北美市場高速增長，追覓洗地機官宣硅谷新品發佈會

舊金山2026年4月25日 /美通社/ -- 北京時間2026年4月28日至5月1日，「Dreame Next」追覓硅谷發佈會將於舊金山藝術宮盛大啟幕。在4月29日的洗地機專場中，追覓洗地機將立足核心首創技術，為全球用戶呈獻下一代清潔生活方式的極致體驗。

本次發佈會將重磅推出兩款洗地機旗艦新品——Aero Ultra Steam與Aero Pro Steam，以全新升級的頂配產品力進一步拓展高溫蒸汽清潔在家庭場景中的應用邊界。新品圍繞追覓首創的「蒸汽+熱水+泡沫」三相之力地面清潔系統，實現更強去污與深度除菌效果；同時，30000Pa超強吸力與9.85厘米超薄機身設計，在保證清潔效率的同時兼顧輕盈操控與複雜空間覆蓋，全面刷新高端洗地機的性能標準。此外，巡邊探洗機械臂和氣盾分離等最新追覓首創技術也將亮相海外市場，引領地面清潔技術的下一個十年。