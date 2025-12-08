DXC、統合デジタル戦略強化のためRussell Jukes氏を最高デジタル情報責任者に任命

バージニア州アッシュバーン, 2025年12月8日 /PRNewswire/ -- 大手エンタープライズテクノロジーおよびイノベーションパートナーのDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、Russell Jukes氏を最高デジタル情報責任者（CDIO）に任命したことを発表しました。この拡大された役割において、Russell氏はDXCのエンドツーエンドのデジタルおよびAIアジェンダを主導する最初の人物となり、同社のAIを活用した変革を加速し、顧客の戦略的業務と当社従業員のAI習熟度をサポートするためにグローバルなテクノロジー環境が最適化されることを保証します。

Russell氏は2017年にDXCに入社して以来、DXCのデジタル戦略とグローバルテクノロジー機能の形成に重要な役割を果たしてきました。彼はDXCのエンタープライズ テクノロジー環境を監督し、プラットフォーム、アプリケーション、従業員エクスペリエンスの近代化を推進する上で中心的な役割を果たしてきました。最近では、大規模なAI導入の妨げとなる複雑さを簡素化する DXC の実績ある AI フレームワークであるXponentialの開発をサポートする上で重要な役割を果たしました。

CDIOとして、ラッセルは、顧客にサービス、ソリューション、ソフトウェアを提供するグループ全体にわたって、デジタル、情報、AI変革アジェンダを統合します。このアプローチは、デジタルリーダーがAIへの投資とイノベーションをますます監督する一方で、テクノロジーリーダーがミッションクリティカルな環境を引き続き運用するという、業界全体の変化を反映しています。

「Russell氏はDXCのデジタルおよびテクノロジーの変革を主導する上で重要な役割を果たしてきました。彼は当社のコアシステムを近代化し 、 より優れたツールでチームを支援し、顧客のニーズを満たすための技術基盤を強化しました。DXCがAI機能の拡張を続けていく中で、彼のリーダーシップは、顧客とDXCにとって有意義かつ測定可能な影響を生み出す上で不可欠となるでしょう。」DXC CEO、Raul Fernandez

この発表により、DXCのデジタル、データ、テクノロジーの能力がさらに連携され、エンタープライズ規模のAIが加速されます。拡大した役割において、Russell氏はDXCのHuman+な働き方を推進し、チームのコラボレーション、学習、次世代ソリューションの構築を強化する新しいモデルを導入します。

「デジタル、情報、AIが1つの連携した戦略として機能しなければならない時代に、この拡大した役割を引き受けることができて光栄です。この構造により、より迅速に革新を起こし、よりスマートに運営し、自信を持って顧客の変革を支援するために必要な明確さと整合性が得られます。私は、Xponentialの勢いをさらに高め、DXC全体でAIを活用した機能の次の波をサポートしていくことを楽しみにしています。」DXC最高デジタル情報責任者、Russell Jukes

DXCに入社する前、Russell氏はHPとHPEのグローバルテクノロジー組織で上級職を務め、近代化、エンタープライズ エンジニアリング 、 デジタル運用プログラムを率いていました。彼はまた、クラウド変革と責任あるAI導入に重点を置いたDXCの人材およびイノベーションイニシアチブのスポンサーも務めています。

DXC Technology (NYSE: DXC）は、グローバル企業および公共部門組織に対し、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する先進的な企業向けテクノロジーおよびイノベーションにおけるパートナーであり、急速な変化の中でAIを活用し成果を創出できるよう支援しています。DXCは、マネージドインフラサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおいて深い専門性を有しており、世界でも最も複雑なテクノロジー基盤の近代化、セキュリティ確保、運用を担っています。詳細については、dxc.comをご覧ください

