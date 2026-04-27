Dreame presentará sus últimas innovaciones en aspiradoras para líquidos y sólidos en Silicon Valley para aprovechar el rápido crecimiento en todo el mundo

SAN FRANCISCO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Como parte de DREAME NEXT, el próximo evento de lanzamiento de Dreame en Silicon Valley, Dreame ocupará un lugar destacado el 28 de abril (hora del Pacífico) con su última presentación de productos y tecnología en aspiradoras para líquidos y sólidos. La exposición destacará los avances más recientes de la marca en limpieza a vapor, cuidado inteligente de los pisos y rendimiento de la limpieza todo en uno para hogares modernos, lo que indica el siguiente paso de Dreame en la evolución de la innovación en el cuidado de los pisos.

Aspiradora para líquidos y sólidos Dreame, invitada especial al lanzamiento de productos (PRNewsfoto/Dreame)

En el lanzamiento, Dreame presentará dos aspiradoras para líquidos y sólidos de primera calidad, Aero Ultra Steam y Aero Pro Steam, lo que ampliará aún más el papel de la limpieza higiénica con vapor de alta temperatura en el hogar. Construida sobre la base de la solución de limpieza Tri-Force más reciente, líder en la industria de Dreame, que combina vapor, agua caliente y espuma, la nueva línea está diseñada para eliminar manchas más fácilmente, ofrecer una higiene más profunda y brindar una experiencia de limpieza integral más avanzada. Con una potencia de succión de hasta 30.000 Pa y un cuerpo ultra delgado de 3,88 pulgadas, los productos están diseñados para combinar una potente eficiencia de limpieza con maniobrabilidad ligera y cobertura más amplia en entornos domésticos complejos. Asimismo, el evento ofrecerá una vista previa de las innovaciones propias de Dreame más recientes, incluido el sistema para trapear EdgeHunter™ y la tecnología AirHydro Separation™, que ofrece una visión de la próxima generación de innovaciones para el cuidado de los pisos.

Además presentar el producto, se espera que un ícono legendario del baloncesto se una al lanzamiento para un intercambio en vivo en el escenario y una experiencia de primera mano del producto. Del 27 al 30 de abril, DREAME NEXT también reunirá a destacados científicos, fundadores, estrellas internacionales e inversores para hablar sobre tecnologías emergentes, tendencias del sector y el futuro de la innovación en el estilo de vida.

El impulso de Dreame ya es fuerte en el mercado. En América del Norte, la aspiradora para líquidos y sólidos Dreame ha tenido un crecimiento sostenido de más del 100 % durante 16 meses consecutivos. Aero Pro se presentó en el evento CES 2026 y subió rápidamente a la cima de las clasificaciones de los más vendidos de Amazon y a múltiples listas de ventas de comercio electrónico, mientras que en TikTok ha tenido más del 70 % de cuota de mercado durante seis meses consecutivos.

En la actualidad, la aspiradora para líquidos y sólidos Dreame ocupa el primer lugar en cuota de mercado en casi 20 países, cuenta con la confianza de más de 42 millones de hogares en todo el mundo y la marca obtuvo importantes reconocimientos, como el Gold en los New York Product Design Awards, el Innovation Award en CES 2026 y el AWE Gold Award, etc. Como líder en limpieza profunda instantánea, Dreame se esfuerza por seguir liderando el sector con más innovaciones de vanguardia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965654/20260424_123545.jpg

FUENTE Dreame