DXC nombra a Russell Jukes director de información digital para fortalecer su estrategia digital unificada

ASHBURN, Va., 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el nombramiento de Russell Jukes como director de Información Digital (CDIO). En este puesto ampliado, Russell se convierte en el primero en liderar la agenda digital e IA integral de DXC, acelerando la transformación de la compañía impulsada por IA y garantizando que su entorno tecnológico global esté optimizado para respaldar las operaciones estratégicas de los clientes y el dominio de la IA de nuestros empleados.

Desde que se incorporó a DXC en el año 2017, Russell ha desempeñado un papel fundamental en la definición de la estrategia digital y las capacidades tecnológicas globales de DXC. Ha supervisado el entorno tecnológico empresarial de DXC y ha sido fundamental para impulsar la modernización en todas las plataformas, aplicaciones y la experiencia de los empleados. Recientemente, desempeñó un papel clave en el desarrollo de Xponential, el marco de IA de eficacia probada de DXC que simplifica la complejidad que a menudo frena la adopción de IA a gran escala.

Como CDIO, Russell integrará las agendas de transformación digital, de información e IA en los grupos que ofrecen servicios, soluciones y software a nuestros clientes. Este enfoque refleja un cambio más amplio en la industria, donde los líderes digitales supervisan cada vez más la inversión y la innovación en IA, mientras que los líderes tecnológicos siguen gestionando entornos de misión crítica.

"Russell ha sido fundamental para liderar la transformación digital y tecnológica de DXC. Ha modernizado nuestros sistemas centrales, dotado a nuestros equipos de mejores herramientas y fortalecido nuestra base tecnológica para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. A medida que DXC continúa expandiendo sus capacidades de IA, su liderazgo será esencial para generar un impacto significativo y medible para nuestros clientes y para DXC", explicó Raúl Fernández, consejero delegado de DXC.

El anuncio consolida las capacidades digitales, de datos y tecnológicas de DXC para acelerar la IA a escala empresarial. En su nuevo puesto, Russell también impulsará las metodologías de trabajo Human+ de DXC, introduciendo nuevos modelos que optimizan la colaboración, el aprendizaje y el desarrollo de soluciones de última generación para equipos.

"Es un honor para mí asumir este rol ampliado en un momento en que lo digital, la información y la IA deben operar como una sola estrategia conectada. Esta estructura nos brinda la claridad y la alineación necesarias para innovar con mayor rapidez, operar de forma más inteligente y ayudar a nuestros clientes a transformarse con confianza. Espero aprovechar el impulso de Xponential y respaldar la próxima generación de capacidades basadas en IA en DXC", comentó Russell Jukes, director de Información Digital de DXC.

Antes de pasar a formar parte de DXC, Russell ocupó altos cargos en organizaciones tecnológicas globales de HP y HPE, donde dirigió programas de modernización, ingeniería empresarial y operaciones digitales. También patrocina iniciativas de talento e innovación de DXC centradas en la transformación de la nube y la adopción responsable de IA.

