en TikTok ha mantenido una cuota de mercado superior al 70 % durante seis meses consecutivos.

Actualmente, la aspiradora en seco y húmedo Dreame ocupa el primer puesto en cuota de mercado en casi 20 países, con la confianza de más de 42 millones de hogares en todo el mundo, y la marca ha obtenido importantes reconocimientos, como el Oro en los New York Product Design Awards, el Premio a la Innovación CES 2026 y el Premio de Oro AWE, entre otros. Como líder en limpieza profunda instantánea, la aspiradora en seco y húmedo Dreame se esfuerza por seguir liderando en el sector con innovaciones de vanguardia.

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