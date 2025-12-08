DXC ernennt Russell Jukes zum Leiter für digitale Informationen, um die einheitliche digitale Strategie zu stärken

ASHBURN, Va., 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Russell Jukes zum Leiter für digitale Informationen bekannt. In dieser erweiterten Funktion wird Russell als erster die End-to-End-Agenda von DXC für Digitalisierung und KI leiten, die KI-gestützte Transformation des Unternehmens vorantreiben und sicherstellen, dass die globale Technologieumgebung des Unternehmens optimiert ist, um die strategischen Abläufe der Kunden und die KI-Kompetenz unserer Mitarbeiter zu unterstützen.

Seit er 2017 zu DXC kam, hat Russell eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der digitalen Strategie und der globalen Technologiekompetenzen von DXC gespielt. Er war für die Technologieumgebung von DXC verantwortlich und hat die Modernisierung von Plattformen, Anwendungen, und Mitarbeitererfahrungen maßgeblich vorangetrieben. Zuletzt spielte er eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Xponential, dem bewährten KI-Framework von DXC, das die Komplexität vereinfacht, die oft die Einführung von KI in großem Maßstab behindert.

Als Leiter für digitale Informationen wird Russell die Agenden für die digitale, Informations- und KI-Transformation in den Gruppen, die unseren Kunden Dienstleistungen, Lösungen und Software anbieten, zusammenführen. Dieser Ansatz spiegelt einen breiteren Wandel in der Branche wider, bei dem digitale Führungskräfte zunehmend KI-Investitionen und -Innovationen beaufsichtigen, während Technologieführer weiterhin unternehmenskritische Umgebungen betreiben.

„Russell war maßgeblich an der Leitung der digitalen und technologischen Transformation von DXC beteiligt. Er hat unsere Kernsysteme modernisiert, unsere Teams mit besseren Tools ausgestattet und unser technologisches Fundament gestärkt, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. DXC baut seine KI-Fähigkeiten weiter aus und seine Führungsrolle wird entscheidend dazu beitragen, sinnvolle und messbare Auswirkungen für unsere Kunden und für DXC zu erzielen." Raul Fernandez, Geschäftsführer, DXC

Die Ankündigung bringt die digitalen, datenbezogenen und technologischen Fähigkeiten von DXC weiter zusammen, um die KI in Unternehmen zu beschleunigen. In seiner erweiterten Rolle wird Russell auch die „Human+"-Arbeitsweisen von DXC fördern und neue Modelle einführen, die die Zusammenarbeit, das Lernen und die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation in den Teams verbessern.

Es ist mir eine Ehre, diese erweiterte Rolle zu einem Zeitpunkt zu übernehmen, an dem Digitaltechnik, Information und KI als eine vernetzte Strategie funktionieren müssen. Diese Struktur verschafft uns die Klarheit und Ausrichtung, die wir brauchen, um schneller innovativ zu sein, intelligenter zu arbeiten, und unsere Kunden bei der Transformation mit Zuversicht zu unterstützen. Ich freue mich darauf, auf dem Schwung von Xponential aufzubauen und die nächste Welle von KI-gesteuerten Funktionen bei DXC zu unterstützen." Russell Jukes, Leiter für digitale Informationen, DXC

Bevor er zu DXC kam, hatte Russell leitende Positionen in globalen Technologieunternehmen bei HP und HPE inne, wo er Programme in den Bereichen Modernisierung, Unternehmensentwicklung und digitale Abläufe leitete. Er sponsert auch die Talent- und Innovationsinitiativen von DXC, die sich auf die Cloud-Transformation und den verantwortungsvollen Einsatz von KI konzentrieren.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung und branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Erfahren Sie mehr auf dxc.com

