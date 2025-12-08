DXC nomme Russell Jukes au poste de Directeur des informations numériques pour renforcer la stratégie numérique unifiée

ASHBURN, Va., 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires technologiques et d'innovation des entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Russell Jukes au poste de Directeur des informations numériques (CDIO). Dans ce rôle élargi, Russell devient le premier à diriger le programme numérique et d'IA de bout en bout de DXC, en accélérant la transformation alimentée par l'IA de l'entreprise et en veillant à optimiser son environnement technologique mondial pour soutenir les opérations stratégiques des clients et assurer la maîtrise de l'IA de nos employés.

DXC Appoints Russell Jukes as Chief Digital Information Officer to Strengthen Unified Digital Strategy (CNW Group/DXC Technology Company)

Depuis qu'il a rejoint DXC en 2017, Russell a joué un rôle central dans l'élaboration de la stratégie numérique et des capacités technologiques mondiales de DXC. Il a supervisé l'environnement de la technologie d'entreprise de DXC et a joué un rôle central dans la modernisation des plateformes, des applications et de l'expérience des employés.Plus récemment, il a joué un rôle clé dans le développement de Xponential, le cadre d'IA éprouvé de DXC qui simplifie l'adoption de l'IA à grande échelle.

En tant que Directeur des informations numériques, Russell supervisera la transformation du numérique, de l'information et de l'IA entre les groupes qui proposent des services, des solutions et des logiciels à nos clients. Cette approche reflète une évolution plus large du secteur dans lequel les leaders numériques supervisent de plus en plus les investissements et l'innovation en matière d'IA, tandis que les leaders technologiques continuent à gérer les environnements critiques.

« Russell a joué un rôle déterminant dans la conduite de la transformation numérique et technologique de DXC.Il a modernisé nos systèmes de base, donné à nos équipes de meilleurs outils , et renforcé notre base technologique pour répondre aux besoins de nos clients. Alors que DXC continue de développer ses capacités en matière d'IA, son leadership sera essentiel pour produire des retombées significatives et mesurables pour nos clients et pour DXC ». Raul Fernandez, PDG, DXC

L'annonce opère un rapprochement plus étroits entre les capacités de DXC en matière de numérique, de données et de technologie pour accélérer l'IA à l'échelle de l'entreprise. Dans son rôle élargi, M. Russell fera également évoluer les méthodes de travail Human+ de DXC, en introduisant de nouveaux modèles qui améliorent la façon dont les équipes collaborent, apprennent et élaborent des solutions nouvelle génération.

« C'est un grand honneur pour moi d'assumer ce rôle élargi à un moment où le numérique, l'information et l'IA doivent fonctionner dans le cadre d'une seule et même stratégie connectée.Cette structure nous donne la clarté et l'alignement nécessaires pour innover plus rapidement, fonctionner plus intelligemment et aider nos clients à se transformer en toute confiance. Je suis impatient de poursuivre sur la lancée de Xponential et de soutenir la prochaine vague de capacités basées sur l'IA dans l'ensemble de DXC ». Russell Jukes, Directeur des informations numériques, DXC

Avant de rejoindre DXC, Russell a occupé des postes de direction au sein d'organisations technologiques mondiales chez HP et HPE, où il a dirigé des programmes de modernisation, d'ingénierie d'entreprise et d'opérations numériques. Il parraine également les initiatives de DXC en matière de talents et d'innovation axées sur la transformation du cloud et l'adoption d'une IA responsable.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan en matière de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. En savoir plus sur dxc.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838928/DXC_Technology_Company_DXC%C2%A0Appoints_Russell_Jukes_as_Chief_Digit.jpg