Dreame เตรียมเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งรุ่นใหม่ล่าสุดใน Silicon Valley ต่อยอดการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก
News provided byDreame
25 Apr, 2026, 10:09 CST
ซานฟรานซิสโก, 25 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ภายใต้งานเปิดตัว DREAME NEXT ที่กำลังจะจัดขึ้นใน Silicon Valley เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งของ Dreame จะขึ้นเป็นไฮไลต์หลักในวันที่ 28 เมษายน (เวลาแปซิฟิก) พร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุด โดยงานดังกล่าวจะนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดของแบรนด์ในด้านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ การดูแลพื้นอัจฉริยะ และประสิทธิภาพการทำความสะอาดแบบครบวงจรสำหรับบ้านยุคใหม่ ซึ่งสะท้อนก้าวถัดไปของ Dreame ในการยกระดับนวัตกรรมการดูแลพื้น
ภายในงาน Dreame จะเปิดตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งระดับพรีเมียม 2 รุ่น ได้แก่ Aero Ultra Steam และ Aero Pro Steam ซึ่งช่วยขยายบทบาทของเทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยไอน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อสุขอนามัยภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโซลูชันทำความสะอาด Tri-Force Cleaning Solution ล่าสุดของ Dreame ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ผสานการทำงานของไอน้ำ น้ำร้อน และโฟมเข้าด้วยกัน โดยออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบ เสริมความสะอาดล้ำลึก และมอบประสบการณ์การทำความสะอาดที่ครบวงจรยิ่งขึ้น ด้วยแรงดูดสูงสุดถึง 30,000Pa และดีไซน์ตัวเครื่องบางพิเศษเพียง 3.88 นิ้ว ทำให้สามารถผสานประสิทธิภาพการทำความสะอาด เข้ากับความคล่องตัวโดยมีน้ำหนักเบา และการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมในสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเผยโฉมนวัตกรรมเฉพาะของ Dreame ได้แก่ EdgeHunter™ Mopping System และ AirHydro Separation™ Tech ซึ่งสะท้อนทิศทางของนวัตกรรมการดูแลพื้นในอนาคต
นอกเหนือจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะมีบุคคลระดับตำนานแห่งวงการบาสเกตบอลเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมพูดคุยบนเวทีและทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์จริง โดยระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน งาน DREAME NEXT จะรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ ผู้ก่อตั้งธุรกิจ บุคคลมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และนักลงทุน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ แนวโน้มอุตสาหกรรม และอนาคตของนวัตกรรมด้านไลฟ์สไตล์
Dreame มีแรงส่งในตลาดอย่างแข็งแกร่งอยู่แล้ว โดยในอเมริกาเหนือ เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งของ Dreame เติบโตมากกว่า 100% ต่อเนื่อง 16 เดือน รุ่น Aero Pro ซึ่งเปิดตัวในงาน CES 2026 ขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับสินค้าขายดีบน Amazon อย่างรวดเร็ว และติดอันดับในหลายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ขณะที่บน TikTok ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 70% ต่อเนื่อง 6 เดือน
ปัจจุบัน เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก-แห้งของ Dreame ครองอันดับ 1 ด้านส่วนแบ่งตลาดในเกือบ 20 ประเทศ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมากกว่า 42 ล้านครัวเรือนทั่วโลก แบรนด์ยังได้รับรางวัลสำคัญมากมาย อาทิ Gold จาก New York Product Design Awards, CES 2026 Innovation Award และ AWE Gold Award ในฐานะผู้นำด้านการทำความสะอาดล้ำลึกทันที (Instant Deep Cleaning) Dreame มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่อไปด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น
