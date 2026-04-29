드리미, 실리콘밸리서 최신 습건식 청소기 공개 예정… 글로벌 성장세 박차

샌프란시스코 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 드리미(Dreame)가 실리콘밸리에서 개최하는 차기 출시 행사 '드리미 넥스트(Dreame NEXT)'의 일환으로 4월 28일(태평양 표준시) 최신 습건식 청소기 제품과 기술을 공개한다. 이번 행사에서는 스팀 청소, 지능형 바닥 관리, 올인원 청소 성능 분야의 최신 혁신을 선보이며 가정용 바닥 청소 기술이 어디까지 진화할 수 있는지를 보여줄 예정이다.

Dreame Wet Dry Vacuum Product Launch Special Guest (PRNewsfoto/Dreame)

이번 출시 행사에서 드리미는 프리미엄 습건식 청소기 2종 Aero Ultra Steam과 Aero Pro Steam을 공개하며 가정 내 고온 위생 스팀 청소의 저변을 확대할 방침이다. 이들 제품은 드리미의 최신 업계 선도 기술인 트라이 포스 청소 솔루션(Tri-Force Cleaning Solution)을 기반으로 한 것으로 스팀과 온수, 폼을 결합해 더욱 강력한 얼룩 제거와 심층 위생 성능, 한층 높아진 청소 만족도를 선사하도록 설계됐다. 최대 30000Pa에 달하는 흡입력과 3.88인치 초슬림 바디가 특징으로 강력한 청소 효율과 가벼우면서도 기동성이 좋아 복잡한 집안 곳곳을 폭넓게 청소할 수 있다. 행사에서는 또 EdgeHunter™ Mopping System과 AirHydro Separation™ Tech 등 드리미의 최신 독자 기술도 미리 공개돼 차세대 바닥 청소 혁신의 방향성을 제시한다.

제품 공개 외에도 전설적인 농구 스타가 행사에 참여해 무대 위 라이브 교류와 제품 체험도 진행할 예정이다. 4월 27일부터 30일까지 열리는 드리미 넥스트에서는 주요 과학자와 창업자, 글로벌 스타, 투자자들이 한자리에 모여 신기술, 산업 트렌드, 라이프스타일 혁신의 미래에 대해 의견을 나누는 자리도 마련된다.

드리미는 이미 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있다. 북미 시장에서 드리미 습건식 청소기는 16개월 연속 100%가 넘는 성장률을 기록했다. CES 2026에서 공개된 Aero Pro는 아마존 베스트셀러와 그 외 여러 전자상거래 판매 순위에서 빠르게 상위권에 올랐으며, 틱톡에서는 6개월 연속 70% 이상의 시장 점유율을 유지하고 있다.

현재 드리미 습건식 청소기는 약 20개국에서 시장 점유율 1위를 기록하고 있으며, 전 세계 4200만여 가구에게 신뢰를 받고 있다. 또 뉴욕 제품 디자인 어워드 금상, CES 2026 혁신상, AWE 금상 등 수상 실적도 우수하다. 드리미는 즉석 딥 클리닝(Instant Deep Cleaning) 분야의 선도 기업으로서 지속적인 첨단 혁신을 통해 업계를 선도해 나갈 계획이다.

SOURCE Dreame