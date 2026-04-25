Dreame akan memperkenalkan inovasi vakum basah kering terbaharu di Silicon Valley, memperkukuh pertumbuhan pesat global

SAN FRANCISCO, 25 April 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai sebahagian daripada DREAME NEXT, acara pelancaran Dreame di Silicon Valley yang akan datang, vakum basah kering Dreame akan menjadi tumpuan utama pada 28 April (PT) dengan pelancaran produk dan teknologi terbaharu. Pameran ini akan mengetengahkan kemajuan terkini jenama dalam pembersihan wap, penjagaan lantai pintar dan prestasi pembersihan semua dalam satu untuk isi rumah moden, sekali gus menandakan langkah Dreame yang seterusnya dalam evolusi inovasi penjagaan lantai.

Dreame Wet Dry Vacuum Product Launch Special Guest (PRNewsfoto/Dreame)

Pada pelancaran tersebut, Dreame akan memperkenalkan dua vakum basah kering premium, Aero Ultra Steam dan Aero Pro Steam, yang memperluas lagi peranan pembersihan Wap Bersih Suhu Tinggi di rumah. Dibina berasaskan Penyelesaian Pembersihan Tri-Force termaju milik Dreame yang menggabungkan wap, air panas dan buih, rangkaian baharu ini direka untuk memberikan penyingkiran kotoran yang lebih berkuasa, tahap kebersihan yang lebih mendalam serta pengalaman pembersihan menyeluruh yang lebih maju. Dengan kuasa sedutan sehingga 30,000Pa dan reka bentuk badan ultra nipis setebal 3.88 inci, produk ini menggabungkan kecekapan pembersihan tinggi dengan kebolehgerakan ringan dan liputan lebih luas dalam persekitaran rumah yang kompleks. Acara ini turut akan memperkenalkan pratonton inovasi proprietari terbaharu Dreame, termasuk Sistem Mop EdgeHunter™ dan Teknologi AirHydro Separation™, yang memberi gambaran tentang generasi seterusnya inovasi penjagaan lantai.

Selain pelancaran produk, seorang ikon legenda bola keranjang dijangka menyertai acara tersebut untuk sesi interaksi langsung di pentas serta pengalaman produk secara langsung. Dari 27 hingga 30 April, DREAME NEXT turut akan menghimpunkan saintis terkemuka, pengasas, bintang antarabangsa dan pelabur untuk perbincangan mengenai teknologi baharu, trend industri dan masa depan inovasi gaya hidup.

Momentum Dreame di pasaran kini semakin kukuh. Di Amerika Utara, vakum basah kering Dreame mencatat pertumbuhan melebihi 100% selama 16 bulan berturut-turut. Aero Pro, yang diperkenalkan di CES 2026, dengan pantas menduduki tempat teratas dalam penarafan Terlaris Amazon serta pelbagai carta jualan e-dagang, manakala di TikTok ia mengekalkan lebih 70% bahagian pasaran selama enam bulan berturut-turut.

Kini, vakum basah kering Dreame menduduki tempat No. 1 dalam bahagian pasaran di hampir 20 negara, dipercayai oleh lebih 42 juta isi rumah di seluruh dunia, dan jenama ini telah meraih pelbagai pengiktirafan utama termasuk Anugerah Emas New York Product Design Awards, Anugerah Inovasi CES 2026 dan AWE Gold Award, dan lain-lain. Sebagai peneraju dalam Pembersihan Mendalam Segera, vakum basah kering Dreame berusaha untuk terus memimpin industri dengan inovasi yang lebih canggih.

SOURCE Dreame