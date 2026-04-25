Dreame เตรียมเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งรุ่นใหม่ล่าสุดใน Silicon Valley ต่อยอดการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ซานฟรานซิสโก, 25 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ภายใต้งานเปิดตัว DREAME NEXT ที่กำลังจะจัดขึ้นใน Silicon Valley เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งของ Dreame จะขึ้นเป็นไฮไลต์หลักในวันที่ 28 เมษายน (เวลาแปซิฟิก) พร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุด โดยงานดังกล่าวจะนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดของแบรนด์ในด้านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ การดูแลพื้นอัจฉริยะ และประสิทธิภาพการทำความสะอาดแบบครบวงจรสำหรับบ้านยุคใหม่ ซึ่งสะท้อนก้าวถัดไปของ Dreame ในการยกระดับนวัตกรรมการดูแลพื้น

Dreame Wet Dry Vacuum Product Launch Special Guest (PRNewsfoto/Dreame)
ภายในงาน Dreame จะเปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งระดับพรีเมียม 2 รุ่น ได้แก่ Aero Ultra Steam และ Aero Pro Steam ซึ่งช่วยขยายบทบาทของเทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยไอน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อสุขอนามัยภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโซลูชันทำความสะอาด Tri-Force Cleaning Solution ล่าสุดของ Dreame ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ผสานการทำงานของไอน้ำ น้ำร้อน และโฟมเข้าด้วยกัน โดยออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ เสริมความสะอาดล้ำลึก และมอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่ครบวงจรยิ่งขึ้น ด้วยแรงดูดสูงสุดถึง 30,000Pa และดีไซน์ตัวเครื่องบางพิเศษเพียง 3.88 นิ้ว ทำให้สามารถผสานประสิทธิภาพการทำความสะอาด เข้ากับความคล่องตัวโดยมีน้ำหนักเบา และการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมในสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเผยโฉมนวัตกรรมเฉพาะของ Dreame ได้แก่ EdgeHunter™ Mopping System และ AirHydro Separation™ Tech ซึ่งสะท้อนทิศทางของนวัตกรรมการดูแลพื้นในอนาคต

นอกเหนือจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะมีบุคคลระดับตำนานแห่งวงการบาสเกตบอลเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมพูดคุยบนเวทีและทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์จริง โดยระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน งาน DREAME NEXT จะรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ บุคคลมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และนักลงทุน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มอุตสาหกรรม และอนาคตของนวัตกรรมด้านไลฟ์สไตล์

Dreame มีแรงส่งในตลาดอย่างแข็งแกร่งอยู่แล้ว โดยในอเมริกาเหนือ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งของ Dreame เติบโตมากกว่า 100% ต่อเนื่อง 16 เดือน รุ่น Aero Pro ซึ่งเปิดตัวในงาน CES 2026 ขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับสินค้าขายดีบน Amazon อย่างรวดเร็ว และติดอันดับในหลายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ขณะที่บน TikTok ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 70% ต่อเนื่อง 6 เดือน

ปัจจุบัน เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งของ Dreame ครองอันดับ 1 ด้านส่วนแบ่งตลาดในเกือบ 20 ประเทศ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมากกว่า 42 ล้านครัวเรือนทั่วโลก แบรนด์ยังได้รับรางวัลสำคัญมากมาย อาทิ Gold จาก New York Product Design Awards, CES 2026 Innovation Award และ AWE Gold Award ในฐานะผู้นำด้านการทำความสะอาดล้ำลึกทันที (Instant Deep Cleaning) Dreame มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่อไปด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น

Dreame akan memperkenalkan inovasi vakum basah kering terbaharu di Silicon Valley, memperkukuh pertumbuhan pesat global

Sebagai sebahagian daripada DREAME NEXT, acara pelancaran Dreame di Silicon Valley yang akan datang, vakum basah kering Dreame akan menjadi tumpuan...
