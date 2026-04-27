Dreame stellt im Silicon Valley seine neuesten Innovationen bei Nass- und Trockensaugern vor und baut damit auf rasantem weltweitem Wachstum auf

SAN FRANCISCO, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen von DREAME NEXT, der bevorstehenden Einführungsveranstaltung von Dreame im Silicon Valley, stehen die Dreame Nass- und Trockensauger am 28. April (PT) mit der neuesten Produkt- und Technologievorstellung im Mittelpunkt. Die Präsentation wird die jüngsten Fortschritte der Marke bei Dampfreinigung, intelligenter Bodenpflege sowie All-in-One-Reinigungsleistung für moderne Haushalte hervorheben und Dreames nächsten Schritt in der Weiterentwicklung innovativer Bodenpflege markieren.

Dreame Wet Dry Vacuum Product Launch Special Guest

Bei der Einführungsveranstaltung wird Dreame zwei Premium-Nass- und Trockensauger vorstellen, den Aero Ultra Steam sowie den Aero Pro Steam, und damit die Rolle der hygienischen Reinigung mit Hochtemperaturdampf im Haushalt weiter ausbauen. Die neue Produktreihe basiert auf Dreames neuester branchenführender Tri-Force Cleaning Solution, die Dampf, heißes Wasser und Schaum kombiniert. Sie wurde entwickelt, um Flecken wirksamer zu entfernen, eine gründlichere Hygieneleistung zu bieten und ein fortschrittlicheres Rundum-Reinigungserlebnis zu ermöglichen. Mit einer Saugkraft von bis zu 30 000 Pa sowie einem ultraflachen Gehäuse von 3,88 Zoll sind die Produkte darauf ausgelegt, leistungsstarke Reinigungseffizienz mit leichter Manövrierbarkeit und größerer Flächenabdeckung in komplexen Wohnumgebungen zu verbinden. Die Veranstaltung wird außerdem einen Vorgeschmack auf Dreames jüngste firmeneigene Innovationen geben, darunter das EdgeHunter™ Mopping System sowie die AirHydro Separation™ Tech, und damit einen Einblick in die nächste Generation innovativer Bodenpflege bieten.

Neben der Produktvorstellung wird erwartet, dass eine legendäre Basketball-Ikone bei der Einführungsveranstaltung für ein Live-Gespräch auf der Bühne und ein Produkterlebnis aus erster Hand dabei sein wird. Vom 27. bis 30. April bringt DREAME NEXT außerdem führende Wissenschaftler, Gründer, internationale Stars und Investoren zu Gesprächen über aufkommende Technologien, Branchentrends sowie die Zukunft von Lifestyle-Innovationen zusammen.

Dreame verzeichnet am Markt bereits eine starke Dynamik. In Nordamerika verzeichneten die Dreame Nass- und Trockensauger 16 Monate in Folge ein anhaltendes Wachstum von mehr als 100 %. Der Aero Pro, der auf der CES 2026 vorgestellt wurde, kletterte schnell an die Spitze der Amazon-Bestseller-Rangliste sowie mehrerer E-Commerce-Verkaufscharts, während er auf TikTok sechs Monate in Folge einen Marktanteil von über 70 % hielt.

Heute belegen die Dreame Nass- und Trockensauger in fast 20 Ländern beim Marktanteil Platz 1 und genießen das Vertrauen von mehr als 42 Millionen Haushalten weltweit. Zudem wurde die Marke mit bedeutenden Auszeichnungen gewürdigt, darunter Gold bei den New York Product Design Awards, der CES 2026 Innovation Award sowie der AWE Gold Award. Als führender Anbieter im Bereich der schnellen Tiefenreinigung ist Dreame mit seinen Nass- und Trockensaugern bestrebt, die Branche mit weiteren hochmodernen Innovationen anzuführen.

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