EZVIZ menyertai Perjanjian Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, memulakan bab baharu dalam perjalanan teguh syarikat itu ke arah kelestarian jangka panjang serta terus mengembangkan sumbangannya kepada isu-isu alam sekitar utama

HOOFDDORP, Belanda, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- EZVIZ, penyokong rumah pintar yang lebih mesra alam, berbangga mengumumkan penyertaannya dalam Perjanjian Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGC) sempena Tahun Sukarelawan Antarabangsa untuk Pembangunan Lestari pada Hari Bumi ini. Sebagai perintis rumah pintar yang menyertai inisiatif kelestarian korporat terbesar di dunia, EZVIZ akan menyelaraskan inisiatif EZVIZ Green yang memenangi anugerah dengan Sepuluh Prinsip UNGC, menjana impak transformasi melalui perniagaan bertanggungjawab dalam perlindungan alam sekitar.

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

Perjanjian Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNGC) adalah satu seruan kepada syarikat untuk mengamalkan sepuluh prinsip sejagat dalam hak asasi manusia, buruh, alam sekitar dan anti-rasuah, serta menyokong Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs). Dengan lebih 25,000 peserta di 167 negara, UNGC memastikan bumi kekal hijau dan bersih melalui pengaruhnya yang semakin berkembang.

Walaupun baru dalam inisiatif ini, EZVIZ telah melaksanakan SDGs dalam pembangunan, operasi dan pengurusannya, termasuk menubuhkan jawatankuasa ESG yang dipimpin oleh Lembaga Pengarah. Pada 10 April, syarikat menerbitkan laporan ESG 2025 di bawah komitmen "Planet Kita. Tindakan Kita" untuk ketelusan dan kesedaran. Sepanjang tahun lalu, EZVIZ telah menerima pengiktirafan antarabangsa seperti European Green Awards, SEAL Sustainability Business Awards, dan Indigo Design Award dengan penghormatan "Design for Social Change".

Untuk melindungi planet hijau, EZVIZ telah menangani kemerosotan tanah, pemanasan global, kitar semula plastik, pemberdayaan komuniti dan banyak lagi. Dengan kerjasama Treedom, EZVIZ telah menanam 4,190 pokok bersama petani tempatan, mengurangkan kira-kira 738.2 tan CO 2 . Bersama Plastic Bank, EZVIZ telah menghalang lebih daripada 1,000,000 botol plastik daripada mencemarkan persekitaran yang terdedah. Kerjasama ini diperkukuh dengan kitar semula plastik secara dalaman dan meminimumkan sisa. Pada tahun 2025, EZVIZ memasukkan lebih daripada 30 tan bahan kitar semula ke dalam reka bentuk vakum robot RE7 Edge dan mengurangkan pelepasan CO 2 sebanyak 73.1 tan melalui pembungkusan yang lebih mesra alam.

"Menjadi sebahagian daripada UNGC adalah satu pencapaian penting bagi kami. Ia bermakna usaha kami dalam membina planet yang lebih baik telah diiktiraf di peringkat global," kata Jingwen Cao, Setiausaha Lembaga EZVIZ dan Pengarah Jawatankuasa ESG. "Penglibatan ini memberi kami keyakinan untuk terus mengembangkan usaha perlindungan alam sekitar kami, serta menetapkan batasan yang lebih ketat bagi mengelakkan pengorbanan alam sekitar demi keuntungan komersial."

Dengan elemen hijau dalam gen jenamanya, syarikat ini juga telah membangunkan teknologi hijau dengan jejak karbon rendah. Teknologi penggunaan tenaga rendah AOV dan mod penglihatan malam cahaya rendah ColorFULL membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan pencemaran cahaya yang terhasil daripada keselamatan rumah 24/7. Dengan memasukkan pengesanan haiwan liar berpatent sendiri dalam kamera luar, EZVIZ terus melaksanakan AI bertanggungjawab untuk mengimbangi keselamatan manusia dan perlindungan hidupan liar, menurut Sophie Zhang, Pengarah Jenama Global EZVIZ.

"Kami percaya pada kuasa teknologi dan sentiasa berusaha untuk memberi manfaat bukan sahaja kepada pengguna kami, tetapi juga kepada semua orang dan setiap kehidupan." kata Zhang, "Bersama-sama dengan peneraju industri lain dalam UNGC, EZVIZ bermotivasi untuk menyumbang kepada masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang."

SOURCE EZVIZ