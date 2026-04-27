Dreame dévoilera ses dernières innovations en aspiration humide-sèche dans la Silicon Valley pour consolider sa croissance mondiale rapide

SAN FRANCISCO, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de DREAME NEXT, le prochain événement de lancement de Dreame dans la Silicon Valley, l'aspirateur humide-sec de Dreame occupera le devant de la scène le 28 avril (PT) avec la présentation de son nouveau produit et de ses dernières technologies. La présentation mettra en évidence les dernières avancées de la marque en matière de nettoyage vapeur, d'entretien intelligent des sols et de performance de nettoyage tout-en-un pour les ménages modernes, annonçant la prochaine étape de Dreame dans l'évolution de l'innovation en matière d'entretien des sols.

Dreame Wet Dry Vacuum Product Launch Special Guest

Lors du lancement, Dreame présentera deux aspirateurs humides-secs haut de gamme, Aero Ultra Steam et Aero Pro Steam, élargissant ainsi le rôle du nettoyage vapeur hygiénique à haute température dans la maison. Construite autour de la dernière solution de nettoyage Tri-Force de Dreame, qui combine vapeur, eau chaude et mousse, la nouvelle gamme est conçue pour offrir une élimination plus efficace des taches, une hygiène plus poussée et une expérience de nettoyage globale plus avancée. Avec une puissance d'aspiration allant jusqu'à 30 000Pa et un corps ultra-mince de 3,88 pouces, les produits sont conçus pour combiner une efficacité de nettoyage puissante avec une maniabilité légère et une couverture plus large dans les environnements domestiques complexes. L'événement présentera également en avant-première les dernières innovations exclusives de Dreame, notamment le système de balayage EdgeHunter™ et AirHydro Separation™ Tech, offrant un aperçu de la prochaine génération d'innovations en matière d'entretien des sols.

Outre la présentation du produit, une légende du basketball devrait se joindre au lancement pour un échange en direct sur scène et une expérience directe du produit. Du 27 au 30 avril, DREAME NEXT réunira également des scientifiques de premier plan, des fondateurs, des stars internationales et des investisseurs pour des conversations sur les technologies émergentes, les tendances du secteur et l'avenir de l'innovation en matière de mode de vie.

La dynamique de Dreame est déjà soutenue sur le marché. En Amérique du Nord, l'apirateur humide-sec Dreame a connu une croissance de plus de 100 % pendant 16 mois consécutifs. L'Aero Pro, dévoilé au CES 2026, s'est rapidement hissé en tête du classement des meilleures ventes d'Amazon et de nombreux palmarès de vente en ligne, tandis que sur TikTok, il a détenu plus de 70 % de parts de marché pendant six mois consécutifs.

Aujourd'hui, l'aspirateur humide-sec de Dreame est le numéro 1 en termes de parts de marché dans près de 20 pays, et plus de 42 millions de foyers dans le monde lui font confiance. La marque a obtenu d'importantes récompenses, notamment la médaille d'or aux New York Product Design Awards, le prix de l'innovation CES 2026 et le prix AWE Gold Award, etc. En tant que leader dans le domaine du nettoyage en profondeur instantané, l'apirateur humide-sec de Dreame s'efforce de rester à la pointe de l'industrie avec des innovations de pointe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965499/20260424_123545.jpg